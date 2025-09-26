Warning Mail to Government Employee for Sick leaves: সরকারি চাকরিতেও সুখ নেই! একদিন সিক লিভ নিতেই HR-র মেল... স্ক্রিনশট..

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 26, 2025, 11:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিক লিভ, তাও মোটে একদিন! সরকারি ব্যাঙ্কের কর্মচারীকেও এবার মেল পাঠিয়ে সতর্ক করে দিল HR বিভাগ। সাবরেডিট ইন্ডিয়ান ওয়ার্কপ্লেসে মেলে স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন ওই সরকারি কর্মচারী। যা এখন ভাইরাল।

শারীরিক  অসুস্থতার জন্য মাত্র একদিন ছুটি নিয়েছিলেন। তারজন্যই শোকজের মুখে পড়তে হল সরকারি ব্যাঙ্কের কর্মচারীকে। ইন্ডিয়ান ওয়ার্কপ্লেসে যে স্ক্রিটশন শেয়ার করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, ওই কর্মচারীর কাছে ৩ দিনের জবাব তলব করা হয়েছে। সঙ্গে সতর্কবার্তা, যদি উত্তর দিতে পারেন, তাহলে সেটিকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যার অভাব বলে বিবেচনা করা হবে। ঘটনার রীতিমতো হতবাক ওই সরকারি কর্মচারী।

সাবরেডিট ইন্ডিয়ান ওয়ার্কপ্লেসে 'সরকারি ব্যাঙ্কগুলোতে কোনো ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স নেই' শিরোনামে পোস্ট দিয়েছেন তিনি। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আমি অসুস্থ থাকায় একদিনের ছুটি নিয়েছিলাম এবং পরের দিন এটি পেলাম। যাঁরা মনে করেন ভারতে সরকারি চাকরি পাওয়া একটি ভালো, তাঁরা আবার ভেবে দেখুন'। স্ক্রিনশটে দেখা যাচ্ছে, HR বিভাগ জানিয়েছেন, আগাম অনুমতি ছাড়া ছুটি নেওয়া অফিসের শৃঙ্খলাভঙ্গের সমান। মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই ধরনে আচরণ কর্তব্যের প্রতি অবহেলা বলে গণ্য করা হবে।  এর আগেও, সরকারি কর্মচারীর পোস্ট ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। যেখানে তিনি কাজের চাপের কারণে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

