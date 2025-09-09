English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Uttar Pradesh Crime: ৮০-র বৃদ্ধাকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছেন নাতি। ভয়াবহ দৃশ্য দেখেও বাড়ির সবাই চুপ। যেন কিছুই হচ্ছে না। ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর টনক নড়ে পুলিসের।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 9, 2025, 03:59 PM IST
UP Shocker: আশির বৃদ্ধার চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে নৃশংস নাতি! বলছে, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা...'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৮০ বছরের বৃদ্ধার উপর নারকীয় অত্য়াচার। নাতির হাতে চরম অত্যাচারের শিকার বৃদ্ধা। গোটা ঘটনাটি ধরা পড়ে বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরায়। যদিও ঘটনাটি ঘটে গত মাসের। ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসে গত শনিবার ৬ সেপ্টেম্বর। উল্লেখযোগ্যভাবে, জানা গিয়েছে নির্যাতিত বৃদ্ধা প্রায় এক সপ্তাহ আগেই মারা গিয়েছে।

ভাইরাল ভিডিয়োটিতে দেখা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি বৃদ্ধাকে খাট থেকে টেনে হিঁচড়ে ফেলে দেন, যা দেখে যেকোনও মানুষের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে। এরপর ওই ব্যক্তি বৃদ্ধাকে তুলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বারবার তাকে বাড়ি ছাড়তে বলেন। এরপর আবারও তাকে মাটিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ফরমান। যিনি ওই বৃদ্ধার নাতি। তিনি ৮০-র বৃদ্ধাকে চুল ধরে টেনে তাকে ঘরের দরজা পর্যন্ত হিঁচড়ে নিয়ে যান এবং বারবার বলেন, 'বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও।'

পরিবারের এক মহিলা সদস্য তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু ফারমান তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। অন্য এক পুরুষ সদস্য ঘটনা দেখে কিছুই না বলে পাশ দিয়ে মোবাইল হাতে চলে যান, যেন কিছুই হয়নি।

ঘটনাটি সিংহওয়ালি আহির থানার অন্তর্গত বসোড়া গ্রামে ঘটেছে। ভিডিয়োতে বৃদ্ধাকে কান্নাকাটি করে বারবার অনুরোধ করতে শোনা যায়—'আমায় ছেড়ে দাও।' ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর পুলিস বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেয়, এবং ফারমানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

এর আগে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে, উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে একই ধরনের একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল। যেখানে ৭৫ বছরের এক বৃদ্ধাকে তার নিজের ছেলে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে খুন করে। কারণ, ওই বৃদ্ধা তার ছেলেকে নিজের ১৩ বছরের মেয়েকে মারতে বাধা দিয়েছিলেন। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ছেলেকে পুলিস হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
UP ShockerUttar PradeshBaghpatBaghpat PoliceUP PoliceDisturbing VideoMan Beats Grandmother
