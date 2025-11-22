Gratuity Rule Change: বদলাচ্ছে নিয়ম! নতুন শ্রম আইনে ৫ নয়, ১ বছর পর থেকেই মিলবে গ্র্যাচুইটি...

Gratuity Rule Change: বদলাচ্ছে নিয়ম! নতুন শ্রম আইনে ৫ নয়, ১ বছর পর থেকেই মিলবে গ্র্যাচুইটি...
Gratuity rule change under new labour laws: সরকার বিদ্যমান ২৯টি শ্রম আইনকে (labour laws) একত্রিত করে ৪টি সরল শ্রম কোডে (labour codes) পরিণত করেছে। শ্রম আইনের সংস্কারের (new labour laws) অন্যতম লক্ষ্য-ই হল গ্র্যাচুইটির নিয়মে বদল (Gratuity Rule Change)। যার ফলে লক্ষ লক্ষ কর্মচারী উপকৃত হবেন বলে দাবি সরকারের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বদলাচ্ছে গ্র্যাচুইটির নিয়ম (Gratuity Rule Change)! ৫ বছর নয়, এবার থেকে ১ বছর চাকরি করার পর থেকেই মিলবে গ্র্যাচুইটি (Gratuity Rules)! নতুন শ্রম আইনে (new labour laws) এমনটাই হতে চলেছে। নতুন শ্রম আইনের আওতায় ১ বছর চাকরির পর থেকেই ফিক্সড-টার্ম কর্মচারীরা (Fixed-term employees) গ্র্যাচুইটি পাবেন। কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের মতে, এই পরিবর্তনের লক্ষ্য-ই হল উন্নত মজুরি, বৃহত্তর সামাজিক সুরক্ষা কভারেজ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের শ্রম কাঠামোর একটি বড় পরিবর্তন করেছে। সরকার বিদ্যমান ২৯টি শ্রম আইনকে (labour laws) একত্রিত করে ৪টি সরল শ্রম কোডে (labour codes) পরিণত করেছে। এখন একজন ফিক্সড-টার্ম কর্মচারী (FTEs) হলেন এমন একজন ব্যক্তি যাকে একটি চুক্তির অধীনে নিয়োগ করা হয়। যেখানে মেয়াদ শেষের দিন পূর্ব নির্ধারিত থাকে অথবা ওই নির্দিষ্ট কাজ বা প্রকল্প শেষ হলেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এখন শ্রম আইনের সংস্কারের (new labour laws) অন্যতম লক্ষ্য-ই হল গ্র্যাচুইটির নিয়মে বদল (Gratuity Rule Change)। যার ফলে লক্ষ লক্ষ কর্মচারী উপকৃত হবেন বলে দাবি সরকারের। যার মধ্যে রয়েছেন অভিবাসী শ্রমিক থেকে মহিলা কর্মচারীরাও।
৫ বছরের লিমিট এখন অতীত (5 years limit is past)
আগে গ্র্যাচুইটির নিয়মে ফিক্সড-টার্ম কর্মচারীও (Fixed-term employees) কোনও প্রতিষ্ঠানে ৫ বছর একটানা সার্ভিস দেওয়ার পরই গ্র্যাচুইটির (Gratuity) জন্য যোগ্য হতেন। নতুন শ্রম আইনে (new labour laws) এই স্থায়ী মেয়াদী কর্মচারীদের (FTEs) জন্য এই ৫ বছরের নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। এখন থেকে এই ধরনের কর্মীরা মাত্র এক বছর চাকরি করার পর থেকেই গ্র্যাচুইটির (Gratuity) জন্য যোগ্য হবেন। তাঁরা গ্র্যাচুইটির দাবিদার হবেন। এরফলে তাঁরা স্থায়ী কর্মচারীদের (Permanent employees) সমান অধিকার প্রাপ্ত হবেন। FTE-রা নিয়মিত কর্মচারীদের (Regular Employees) মতো একই বেতন কাঠামো, ছুটির সুযোগ, চিকিৎসা সুবিধা এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অধিকারী হবেন।
গ্র্যাচুইটি কী? (What is Gratuity)
গ্র্যাচুইটি (Gratuity) হল আপনার অধিকার। কোনও কর্মী দীর্ঘদিন কোনও কোম্পানিতে কাজ করলে, অবসর বা চাকরি ছাড়ার সময় তাঁরা এই গ্র্যাচুইটির টাকা (Gratuity Money) পেয়ে থাকেন। গ্র্যাচুইটিকে কোম্পানির পক্ষ থেকে 'প্রাইজ মানি'ও বলা যেতে পারে।
গ্র্যাচুইটি গণনার ফর্মুলা কী? (Gratuity Formula)
গ্র্যাচুইটি গণনার সূত্র হল:(শেষ বেতন) × (মোট চাকরির বছর) × (১৫/২৬)
এখানে ‘শেষ বেতন’ বলতে শেষ ১০ মাসের গড় বেসিক বেতন + ডিএ + শেষ ১০ মাসের কমিশনকে বোঝায়।
মাসে ৪টি রবিবার ছুটি হিসেবে ধরা হয়, তাই গণনায় ২৬ দিন ধরা হয়।
ট্যাক্স লিমিট (Tax Limit)
নিয়ম অনুযায়ী, একটি কোম্পানি সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত গ্র্যাচুইটি দিতে পারে। এই পরিমাণ টাকা সম্পূর্ণ ট্যাক্স-ফ্রি। সরকারি এবং বেসরকারি—উভয় চাকরির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য।
