English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

GST 2.0 Rollout Tomorrow Sept 22: রাত পোহালেই নয়া GST, আগামীকাল থেকে কী কী সস্তা আর কী কী দামি? রইল সম্পূর্ণ তালিকা...

GST 2.0 Rollout Tomorrow Sept 22: রাত পোহালেই নয়া জিএসটি, আগামীকাল থেকে কী কী সস্তা আর কী কী দামি হচ্ছে? রইল সম্পূর্ণ তালিকা। চোখ বুলিয়ে দেখে নিন এখনই...  

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 21, 2025, 07:38 PM IST
GST 2.0 Rollout Tomorrow Sept 22: রাত পোহালেই নয়া GST, আগামীকাল থেকে কী কী সস্তা আর কী কী দামি? রইল সম্পূর্ণ তালিকা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০১৭ সালের পর থেকে পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কারের জন্য প্রস্তুত। আগামীকাল ২২শে সেপ্টেম্বর, সোমবার থেকে দেশ জুড়ে এক সরলীকৃত দ্বি-স্তরীয় কর ব্যবস্থা লাগু হচ্ছে। বেশিরভাগ পণ্য ও পরিষেবার উপর ৫% এবং ১৮% হারে কর আরোপ করা হবে। অতি বিলাসবহুল পণ্যের উপর ৪০% হারে কর আরোপ করা হবে।

Add Zee News as a Preferred Source

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সভাপতিত্বে ৫৬তম জিএসটি কাউন্সিলের সভায় গৃহীত এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্যই হল দেশের কর ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ এবং সহজ করা। বর্তমানের চার স্তরীয় কর কাঠামো (৫%, ১২%, ১৮% এবং ২৮% ) প্রায়শই শ্রেণিবিভাগ নিয়ে বিভ্রান্তি এবং বিরোধের সৃষ্টি করে। নতুন জিএসটি সংস্কারের (GST 2.0 Rollout Tomorrow Sept 22) ফলে বেশিরভাগ পণ্য ও পরিষেবা এখন মাত্র দুটি হারের আওতায় পড়বে। এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিনি  আগামীকাল থেকে কী সস্তা আর কী দামি? রইল সম্পূর্ণ তালিকা...

আরও পড়ুন: ২২ সেপ্টেম্বর থেকে লাগু নতুন GST-র হার, কতটা কমবে রান্নার গ্যাসের দাম

আগামীকাল থেকে কী কী সস্তা হচ্ছে...

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

ইউএইচটি (আলট্রা হাই টেম্পারেচর) দুধ, আগে থেকে প্যাকেটজাত পনির এবং ছানা ও সকল ভারতীয় রুটি (চাপাটি, রুটি, পরোটা, খাখরা, পিৎজা ব্রেড)

জীবনদায়ী ওষুধ

ক্যান্সার এবং বিরল রোগের জন্য ৩৩টি ওষুধ এবং থেরাপি (অ্যাগালসিডেস বিটা, ইমিগ্লুসেরেজ, এপটাকগ আলফা, ডারাটুমুমাব, ওনাসেমনোজিন অ্যাবেপারভোভেক, রিসডিপ্লাম, অন্যান্য) পূর্বে ১২ শতাংশ করযোগ্য ছিল। এখন অনেক ওষুধের উপর কোনও জিএসটি লাগু হবে না।

স্কুল/অফিসের জন্য স্টেশনারি

ইরেজার, পেন্সিল, শার্পনার, ক্রেয়ন, চক, কাঠকয়লা, নোটবুক, গ্রাফ বই, মানচিত্র, অ্যাটলাস, গ্লোব

অন্যান্য ভোগ্যপণ্য

মাখন, বিস্কুট, নিমকি, জ্যাম, কেচাপ, জুস, শুকনো ফল, ঘি, আইসক্রিম, পেস্ট্রি এবং সসেজ। টয়লেটারির ভিতর রয়েছে-সাবান, শ্যাম্পু, চুলের তেল, ফেস ক্রিম ও শেভিং ক্রিম। রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি এবং ইলেকট্রনিক্স যেমন এসি, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিশওয়াশার (২৮ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশে সরানো হয়েছে)। ডায়াগনস্টিক কিট এবং গ্লুকোমিটারের মতো চিকিৎসা সরঞ্জাম (৫ শতাংশে কমানো হয়েছে)। বাসস্থানের জন্য সিমেন্ট (২৮ শতাংশ থেকে কমানো হয়েছে ১৮ শতাংশে)

পরিষেবা

চুল কাটা, সেলুন পরিষেবা, যোগাসন কেন্দ্র, জিম এবং স্বাস্থ্য ক্লাবগুলিতে এখন কম জিএসটি হার প্রযোজ্য।

আগামীকাল থেকে কী কী দামি হচ্ছে...

'পাপ' কর ৪০ শতাংশ লাগু হবে-সিগারেট, বিড়ি, পান মশলা, গুটখা, চিবোনো তামাক, পুনর্গঠিত তামাকজাত দ্রব্য, অনলাইন গেমিং এবং বেটিং

বিলাসবহুল যান

১,২০০ সিসি (পেট্রোল) বা ১,৫০০ সিসি (ডিজেল) এবং ৪ মিটারের বেশি লম্বা এসইউভি/এমপিভি-তে এখন ৪০ শতাংশ কর দিতে হবে (আগে ২৮ শতাংশ + ২২ শতাংশ সেস)। নেট প্রভাব: সামান্য কম, কিন্তু এখনও শীর্ষ বন্ধনীতে। ৩৫০ সিসি-র বেশি মোটরসাইকেল, ৪০ শতাংশ জিএসটি (২৮ শতাংশ + ৩ শতাংশ সেস থেকে বৃদ্ধি)

সফট ড্রিংকস এবং বেভারেজ

কোকা-কোলা, পেপসি, মাউন্টেন ডিউ, ফ্যান্টা এবং অন্যান্য কার্বনেটেড পানীয়তে এখন ৪০ শতাংশ (আগে ২৮ শতাংশ) জিএসটি লাগু হবে

১৮ শতাংশ স্ল্যাব আইটেম

এসি/প্রিমিয়াম আউটলেটে রেস্তোরাঁর খাবার, প্রিমিয়াম স্মার্টফোন এবং আমদানি করা গ্যাজেট ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, এয়ার-কন্ডিশনারের মতো ভোগ্যপণ্য (২৮ শতাংশ থেকে কমানো হয়েছে, তবে এখনও মৌলিক পণ্যের চেয়ে বেশি), প্রিমিয়াম সেলুন এবং স্পাগুলিতে সৌন্দর্য এবং সাজসজ্জা পরিষেবা

আরও পড়ুন: রেলের বড় ঘোষণা, ১ লিটার জল মাত্র ₹১৪! স্টেশন বা ট্রেন, কোথাও বেশি চাইলে দেবেন না

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
ew gst rates list 2025gst tax rate listgst rates on goods and servicesgst rates list latestlatest gst council meeting decision
পরবর্তী
খবর

Oil Kumar: ভাত-রুটি ছেড়ে ৭-৮ লিটার ইঞ্জিন ওয়েলই রোজের খাবার! টানা ৩০ বছর এভাবেই বেঁচে প্রৌঢ় 'তেল কুমার'
.

পরবর্তী খবর

Gautam Gambhir's Team Culture: 'দলে সবাইকে...' ! ভারত-পাক ম্যাচের আগেই স্যামস...