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নয়ডায় পথ চলা শুরু গলফ হোমস কিংসউড দুর্গাপুজো কালচারাল সমিতির


নয়ডায় পথ চলা শুরু হল আরেক পুজোর। গলফ হোমস কিংসউড দুর্গাপুজো কালচারাল সমিতি এই পুজোতেই করল অভিষেক

 

Reported ByRajib Chakraborty
Published: Oct 20, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 04:05 PM IST
নয়ডায় পথ চলা শুরু গলফ হোমস কিংসউড দুর্গাপুজো কালচারাল সমিতির

About the Author

Rajib Chakraborty

Rajib Chakraborty

আড়াই দশকের বেশি সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা। হাতেখড়ি জেলা প্রতিনিধি হিসেবে। প্রিন্ট ও টেলিভিশনে একাধিক সংস্থায় কাজ করার পর ২০০৩ সালে যোগ দেন বাংলা দৈনিক আজকাল পত্রিকায়। তারপর দিল্লি যাত্রা। এরপর নিউজ এইট্টিন বাংলা হয়ে এখন জি ২৪ ঘন্টায়। প্রায় চোদ্দ বছর দেশের রাজধানী দিল্লিতে কর্মরত।

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নয়ডায় পথ চলা শুরু গলফ হোমস কিংসউড দুর্গাপুজো কালচারাল সমিতির
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