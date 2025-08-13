KIIT School of Law: 'লোভই সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মূল', কেআইআইটি ল স্কুলে প্রাক্তন বিচারপতির ভাষণ...
Bhubaneswar: লোভই সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মূল, সতর্ক করলেন বিচারপতি সন্তোষ হেগড়ে। তিনি কেআইআইটি ল স্কুলে বক্তব্য রাখলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লোভ এমন একটি রোগ যার কোনও ওষুধ নেই, এবং এটি আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং কর্ণাটক লোকায়ুক্তের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এন সন্তোষ হেগড়ে বলেছেন। কেআইআইটি ল স্কুলে "সামাজিক মূল্যবোধের পতন এবং এর পরিণতি" শীর্ষক একটি শক্তিশালী এবং অকপট ভাষণে, বিচারপতি হেগড়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে কীভাবে অর্থ ও ক্ষমতার নিরলস সাধনা নৈতিক সততা ক্ষয় করেছে এবং সমাজের ভিত্তিকে দুর্বল করেছে।
আরও পড়ুন:Purulia: ঘাতক পরকীয়ায় র*ক্তাক্ত পুরুলিয়া! প্রেমিকই মা*রল যুবতী, তাঁর বোন ও মেয়েকে... রেললাইনে...
তিনি বলেন, 'আজকে মানুষ জেলে যেতে পারে, বাইরে আসতে পারে, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং এখনও উদযাপন করা যায়। লোভের বশবর্তী হয়ে ব্যাপক কেলেঙ্কারি হয়েছে, দেশের সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেছে," এত টাকা পাচার হলে কীভাবে সত্যিকারের উন্নয়ন হতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন।
কেআইআইটি এবং কেআইএসএস-এ তাঁর দু'দিনের সফরের সময়, বিচারপতি হেগড়ে মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি ১,৮৬১ টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন, কিন্তু কেআইআইটির মতো কখনও দেখেননি। তিনি প্রতিষ্ঠানটি এবং এর দূরদর্শী প্রতিষ্ঠাতা ডঃ অচ্যুত সামন্তের প্রশংসা করে বলেন, "এখানকার অবকাঠামো এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা আমাকে প্রচুর সন্তুষ্টি দিয়েছে। "ডঃ সামান্তা গ্রীক দর্শনের অ্যাটলাসের মতো। কেআইআইটি কারও থেকে পিছিয়ে নেই। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতা তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা দেন।
তিনি শিক্ষার্থীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না করে সন্তুষ্টি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। "উচ্চাকাঙ্ক্ষা মূল্যবোধের চার দেয়ালের মধ্যে থাকা উচিত এবং মানবতাবাদের ভিত্তিতে হওয়া উচিত," তিনি আরও ভাগ্যবানদের সঙ্গে নিজেকে ক্রমাগত তুলনা করার প্রবণতার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন। "যারা তোমাদের চেয়ে কম সচ্ছল তাদের কথা চিন্তা কর। লোভ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে, অর্থের অবমূল্যায়ন করে এবং সামাজিক কাঠামোকে ক্ষয় করে। সন্তুষ্টির অভাব আজ আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির মধ্যে একটি।
আরও পড়ুন:Jalpaiguri: দাদাকে রাখি পরিয়ে ফেরার পথে হাড়হিম কাণ্ড! বোনকে মাদক পাউডার দিয়ে অজ্ঞান করিয়ে... ভয়ংকর...
নিজের অভিজ্ঞতা থেকে টেনে ৮৬ বছর বয়সী এই আইনজ্ঞ বলেন, 'সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সংবিধানে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে অসংখ্য মানুষকে নির্যাতিত হতে দেখেছি। সামাজিক মূল্যবোধের উপর আমাদের সমৃদ্ধ দলিল এবং সাহিত্য সত্ত্বেও, সমাজ আজ ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার চেয়ে সম্পদ এবং প্রভাবকে অগ্রাধিকার দেয়। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে আগেকার সময়ে, শাস্তির ভয় অন্যায়কারীকে ছাড়িয়ে তাদের পরিবারের মধ্যে প্রসারিত হয়েছিল, যা অসদাচরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করেছিল। তিনি বলেন, 'এখন সন্দেহজনক ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকেরা এখনও সর্বোচ্চ পদে উঠতে পারে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কেআইআইটি ল স্কুলের ইমেরিটাস অধ্যাপক এন এল মিত্র এবং পরিচালক অধ্যাপক রোজ ভার্গিস।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)