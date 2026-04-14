CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Great news for salaried employees: চাকরিজীবীদের জন্য দারুণ সুখবর: নষ্ট হবে না কোনও ছুটি, বদলে প্রতি বছর হাতে পাবেন মোটা টাকা, জানুন নয়া নিয়ম

No leave lapse, cash in exchange for unused leave: নয়া নিয়ম অনুযায়ী আপনি সর্বোচ্চ ৩০ দিন আর্নড লিভ পরের বছর ক্যারি-ফরোয়ার্ড করতে পারবেন। ছুটি এখন শুধু বিশ্রাম বা জরুরি প্রয়োজন মেটানো নয়, অতিরিক্ত আয়ের উৎসও। ছুটি ব্যবহার না করলেও আর্থিক ক্ষতি হবে না।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 14, 2026, 06:43 PM IST
লেবার কোড ২০২৬-এ “লিভ ল্যাপস” নয়, ছুটির বিনিময়ে এবার টাকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চাকরিজীবীদের জন্য এবার দারুণ সুখবর। বেতনভুক্ত কর্মীদের কোনও ছুটি-ই এখন আর নষ্ট হবে না। অব্যবহৃত ছুটি ল্যাপস হওয়ার আর কোনও ভয় নেই। বরং এখন অব্যবহৃত ছুটির বদলে প্রতি বছরই নগদ টাকা পাবেন কর্মীরা। এমনটাই বলছে নয়া লেবার কোড ২০২৬।

লেবার কোড ২০২৬ অনুযায়ী কাজের চাপের কারণে যদি আপনি আপনার প্রাপ্য ছুটি নিতে না পারেন এবং বছরের শেষে ছুটি বাকি থেকে যায়, তাহলে এখন আর তা নষ্ট হবে না। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, সেই ছুটির বিনিময়ে আপনি নগদ অর্থ পাবেন।

কী পরিবর্তন হয়েছে নতুন নিয়মে?
নতুন লেবার কোড অনুযায়ী “লিভ ল্যাপস” বা ছুটি বাতিল হওয়ার ব্যবস্থাটি তুলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বছরের শেষে যদি আপনার অব্যবহৃত কোনও ছুটি থাকে, তাহলে কোম্পানিকে সেই ছুটির সম্পূর্ণ হিসেব মিটিয়ে দিতে হবে।

৩০ দিনের ক্যারি-ফরোয়ার্ড নিয়মটি কী?
নয়া নিয়ম অনুযায়ী আপনি সর্বোচ্চ ৩০ দিন আর্নড লিভ পরের বছর ক্যারি-ফরোয়ার্ড করতে পারবেন। যদি ৩০ দিনের বেশি ছুটি বাকি থাকে, তাহলে অতিরিক্ত দিনের জন্য ক্যাশ বা টাকা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

আপনার কী লাভ?
ধরা যাক, বছরের শেষে আপনার ৪৫ দিনের ছুটি বাকি আছে। সেক্ষেত্রে ৩০ দিন পরের বছরে যোগ হবে। আর বাকি ১৫ দিনের জন্য আপনি টাকা পাবেন। অর্থাৎ আপনার পরিশ্রমের ছুটি আর নষ্ট হবে না। এর মানে ছুটি এখন শুধু বিশ্রাম বা জরুরি প্রয়োজন মেটানো নয়, অতিরিক্ত আয়ের উৎসও। ছুটি ব্যবহার না করলেও আর্থিক ক্ষতি হবে না। ছুটি না পেলে তার জন্যও টাকা পাবেন।

৬ মাস কাজ করলেই ছুটির অধিকার
আগে যেখানে ২৪০ দিন কাজ করতে হত, এখন নতুন নিয়ম অনুযায়ী মাত্র ১৮০ দিন  বা ৬ মাস কাজ করলেই আপনি ছুটির সুবিধা পাবেন। বস যদি ছুটি অনুমোদন না করেন, সেক্ষেত্রেও সেই ছুটির জন্য কোম্পানিকে আলাদা করে টাকা দিতে হবে।

চাকরি ছাড়লে কী হবে?
ফুল অ্যান্ড ফাইনাল সেটেলমেন্টের জন্য আর দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে না। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আপনি ফুল অ্যান্ড ফাইনাল সেটেলমেন্টের পেমেন্ট পেয়ে যেতে পারেন। এতে অব্যবহৃত ছুটির টাকাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কেন এই পরিবর্তন?
কর্মীদের ন্যায্য আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করা,  কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য উন্নত করা এবং বিভিন্ন কোম্পানির স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করার জন্যই এই নয়া নিয়ম বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। তাই নিজের ছুটির হিসেব নিয়মিত নজরে রাখুন। আর্থিক বছরের শেষে ছুটির স্টেটমেন্ট যাচাই করে নিন। প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিন। ছুটি নেবেন নাকি ক্যাশ নেবেন। বলাই বাহুল্য যে, এই নতুন নিয়ম কর্মীদের জন্য বড় স্বস্তি নিয়ে এসেছে, কারণ এখন তাদের পরিশ্রমের মূল্য আর কোনওভাবেই নষ্ট হবে না।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

