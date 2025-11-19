English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Gratuity Rules: ৫ বছরের চাকরিতে নোটিস পিরিয়ডও কি গ্র্যাচুইটির মধ্যে পড়বে? কী কী নিয়ম রয়েছে...চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুতে আপনার হকের টাকা...

Gratuity Rules and Calculation: নিয়ম না জানলে আপনি হারাতে পারেন আপনার গ্র্যাচুইটির অধিকার। তাই গ্র্যাচুইটির নিয়মগুলি জানা আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।    

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 19, 2025, 03:50 PM IST
Gratuity Rules: ৫ বছরের চাকরিতে নোটিস পিরিয়ডও কি গ্র্যাচুইটির মধ্যে পড়বে? কী কী নিয়ম রয়েছে...চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুতে আপনার হকের টাকা...
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্র্যাচুইটি (Gratuity) হল আপনার অধিকার। গ্র্যাচুইটির টাকা আপনার হকের টাকা। যেসকল কর্মী দীর্ঘদিন কোনও কোম্পানিতে কাজ করেছেন, অবসর বা চাকরি ছাড়ার সময় তাঁরা এই গ্র্যাচুইটি (Gratuity Money) পেয়ে থাকেন। দীর্ঘদিন সার্ভিস দেওয়ার বিনিময়ে গ্র্যাচুইটিকে কোম্পানির পক্ষ থেকে 'প্রাইজ মানি'ও বলা যেতে পারে। তবে নিয়ম না জানলে আপনি হারাতে পারেন আপনার গ্র্যাচুইটির অধিকার। তাই গ্র্যাচুইটির নিয়মগুলি (Gratuity Rules) জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Add Zee News as a Preferred Source

গ্র্যাচুইটি গণনার ফর্মুলা কী? (Gratuity Formula)
গ্র্যাচুইটি গণনার সূত্র হল:(শেষ বেতন) × (মোট চাকরির বছর) × (১৫/২৬)
এখানে ‘শেষ বেতন’ বলতে শেষ ১০ মাসের গড় বেসিক বেতন + ডিএ + শেষ ১০ মাসের কমিশনকে বোঝায়।
মাসে ৪টি রবিবার ছুটি হিসেবে ধরা হয়, তাই গণনায় ২৬ দিন ধরা হয়।

কোন কোন কোম্পানির ক্ষেত্রে গ্র্যাচুইটি বাধ্যতামূলক? (Gratuity Mandatory)
যে কোনও প্রাইভেট বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ১০ জন কর্মী থাকলে গ্র্যাচুইটি প্রদান করা বাধ্যতামূলক। কলকারখানা, খনি, দোকানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এর অন্তর্ভুক্ত।

গ্র্যাচুইটির হিসেব (Gratuity Calculation)
৪ বছর ৮ মাস = ৫ বছর
গ্র্যাচুইটি হিসেব করার ক্ষেত্রে যদি আপনি ধারাবাহিকভাবে ৪ বছর ৮ মাস কাজ করে থাকেন, তাহলে সেটিকে ৫ বছর হিসেবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ, ৪ বছর ৮ মাস কাজ করলেই আপনি গ্র্যাচুইটির জন্য যোগ্য। যদি আপনার চাকরির সময়কাল এর চেয়ে কম হয়, তবে সেটি ৪ বছর হিসেবে ধরা হবে।

নোটিস পিরিয়ডও গ্র্যাচুইটিতে অন্তর্ভুক্ত (Notice Period Included in Gratuity)
নোটিস পিরিয়ডের সময়কালও চাকরির সময়কালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন, আপনি যদি ৪ বছর ৬ মাস কাজ করে ২ মাস নোটিস পিরিয়ড সার্ভ করেন, তবে আপনার মোট চাকরির সময়কাল হবে ৪ বছর ৮ মাস। এবং সেক্ষেত্রে হিসেব অনুযায়ী আপনাকে ৫ বছরের গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হবে।

নন-রেজিস্টার্ড কোম্পানির গ্র্যাচুইটি নিয়ম (Gratuity Rule for Non-Registered Companies)
যদি কোনও কোম্পানি গ্র্যাচুইটি অ্যাক্টে রেজিস্টার্ড না থাকে, তাহলে কর্মীদের গ্র্যাচুইটি দেওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সেই কোম্পানির বিবেচনার বিষয়। এ ক্ষেত্রে গ্র্যাচুইটি হিসেবের নিয়ম আলাদা: অর্ধেক মাসের বেতন × মোট চাকরির বছর। এখানে প্রতি মাসকে ৩০ দিন হিসেবে ধরা হয়, ২৬ নয়।

আরও পড়ুন, EPFO New Rule: বড় খবর! এবার খুব সহজেই তুলতে পারবেন PF-র পুরো ১০০ শতাংশ টাকাই...

ট্যাক্স লিমিট (Tax Limit)
নিয়ম অনুযায়ী, একটি কোম্পানি সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত গ্র্যাচুইটি দিতে পারে। এই পরিমাণ টাকা সম্পূর্ণ ট্যাক্স-ফ্রি। সরকারি এবং বেসরকারি—উভয় চাকরির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য।

কর্মীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে কী নিয়ম?
যদি কোনও কর্মী চাকরিরত অবস্থায় মারা যান, তবে ৫ বছরের চাকরির শর্ত প্রযোজ্য নয়। সেক্ষেত্রে পুরো গ্র্যাচুইটির টাকা-ই তাঁর নমিনি যে আছে, তাকে প্রদান করা হয়।

আরও পড়ুন, Aadhaar: আধার পরিষেবায় বড় পরিবর্তন আনল UIDAI... এবার কীভাবে কাজ করবে...

আরও পড়ুন, FASTag-এ নতুন নিয়ম, সামান্য ভুলেই দিতে হবে দ্বিগুণ টোল...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
gratuityGratuity rulesGratuity FormulaGratuity Calculation
পরবর্তী
খবর

Kanpur Shocker: চুমু কেন খাচ্ছ! বলেই হামলে পড়া টক্সিক এক্স বয়ফ্রেন্ডের জিভ কামড়ে ছিঁড়ে দিল যুবতী...
.

পরবর্তী খবর

Talha Anjum controversy: জনপ্রিয় পাক-গায়ক কনসার্টে গায়ে জড়িয়ে নিলেন ভারতের পতাকা! প্রবল রোষ...