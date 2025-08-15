English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

GST Reforms: ৩ ধাপে আমূল বদলাবে GST কাঠামো! কোন খাতে কীভাবে সুবিধা হবে সাধারণ মানুষের?

'Big Gift' for Indians on Diwali: প্রধানমন্ত্রী জানান, আট বছর আগে সরকার বড় ধরনের সংস্কার করেছিল, যা ছিল একাধিক কর ও স্থানীয় শুল্ক একীভূত করে আনা জিএসটি ব্যবস্থা। এর ফলে সারা দেশে করের বোঝা কমানো ও কর প্রদানের প্রক্রিয়া সহজীকরণ সম্ভব হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 15, 2025, 03:54 PM IST
GST Reforms: ৩ ধাপে আমূল বদলাবে GST কাঠামো! কোন খাতে কীভাবে সুবিধা হবে সাধারণ মানুষের?
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীপাবলির আগে ‘বড় উপহার’! জিএসটি-তে (GST reforms) আসছে বড়সড় সংস্কার, কমবে করের বোঝা। দীপাবলির আগে দেশবাসীর জন্য সুখবর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (PM Modi)। আসছে 'পরবর্তী প্রজন্মের' জিএসটি সংস্কার, যা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের করের বোঝা কমাবে এবং কর কাঠামোকে আরও সহজ করবে। আসন্ন বৈঠকে জিএসটি কাউন্সিল এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

আরও পড়ুন, GST Reform: কর কমবে অনেক! GST-তে আসছে বিশাল পরিবর্তন, দেশবাসীর জন্য 'ডবল দিওয়ালি' ঘোষণা মোদীর....

প্রধানমন্ত্রী মোদী বুধবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেন, “এবারের দীপাবলিতে আমি আপনাদের জন্য দ্বিগুণ আনন্দের উপহার নিয়ে আসছি। করের চাপ কমাতে এবং কর প্রক্রিয়া সহজ করতে আমরা নতুন জিএসটি সংস্কার আনছি।” সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সংস্কারের জন্য কেন্দ্র ইতিমধ্যেই একটি তিন-স্তম্ভ ভিত্তিক রূপরেখা তৈরি করেছে। প্রস্তাবটি মন্ত্রিসভা গোষ্ঠী (GoM)-এর কাছে পাঠানো হয়েছে, যা নিয়ে আলোচনা শেষে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সংস্কারের পেছনের কারণ

দাম নিয়ন্ত্রণ – মুদ্রাস্ফীতির চাপে বাড়তি খরচ সামলাতে সাধারণ মানুষের স্বস্তি।

প্রক্রিয়া সহজকরণ – কর প্রদানের প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও দ্রুত করা।

ভোগ বৃদ্ধি – কর কমলে বাজারে চাহিদা বাড়বে, অর্থনীতিতে গতি আসবে।

এককর নীতি শক্তিশালীকরণ – গোটা দেশে একই কর কাঠামো কার্যকর করা।

জনগণের উপকারিতা

নিত্যপণ্যের দাম কমবে – খাদ্যপণ্য, গৃহস্থালি সামগ্রী ও পরিষেবার খরচ কমতে পারে।

ব্যবসায় সুবিধা – ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা সহজে কর দিতে পারবেন, সময় ও খরচ বাঁচবে।

অর্থনীতিতে চাঙ্গাভাব – উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়তে পারে।

দুর্নীতি রোধ – প্রযুক্তি-নির্ভর কর ব্যবস্থা ভুল হিসাব ও অনিয়ম কমাবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংস্কার শুধু কর কাঠামো নয়, বরং দেশের অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। দীপাবলির আগে এই পদক্ষেপ সরকারের কাছে রাজনৈতিকভাবে বড় অর্জন হতে পারে।

আরও পড়ুন, PM Modi Delivers 103-Minute Independence Day Speech: লালকেল্লায় লিখলেন ইতিহাস, একাই সব রেকর্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন নমো, যা করলেন তা কোনও প্রধানমন্ত্রী পারেননি!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং।  ...Read More

Tags:
GST reformsGST ratesGST Benefithappy independence day 15 augustindependence day 79
পরবর্তী
খবর

GST Reform: কর কমবে অনেক! GST-তে আসছে বিশাল পরিবর্তন, দেশবাসীর জন্য 'ডবল দিওয়ালি' ঘোষণা মোদীর....
.

পরবর্তী খবর

Berlin Wall: শহরের মানুষ ঘুম থেকে উঠে দেখলেন শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক দেওয়াল! লোহার পর্দা!...