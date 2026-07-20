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উত্তাল রাজধানী: যন্তর মন্তরে তুলকালাম, লাঠিচার্জ, সাংসদ অভিযানের মধ্যেই CJP শীর্ষ নেতা দীপকেকে তুলে নিয়ে গেল পুলিস, দিল্লির বিগ আপডেট

Cockroach Janta Party: বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিসের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিসকে আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করতে হয় এবং বেশ কিছু আন্দোলনকারীকে আটক করা হয়। সৌরভ দাসকেও প্রথমে ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে বসেই তিনি সরকারের সঙ্গে আলোচনা প্রক্রিয়ার কথা সংবাদমাধ্যমকে জানান। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 20, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:05 PM IST
উত্তাল রাজধানী: যন্তর মন্তরে তুলকালাম, লাঠিচার্জ, সাংসদ অভিযানের মধ্যেই CJP শীর্ষ নেতা দীপকেকে তুলে নিয়ে গেল পুলিস, দিল্লির বিগ আপডেট
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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