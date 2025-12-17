Senior citizen fare concessions: সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ভারতীয় রেলের বড় মানবিক উদ্যোগ! ফের মিলবে ভাড়ায় ছাড়, সঙ্গে আরও ২ বিশেষ সুবিধা...

Senior citizen fare concessions: সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ভারতীয় রেলের বড় মানবিক উদ্যোগ! ফের মিলবে ভাড়ায় ছাড়, সঙ্গে আরও ২ বিশেষ সুবিধা...
Indian railways brings back concessions in senior citizen fare: ভারতীয় রেল স্পষ্ট করে দিয়েছে যে কেবলমাত্র বয়সসীমা পূরণকারী যাত্রীরাই ভাড়ায় ছাড় এবং সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: প্রবীণ নাগরিক, বয়স্ক যাত্রীদের জন্য সুখবর! সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ভাড়ায় ছাড় ফিরিয়ে আনছে ভারতীয় রেল। ছাড় ও বিশেষ সহায়তা নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে বিভ্রান্তির পর, ভারতীয় রেল অবশেষে সিনিয়র সিটিজেন যাত্রীদের জন্য সুখবর ঘোষণা করেছে। বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য ট্রেন ভ্রমণকে সহজ, সস্তা এবং আরও আরামদায়ক করার লক্ষ্যে দুটি বিশেষ সুবিধা সহ প্রবীণ নাগরিক ছাড়কে ফিরিয়ে আনছে ভারতীয় রেল
প্রবীণ নাগরিকদের জন্য দুটি বিশেষ সুবিধা
ভারতীয় রেল কেবল প্রবীণ নাগরিকদের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা পুনরায় চালু করছে। প্রবীণ নাগরিকরা আবারও টিকিটের দামে ছাড় পাবেন। এটি দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ট্রেনের উপর নির্ভরশীল প্রবীণ যাত্রীদের খরচ কমাতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি, প্রবীণ নাগরিকরা তাদের ভ্রমণের সময় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাহায্য ও আরামের সুবিধা পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে স্টেশন ও ট্রেনে আরও ভালো সহায়তা।
কারা এই প্রবীণ নাগরিক সুবিধার জন্য যোগ্য
ভারতীয় রেল স্পষ্ট করে দিয়েছে যে বয়সের ভিত্তিতেই প্রবীণ নাগরিক সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণ করা হবে। কেবলমাত্র বয়সসীমা পূরণকারী যাত্রীরাই ভাড়ায় ছাড় এবং সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
প্রবীণ নাগরিক পুরুষ: ৬০ বছর এবং তার বেশি বয়সী
প্রবীণ নাগরিক মহিলা: ৫৮ বছর এবং তার বেশি বয়সী
প্রামাণ্য নথি: বয়সের উল্লেখ রয়েছে এমন কোনও একটি বৈধ নথি।
ভ্রমণের সময় প্রবীণ নাগরিক যাত্রীদের এই বয়সের প্রমাণপত্র সঙ্গে রাখতে হবে, কারণ এটি পরীক্ষা করা হতে পারে।
প্রবীণ নাগরিকরা কীভাবে ছাড় পাবেন
অনলাইন বা অফলাইন, দুভাবেই টিকিট কাটার সময় বয়সের ভিত্তিতে ছাড় পাবেন। বুকিংয়ের সময় তাই সঠিক বয়সের বিবরণ লেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
ট্রেনের টিকিট বুক করার সময় প্রবীণ নাগরিকদের কী করণীয়?
ভ্রমণের সময় প্রবীণ নাগরিকদের সর্বদা বয়সের বৈধ প্রমাণপত্র সঙ্গে রাখতে হবে। টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে সিনিয়র সিটিজেনরা পছন্দের আসন ও লোয়ার বার্থের বিকল্প পাবেন।
ট্রেন ভ্রমণের চাহিদার উপর প্রভাব
ভাড়ায় ছাড় ফিরে আসায়, আরও বেশি সংখ্যক বয়স্ক নাগরিক এবার থেকে দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণের জন্য ট্রেন বেছে নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে বেশ কয়েকটি রুটে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছে ভারতীয় রেল।
আরও পড়ুন, Mobile recharge plans: এয়ারটেল-জিও গ্রাহকদের জন্য বড় দুঃসংবাদ! একলাফে ২০% দাম বাড়ছে প্রিপেইড-পোস্টপেইড সব প্ল্যানেরই...
আরও পড়ুন, PF Rules change: পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন, প্রত্যেক কর্মীর জন্য যা জানা অত্যন্ত জরুরি...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)