Karur Stampede Death Toll: যখন নেতারা হাসপাতালগুলোতে পৌঁছান, তখন মা-রা তাঁদের চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। তারা প্রশ্ন করেছিলেন, "যদি আমাদের প্রিয়জন এবং সন্তানরা এমন অপ্রত্যাশিত ট্র্যাজেডিতে নিহত হয়, তাহলে আমাদের কি হবে?" 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 29, 2025, 03:05 PM IST
Karur stampede: পদপিষ্টের ভয়ংকর ঘটনা! আতঙ্ক জাগিয়ে ১৭ মহিলা ও ১০ শিশু-সহ মোট মৃত্যু...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেতা-রাজনীতিবিদ বিজয়ের সমাবেশে যে মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে, তাতে তামিলনাড়ুর কারুর ঘিরে এখন শুধুই হাহাকার। শনিবার রাত ৯টার দিকে কারুরে এক বিশাল রাজনৈতিক সমাবেশ চলছিল, হঠাৎ তা পরিণত হয়, যেখানে ছিল আতঙ্ক, আর্তনাদ এবং মৃত্যুতে। বিজয়ের র‌্যালিতে পদদলনের ঘটনায় রাজ্যের অন্যতম সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ট্র্যাজেডি ঘটে, যেখানে নিহতদের মধ্যে ১৭ জন নারী এবং ১০ জন শিশু। 

পদদলনের স্থান, হাসপাতাল এবং নিহতদের বাড়িতে অসহায় মানুষের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হয়। এক মারাত্মক ভিডিয়োতে দেখা যায়, একজন তরুণ হাসপাতালের বিছানায় একটি নিথর শিশুকে কোলে নিয়ে মর্মান্তিকভাবে কাঁদছেন এবং উপস্থিত রাজনীতিবিদদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। এক রাজনৈতিক সমাবেশ, যার জন্য প্রথমে ১০,০০০ জনের জমায়েতের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তবে উপস্থিতি সাড়ে ২৭,০০০-এ পৌঁছেছিল, যেখানে অনেকেই ঘন্টাব্যাপী প্রচণ্ড গরমে, খাবার বা জল ছাড়া অপেক্ষা করছিলেন।

বিজয়ের আসার আগেই অনেকেই অচেতন হয়ে পড়েন। কারুর জেনারেল হাসপাতাল থেকে একটি ভীতিকর দৃশ্য ছিল যেখানে একটি মা, নির্বাক অবস্থায়, শয্যায় শুয়ে আছেন তার অবশ শিশুর পাশে, যেন সে তার বিধ্বস্ত সন্তানকে শান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। মৃতদের মধ্যে ছিলেন এক বাবা এবং তার ছেলে, যিনি আগামী মাসে বিবাহিত হওয়ার কথা ছিল। "আমি বারবার তাদের যাওয়ার জন্য নিষেধ করেছিলাম এবং সন্ধ্যা ৬টার দিকে আমি তাদের ফিরে আসতে বলেছিলাম। আমার স্বামী এবং আমার ছেলে, দুজনেই চলে গিয়েছে, আমার ছেলে তো আগামী মাসে বিয়ে করতে যাচ্ছিল," বিলাপ করা মা বলেন।

ভীতিতে আক্রান্ত মানুষরা পদদলনস্থল থেকে সরে যেতে পারছিলেন না, কেউ কেউ হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেখানেও কেবল উচ্চস্বরে আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। এক কিশোর বারবার কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, "আমার চাচা, আমার চাচা," আর অন্যরা ট্র্যাজেডির সামনে স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

