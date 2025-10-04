Uttar Pradesh: সুখের সন্ধানে বউমার গয়না নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালাল 'ঠাকুমা' সুখবতী! লজ্জায় স্বামী-সন্তান...

Uttar Pradesh: সুখের সন্ধানে বউমার গয়না নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালাল 'ঠাকুমা' সুখবতী! লজ্জায় স্বামী-সন্তান...
Uttar Pradesh: মাত্র চল্লিশেই ঠাকুমা! ইঁটভাটায় কাজ করতে গিয়ে পাঁচ বছরের ছোট যুবকের প্রেমে পড়েন ওই মহিলা। শেষে ছেলের চিকিত্সার জন্য ঝাঁসি শহরে যান স্বামী, তখন প্রেমিকের সঙ্গে তিনি পালান বলে অভিযোগ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুই ছেলের মা, আবার দুই নাতির ঠাকুমাও। ভরা সংসার পেলে শেষে প্রেমিকের সঙ্গে পালালেন বছর চল্লিশের এক মহিলা। চুরি করে নিয়ে গেলেন বউমা গয়না আর নগদ চল্লিশ হাজার টাকাও! আজবকাণ্ড উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে।
পুলিস সূত্রে খবর, ওই মহিলার নাম সুখবতী। বাড়ি, ঝাঁসির মউরানিপুর এলাকার সিয়াওয়ারি গ্রামে। স্বামী কামতাপ্রসাদের দাবি, আড়াই বছর আগে মধ্যপ্রদেশের ভিন্দে ইঁটভাটায় কাজ করতে যান সুখবতী। সেখানেই বিহুনি গ্রামের বাসিন্দা অমর সিং প্রজাপতি-র সঙ্গে পরিচয় হয়। বয়সে সুখবতীর থেকে পাঁচ বছরের ছোট তিনি। কাজ করতেই দু'জনের মধ্যে নাকি প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে!
এদিকে বিষয়টি জানার পর স্ত্রীকে বাড়িতে এনেছিলেন কামতাপ্রসাদ। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। অভিযোগ, গোপনে প্রেমিকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন সুখবতী। এমনকী, দেখাও করতেন তাঁরা। ফোনে কথার্বাতা হত। সম্প্রতি ছেলের চিকিত্সার জন্য ঝাঁসি শহরে যান কামতাপ্রসাদ। সেই সুযোগেই বউমার গয়না ও নগদ টাকা চুরি তাঁর স্ত্রী প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। স্বামীর অভিযোগে ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে পুলিস।
এই ঘটনায় বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছে সুখবতীর স্বামী, ছেলে ও বউমারাও। কামতাপ্রসাদ জানান, লজ্জার আর বাড়ি বাইরে বের হন না তাঁর দুই বউমা। তিনি ও তাঁর দুই ছেলেও এখন কার্যত গৃহবন্দি। স্ত্রীর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সুখবতীর স্বামী।
