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ছাত্রকে হুমকি দেওয়ায় সুপ্রিম চড় জ্ঞানেশের মেয়ের গালে: DM মেধার বিশ্বস্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে সাসপেন্ডে বাধ্য হল সরকার

Greater Noida Magistrate suspend: জুলাই মাসের ছাত্র বিক্ষোভ সংক্রান্ত অন্যান্য মামলার সঙ্গে এই আবেদন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে তোলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট পিভি দীনেশ। তিনি আদালতে সওয়াল করে বলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পড়ুয়াদের দমিয়ে রাখতে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে বার্তা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 10, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:11 PM IST
ছাত্রকে হুমকি দেওয়ায় সুপ্রিম চড় জ্ঞানেশের মেয়ের গালে: DM মেধার বিশ্বস্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে সাসপেন্ডে বাধ্য হল সরকার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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