New GST rate from Today: জিএসটি ২.০: ক্যান্সার সহ ৩৩ জরুরি ওষুধ, সস্তা হচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় ৩৭৫টি জিনিস...

New GST Rates 2025: অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করেছেন যে এই সুবিধাগুলি দেশের প্রান্তিক মানুষরাও পাবেন। 'সাশ্রয় উৎসব' GST 2.0 কার্যকর ২২ সেপ্টেম্বর থেকেই। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 22, 2025, 11:22 AM IST
অয়ন ঘোষাল: দেশে আজ থেকে মাত্র দুটি জিএসটি স্ল্যাব। ৫% এবং ১৮% । ১২% এবং ২৮% কর স্ল্যাব বাদ দেওয়া হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন জিএসটি হার কার্যকর হওয়ার পর, খাদ্য ও পানীয় থেকে শুরু করে ৩৭৫টি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমছে। এমনকি এয়ার কন্ডিশনার, টেলিভিশন, গাড়ি ও বাইকের দামও উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে। দাম কমার কারণ হল জিএসটি কাউন্সিল ৩ সেপ্টেম্বর একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জিএসটি হারে একটি বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন, মাত্র দুটি জিএসটি স্ল্যাব ৫% এবং ১৮% বহাল রাখা হয়েছে। ১২% এবং ২৮% স্ল্যাব বাদ দেওয়া হয়েছে। ১২% স্ল্যাবের বেশিরভাগ পণ্য ৫% স্ল্যাবে রাখা হয়েছে। যেখানে ২৮% স্ল্যাবের বেশিরভাগ পণ্য ১৮% স্ল্যাবে রাখা হয়েছে। কিছু পণ্যের জিএসটি হার শূন্যে নামিয়ে আনা হয়েছে।

৩৩টি ওষুধের উপর জিএসটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অক্সিজেনের উপর আগে ১২% জিএসটি ছিল, যা এখন সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করেছেন যে এই সুবিধাগুলি দেশের প্রান্তিক মানুষরাও পাবেন। 'সাশ্রয় উৎসব' GST 2.0 কার্যকর হচ্ছে আজ থেকেই। রান্নাঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ ও অটোমোবাইল খাতের অনেক জিনিস সস্তা হয়ে যাচ্ছে। GST সংস্কারের অংশ হিসেবে, প্রায় ৩৭৫টি জিনিসের ওপর কম GST হার কার্যকর করা হয়েছে। 

১) তবে সিগারেট, তামাক ও অ্যালকোহলের মতো বেশ কয়েকটি ক্ষতিকারক পণ্যের উপর ৪০% পাপ-কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২) অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিক্স, রান্নাঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ওষুধ সহ ৩৭৫টিরও বেশি জিনিসপত্র সস্তা হবে। 

৩) দুধ, কফি, কনডেন্সড মিল্ক, বিস্কুট, মাখন, সিরিয়াল, কর্নফ্লেক্স, ২০ লিটার বোতলজাত পানীয় জল, শুকনো ফল, ফলের পাল্প বা ফলের রস, ঘি, আইসক্রিম, জ্যাম এবং জেলি, কেচাপ, স্ন্যাকস, পনির, পেস্ট্রি, সসেজ এবং মাংস এবং নারকেল জলের মতো খাবারের দাম কমবে।

৪) আফতার শেভ লোশন, ফেস ক্রিম, ফেস পাউডার, চুলের তেল, শ্যাম্পু, শেভিং ক্রিম, ট্যালকম পাউডার, টুথব্রাশ এবং টয়লেট সাবান বারের দাম কমছে।

৫) ইলেকট্রনিক্স পণ্য যেমন এয়ার কন্ডিশনার (এসি), ডিশওয়াশার, টেলিভিশন (টিভি) এবং ওয়াশিং মেশিনের দাম কমবে।

৬) সেলুন, ফিটনেস সেন্টার, ফিটনেস ক্লাব ও যোগব্যায়ামের মতো শারীরিক ও সুস্থতার পরিষেবাগুলির জন্যও জিএসটি হ্রাস করা হয়েছে, যা মানুষের উপকারে আসতে পারে।

৭) সিমেন্টের উপর জিএসটি ২৮% থেকে কমিয়ে ১৮% করা হয়েছে, যার ফলে বাড়ির দাম কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে রিয়েল এস্টেট খাতের উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৮) জিএসটি সংস্কারের সবচেয়ে বেশি সুবিধা হতে চলেছে অটো সেক্টরও। যেখানে সেস সহ কর ৩৫-৫০% থেকে কমিয়ে ৪০% করা হয়েছে।

