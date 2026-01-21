Gold Silver Price Hit Record Today: গ্রিনল্যান্ড বিতর্ক, ডেনমার্ক-সহ ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধের মধ্যেই সোনা-রুপোর দাম ছুঁল এই শতকের সর্বোচ্চ...

Gold Silver Price Hit Record Today: গ্রিনল্যান্ড বিতর্ক, ডেনমার্ক-সহ ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধের মধ্যেই সোনা-রুপোর দাম ছুঁল এই শতকের সর্বোচ্চ...
Gold Silver Price Hike Today: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক শুল্ক হুমকি, বিশেষ করে গ্রিনল্যান্ডের ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা নিয়ে ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে বিবাদ, বিনিয়োগকারীদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করেছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নতুন অস্থিরতার কালো মেঘ ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বজুড়ে সোনা-রুপোর বাজারে ব্যাপক উথাল-পাথাল শুরু হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক শুল্ক হুমকি, বিশেষ করে গ্রিনল্যান্ডের ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা নিয়ে ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে বিবাদ, বিনিয়োগকারীদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করেছে।
ট্রেড-ওয়ারের আবহে সোনা ও রূপার বাজারে ঐতিহাসিক বৃদ্ধি
বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বুধবার এক নাটকীয় দিন দেখল ভারতের কমোডিটি বাজার। গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণ নিয়ে ডেনমার্ক-সহ ইউরোপের বেশ কিছু বন্ধুপ্রতীম দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত এখন বাণিজ্য যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে, যেসব দেশ এই বিষয়ে মার্কিন নীতির বিরোধিতা করবে, তাদের ওপর আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে, যা জুন নাগাদ ২৫ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। এই ঘোষণার পরই আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দাম রকেটের গতিতে বাড়তে শুরু করে।
এমসিএক্স (MCX) ফিউচার মার্কেটের চিত্র
ভারতের মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দাম এদিন সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।
ফেব্রুয়ারি কন্ট্রাক্ট: এদিন সোনার ৫ ফেব্রুয়ারির চুক্তি আগের দিনের ১,৫০,৫৬৫ টাকার তুলনায় ১,০১০ টাকা বেশিতে ১,৫১,৫৭৫ টাকায় লেনদেন শুরু করে। দিনের মাঝামাঝি সময়ে এটি এক লাফে ৫.১৬ শতাংশ বা ৭,৭৭৪ টাকা বেড়ে ১,৫৮,৩৩৯ টাকার নতুন ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছায়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এটি ১,৫৭,৫৯১ টাকার আশেপাশে লেনদেন হচ্ছে।
এপ্রিল কন্ট্রাক্ট: আগামী এপ্রিল ২০২৬-এর সোনার ফিউচারও পিছিয়ে নেই। এটি ৫.০৬ শতাংশ বা প্রায় ৭,৯৭৮ টাকা বেড়ে প্রতি ১০ গ্রাম ১,৬৫,৫৩৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
রূপার বাজার: রূপার মার্চ ৫ (২০২৫) কন্ট্রাক্টটি এদিন কিছুটা লাল সঙ্কেত বা নিম্নমুখী হয়ে শুরু করলেও বিকেলের দিকে তা অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। কেজি প্রতি ১১,১৬৮ টাকা বেড়ে রূপার দাম ৩,৩৪,৮৪০ টাকার নতুন রেকর্ডে পৌঁছায়।
আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব
বিশ্বের বৃহত্তম পণ্য বাজার কম্যাক্সেও (COMEX) সোনার দাম ২.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ট্রয় আউন্স প্রায় ৪,৮৬৭.৪ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। স্পট গোল্ডের দাম আউন্স প্রতি প্রায় ১০৪ ডলার বেড়ে ৪,৮৬৫ ডলারে থিতু হয়েছে। মূলত ডলারের অস্থিরতা এবং ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণেই বৈশ্বিক লগ্নিকারীরা সোনা মজুদ করতে শুরু করেছেন।
ভারতের প্রধান শহরগুলোতে সোনা ও রূপার খুচরো মূল্য-
দেশের প্রধান মেট্রো শহরগুলোতেও খুচরা সোনার দামে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে:
১. দিল্লি: দেশের রাজধানীতে ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১০ গ্রাম প্রতি ১,৫৪,৯৫০ টাকা এবং ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১,৪২,০৫০ টাকা। দিল্লির বাজারে রূপার কেজি দাঁড়িয়েছে ৩,২৫,০০০ টাকায়।
২. মুম্বাই: বাণিজ্য নগরী মুম্বাইয়ে ২৪ ক্যারাট সোনা ১,৫৪,৮০০ টাকা এবং ২২ ক্যারাট সোনা ১,৪১,৯০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এখানেও রূপার দর কেজি প্রতি ৩,২৫,০০০ টাকা।
৩. কলকাতা: তিলোত্তমা কলকাতায় সোনার দাম মুম্বাইয়ের সমান। অর্থাৎ ২৪ ক্যারাট ১,৫৪,৮০০ টাকা এবং ২২ ক্যারাট ১,৪১,৯০০ টাকা। রূপার দরও ৩,২৫,০০০ টাকাতেই স্থিতিশীল রয়েছে।
৪. চেন্নাই: দক্ষিণ ভারতের এই শহরে সোনার দাম সবথেকে বেশি। ২৪ ক্যারাট সোনা ১,৫৫,৪৬০ টাকা এবং রূপার দাম প্রতি কেজি ৩,৪০,০০০ টাকায় পৌঁছেছে।
অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যেকার এই শুল্ক যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে সোনা ও রূপার দাম অদূর ভবিষ্যতে আরও বাড়তে পারে। খুচরা গ্রাহকদের জন্য এই অগ্নিমূল্য বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালেও, বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি সোনার সময় হিসেবেই গণ্য হচ্ছে।
