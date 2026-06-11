/Ujjwala LPG: রান্নাঘরে এবার মহার্ঘ্য টান! ১২ থেকে কমে একধাক্কায় ৪, উজ্জ্বলা যোজনায় ভর্তুকির সিলিন্ডার ছাঁটল কেন্দ্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উজ্জ্বলা যোজনায় বড় ধাক্কা। বছরে ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার কমিয়ে করা হল মাত্র ৪টি। দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের জন্য কেন্দ্রের চালু করা ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা' (PMUY)-র উপভোক্তাদের জন্য এবার বড় সমস্যা। কেন্দ্রের মোদী সরকার এই প্রকল্পের আওতায় বছরে ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাসের (LPG) সিলিন্ডারের সংখ্যা এক ধাক্কায় কমিয়ে মাত্র ৪ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলত উপভোক্তা পরিবারগুলির গড় বার্ষিক গ্যাস ব্যবহারের হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই কোটা কমানো হয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
২০১৬ সালের মে মাসে গ্রামীণ ও দরিদ্র পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের বিনামূল্যে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দিতে এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছিল কেন্দ্র। শুরুতে এই প্রকল্পের অধীনে থাকা পরিবারগুলি বছরে ১২টি করে ভর্তুকিযুক্ত ১৪.২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার পেত। তবে গত বছর এই কোটা কমিয়ে প্রথমে ৯টি করা হয়েছিল। এবার নতুন নির্দেশিকায় সেই সংখ্যা আরও কমিয়ে দেওয়া হলো।
সম্প্রতি একটি সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব প্রবীণ মাল খানুজা জানান, সংশোধিত এই নতুন কোটা উজ্জ্বলা উপভোক্তাদের গড় বার্ষিক ব্যবহারের হারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ, পরিসংখ্যান অনুযায়ী বেশিরভাগ দরিদ্র পরিবার বছরে গড়ে ৪টির বেশি সিলিন্ডার ব্যবহার করে না।
তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের সংকটের জেরে তৈরি হওয়া আর্থিক চাপ সামলাতেই কেন্দ্রকে ভর্তুকির হাত সঙ্কুচিত করতে হয়েছে। সিলিন্ডারের সংখ্যা কমায় স্বাভাবিকভাবেই আগামী দিনে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারগুলির রান্নাঘরের বাজেট অনেকটাই বেড়ে যাবে। ৪টি সিলিন্ডার শেষ হয়ে যাওয়ার পর উপভোক্তাদের বাজার চলতি চড়া দামেই গ্যাস কিনতে হবে, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
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