/উত্তাল রাজধানী: যন্তর মন্তরে তুলকালাম, লাঠিচার্জ, সাংসদ অভিযানের মধ্যেই CJP শীর্ষ নেতা দীপকেকে তুলে নিয়ে গেল পুলিস, দিল্লির বিগ আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর প্রথম দিনেই রাজধানী দিল্লিতে তুমুল উত্তাপ। লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, পুলিসি বাঁধা অতিক্রম করে ককরোচ জনতা পার্চির সাংসদ অভিযান ছড়াল দিল্লির রাজনীতিতে। ছাত্র ও যুব আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ রাজধানী। পরীক্ষা প্রক্রিয়ার সংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসা 'ককরোচ জনতা পার্টি' বা সিজেপি (CJP)-র 'সংসদ চলো' অভিযান ঘিরে সোমবার সকাল থেকেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় দিল্লির যন্তর মন্তর। তবে ব্যাপক বিক্ষোভ এবং পুলিসের সঙ্গে ধস্তাধস্তির মাঝেই সরকারের তরফ থেকেই আলোচনার জন্য প্রথম বার্তা এসেছে বলে দাবি করেছেন সিজেপি-র অন্যতম প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস। ককরোচের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিত্ দীপকেকে অনশন মঞ্চ থেকেই তুলে নিয়ে গিয়েছে পুলিস। এতে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। ককরোচের আরেক বড় মুখ সৌরভ দাস, যাঁর সঙ্গে বিজেপি নেতা জেপি নাড্ডার মিটিং রয়েছে সোমবার, তিনি তাঁর সামাজিক মাধ্যমে ট্যুইট করে এই কথা জানিয়েছেন।
কেন্দ্রের তরফ থেকে আলোচনার ডাক
সিজেপি-র পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, সোমবার সকালেই সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। প্রথম দিকে প্রশাসনের নিম্নস্তরের আধিকারিকদের মাধ্যমে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হলেও আন্দোলনকারীরা তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং নির্দিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার দাবি জানান।
এর পরেই সরকারের তরফে ইতিবাচক সাড়া মেলে। একটি সোশ্যাল মিডিয়া বার্তায় সৌরভ দাস জানান যে, সরকারের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি এবং দলের আরেক নেতা আশুতোষ রাঙ্কা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। সৌরভ দাসের কথায়,'আমাদের দাবি একেবারেই স্পষ্ট। তরুণ সমাজ এখানে বিপুল সংখ্যায় সমবেত হয়েছে। আমরা অবশ্যই দাবি দাওয়ায় জয়ী হব।'
যন্তর মন্তরে ব্যাপক উত্তেজনা ও লাঠিচার্জ
এদিকে বাদল অধিবেশন শুরুর দিন সকালেই প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে যন্তর মন্তরে হাজার হাজার আন্দোলনকারী জড়ো হন। তবে দিল্লির পুলিসের পক্ষ থেকে এই 'সংসদ চলো' অভিযানের জন্য কোনও আগাম অনুমতি দেওয়া হয়নি। দিল্লির নতুন দিল্লিতে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS)-এর ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছিল এবং মধ্য দিল্লির বেশ কয়েকটি মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়।
তা সত্ত্বেও বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিসের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিসকে আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করতে হয় এবং বেশ কিছু আন্দোলনকারীকে আটক করা হয়। সৌরভ দাসকেও প্রথমে ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে বসেই তিনি সরকারের সঙ্গে আলোচনা প্রক্রিয়ার কথা সংবাদমাধ্যমকে জানান--
আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবি
ককরোচ জনতা পার্টির এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য নিট (NEET) পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এবং সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার।
বিগত ৩০ দিন ধরে যন্তর মন্তরে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই প্রতিবাদ চলছিল। এছাড়া পরিবেশ ও লাদাখের দাবিতে আন্দোলনরত সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের দীর্ঘ অনশন আন্দোলনকে কেন্দ্র করেও যুব সমাজের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। সৌরভ দাস জানান যে সোনম ওয়াংচুক বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও তিনি তরুণ আন্দোলনকারীদের শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে, একই ইস্যুতে দীর্ঘ ২৩ দিন ধরে অনশন চালানো অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (AISA)-এর ছাত্র নেতারা বিরোধী দলগুলির আশ্বাসে আজই অনশন প্রত্যাহার করেছেন।
যদিও সরকারের পক্ষ থেকে জে পি নাড্ডার সঙ্গে এই বৈঠকের বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি, তবে সৌরভ দাসের এই দাবি যদি সত্যি হয়, তবে তা এই ছাত্র আন্দোলনের জন্য একটি বড় জয় হতে পারে। আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সরকার অনেক দেরিতে আলোচনার প্রস্তাব দিলেও তারা খোলা মনে কথা বলতে রাজি, কিন্তু নিজেদের দাবি থেকে তারা একচুলও নড়বেন না।
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