Zee News Bengali
Silver Rate Today: সোনা তো সোনাই, রুপোও বাপরে বাপ! ২ লক্ষ টপকে গেল ধনতেরাসের আগেই...

Silver Price Hike: রুপো মানেই শুধু গয়না ভাবলে ভুল করবেন। শিল্পক্ষেত্রেও রুপোর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি রুপোর চাহিদা ভারতে। তাছাড়া মূল্যবান ধাতু আমদানির ক্ষেত্রেও এই দেশ এগিয়ে। ভারতের এই বিপুল চাহিদা বিশ্বব্যাপী মূল্যবান ধাতুর দাম ধরে রাখতে সাহায্য করে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 17, 2025, 08:30 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত কিছুদিন ধরে সোনা ও রুপোর (Gold and Silver rate) দামের বিশাল উত্থান দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে রুপোর দাম রেকর্ড ভেঙে বিনিয়োগকারী এবং বাজার বিশেষজ্ঞদের অবাক করে দিয়েছে। ধনতেরাস এবং দীপাবলির আগে মানুষ জানার চেষ্টা করছেন যে এই মূল্যবৃদ্ধি কতদিন চলবে এবং রুপো কি প্রতি কেজি ২ লক্ষ টাকার অঙ্ক ছুঁতে পারবে?

সোনা-রুপোর দাম কোথায় গিয়ে থামবে, তা কেউ অনুমান করতে পারছেন না। ধনতেরাসের একদিন আগে, বিশ্ব বাজারের প্রভাবে MCX (Multi Commodity Exchange)-এ রুপোর দাম নতুন রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। MCX-এ ডিসেম্বরের জন্য রুপোর ভবিষ্য (futures) মূল্য ২,৭৫০ টাকা বা ১.৬% বেড়ে প্রতি কেজি ১,৭০,৪১৫ টাকার রেকর্ড স্তরে পৌঁছেছে। বিশ্ব বাজারে শুক্রবার রুপো আউন্স প্রতি ৫৪.৩৮ ডলারের নতুন শিখরে পৌঁছেছে। বর্তমানে রুপো ০.৬৫% বৃদ্ধির সাথে প্রতি কেজি ১,৬৮,৭৬০ টাকায় বাণিজ্য (trade) করছে।

রুপো মানেই শুধু গয়না ভাবলে ভুল করবেন। শিল্পক্ষেত্রেও রুপোর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি রুপোর চাহিদা ভারতে। তাছাড়া মূল্যবান ধাতু আমদানির ক্ষেত্রেও এই দেশ এগিয়ে। ভারতের এই বিপুল চাহিদা বিশ্বব্যাপী মূল্যবান ধাতুর দাম ধরে রাখতে সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক বাজারে রুপোর দামের তারতম্য হলে ভারতেও তার প্রভাব পড়ে। তাছাড়া আমদানি শুল্ক এবং অন্যান্য করও যুক্ত হয়। সোনার মতো অনেকে রুপোকেও বিনিয়োগের উপাদান হিসাবে দেখেন। ফলে বিভিন্ন কারণেই রুপোর সর্বশেষ দাম জেনে রাখা প্রয়োজন। 

বিশ্বব্যাপী, সোনা ২০০৮ সালের পর তার সেরা সাপ্তাহিক প্রদর্শনের দিকে এগোচ্ছে। আমেরিকা-চীন বাণিজ্য উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং আমেরিকান ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার আরও কমানোর ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশার কারণে এই ব্যাপক বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে।

সোনার দাম বাড়ার পেছনে কারণ কী?

আমেরিকান ডলার সূচক ০.২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে অন্যান্য মুদ্রা ব্যবহারকারী ক্রেতাদের জন্য সোনা সস্তা হয়েছে এবং একটি নিরাপদ বিনিয়োগ হিসাবে এর জনপ্রিয়তা বেড়েছে। ভারতে দাম বাড়া সত্ত্বেও সোনার চাহিদা বেশ শক্তিশালী রয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন যে গ্রাহকরা ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়ার আশঙ্কায় বেশি করে সোনা কিনছেন।

তারা বলেছেন, নতুন কোনো ইঙ্গিতের অভাব এবং আমেরিকার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে ক্রমাগত উদ্বেগের কারণে নিরাপদ বিনিয়োগের চাহিদা বেড়েছে, যার ফলে সোনার দাম বেড়েছে। তারা আরও যোগ করেছেন যে ব্যবসায়ীরা সরকারের পুনরায় খোলার (re-opening) যেকোনো ইঙ্গিতের উপর কড়া নজর রাখছেন, তাই নিকট ভবিষ্যতে সোনার দামে तेजी বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

gold priceSilver pricesilver rate todaysilver price todaySilver Price HikeDhanteras2lakhs per KG Silver
