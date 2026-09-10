/ছাত্রকে হুমকি দেওয়ায় সুপ্রিম চড় জ্ঞানেশের মেয়ের গালে: DM মেধার বিশ্বস্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে সাসপেন্ডে বাধ্য হল সরকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) ডাকা বিক্ষোভ কর্মসূচির সমর্থনে প্রচারের অভিযোগে এক কলেজ পড়ুয়াকে ৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড দেওয়ার নোটিস পাঠিয়েছিলেন গ্রেটার নয়ডার এক একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট। সেই প্রশাসনিক আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে সুপ্রিম কোর্টকে জানাল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।
ঘটনার সূত্রপাত ও পড়ুয়ার মামলা
গ্রেটার নয়ডার গৌতম বুদ্ধ ইউনিভার্সিটির বিএ এলএলবি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অক্ষত ত্রিপাঠীর বিরুদ্ধে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) অধীনে কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করা হয়েছিল।
স্থানীয় ইকো ফার্স্ট থানার এক সাব-ইন্সপেক্টরের রিপোর্টের ভিত্তিতে ওই নোটিস দেওয়া হয়। পুলিসের দাবি ছিল, ওই ছাত্র-- অক্ষত, পড়ুয়াদের মধ্যে 'সরকার-বিরোধী বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা' ছড়াচ্ছেন এবং সিজেপির অবস্থান-বিক্ষোভে অংশ নিতে প্ররোচনা দিচ্ছেন, যার ফলে শান্তিভঙ্গ ও আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর নোটিসে শান্তি বজায় রাখার শর্তে ৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড এবং সমপরিমাণ অর্থের দুটি জামিনদার জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। এর বিরুদ্ধে আইনজীবী সুভাষ চন্দ্রন কেআর-এর মাধ্যমে শীর্ষ আদালতে রিট পিটিশন দাখিল করেন ওই পড়ুয়া।
শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপ
জুলাই মাসের ছাত্র বিক্ষোভ সংক্রান্ত অন্যান্য মামলার সঙ্গে এই আবেদন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে তোলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট পিভি দীনেশ। তিনি আদালতে সওয়াল করে বলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পড়ুয়াদের দমিয়ে রাখতে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে বার্তা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, আগের শুনানিতেই বিষয়টি আদালত অত্যন্ত গুরুত্ব ও উদ্বেগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছিল এবং রাজ্য প্রশাসনের কাছে জবাব চাওয়া হয়েছিল। এর পরেই সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, সংশ্লিষ্ট একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে।
আবেদনে যুক্তি কী কী ছিল?
আদালতে পড়ুয়ার পক্ষে বলা হয়:
১. ৪ সেপ্টেম্বর নোটিস জারি করে ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মাত্র এক দিন সময় দেওয়া প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।
২. ১ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট ছাত্র বিক্ষোভ সংক্রান্ত এফআইআর খারিজ করে কড়া পদক্ষেপের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এই নোটিস সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশের লঙ্ঘন।
৩. শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো সংবিধানের ১৯(১)(ক) ও ১৯(১)(খ) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার।
৪. কোনও নির্দিষ্ট অপরাধ বা হিংসার প্রমাণ ছাড়াই একজন সাধারণ ছাত্রের থেকে ৫ লক্ষ টাকার বন্ড চাওয়া সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর প্রত্যক্ষ আঘাত।
প্রশাসনিক আধিকারিকের বরখাস্তের তথ্যের পর স্পষ্ট বার্তা গেল যে, গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের অধিকার খর্ব করে ক্ষমতার অপব্যবহার শীর্ষ আদালত কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না।
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