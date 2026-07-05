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হবু স্ত্রীর হাতেই খুন? নাতির মৃত্যু সহ্য় হল না! প্রয়াত কেতন আগরওয়ালের দাদু

Pune murder case:  কেতনের শেষকৃত্যের পরই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাঁর দাদু। শনিবার রাতে প্রয়াত হলেন বছর সত্তরের বৃদ্ধ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 05, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:50 PM IST
হবু স্ত্রীর হাতেই খুন? নাতির মৃত্যু সহ্য় হল না! প্রয়াত কেতন আগরওয়ালের দাদু
Image Credit: প্রয়াত কেতন আগরওয়ালের দাদুSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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