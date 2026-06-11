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Ujjwala LPG: রান্নাঘরে এবার মহার্ঘ্য টান! ১২ থেকে কমে একধাক্কায় ৪, উজ্জ্বলা যোজনায় ভর্তুকির সিলিন্ডার ছাঁটল কেন্দ্র

 LPG Cylinder Update: শুরুতে প্রকল্পের উপভোক্তারা বছরে ১২টি ভর্তুকিযুক্ত ১৪.২ কেজির সিলিন্ডার পেতেন। পরে সেই সংখ্যা কমিয়ে ৯ করা হয়। এবার তা আরও কমিয়ে বছরে মাত্র ৪টি সিলিন্ডারে সীমাবদ্ধ করা হল।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 11, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:28 PM IST
Ujjwala LPG: রান্নাঘরে এবার মহার্ঘ্য টান! ১২ থেকে কমে একধাক্কায় ৪, উজ্জ্বলা যোজনায় ভর্তুকির সিলিন্ডার ছাঁটল কেন্দ্র
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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