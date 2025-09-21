GST 2.0 Rollout Tomorrow Sept 22: রাত পোহালেই নয়া GST, আগামীকাল থেকে কী কী সস্তা আর কী কী দামি? রইল সম্পূর্ণ তালিকা...

GST 2.0 Rollout Tomorrow Sept 22: রাত পোহালেই নয়া GST, আগামীকাল থেকে কী কী সস্তা আর কী কী দামি? রইল সম্পূর্ণ তালিকা...
GST 2.0 Rollout Tomorrow Sept 22: রাত পোহালেই নয়া জিএসটি, আগামীকাল থেকে কী কী সস্তা আর কী কী দামি হচ্ছে? রইল সম্পূর্ণ তালিকা। চোখ বুলিয়ে দেখে নিন এখনই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০১৭ সালের পর থেকে পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কারের জন্য প্রস্তুত। আগামীকাল ২২শে সেপ্টেম্বর, সোমবার থেকে দেশ জুড়ে এক সরলীকৃত দ্বি-স্তরীয় কর ব্যবস্থা লাগু হচ্ছে। বেশিরভাগ পণ্য ও পরিষেবার উপর ৫% এবং ১৮% হারে কর আরোপ করা হবে। অতি বিলাসবহুল পণ্যের উপর ৪০% হারে কর আরোপ করা হবে।
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সভাপতিত্বে ৫৬তম জিএসটি কাউন্সিলের সভায় গৃহীত এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্যই হল দেশের কর ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ এবং সহজ করা। বর্তমানের চার স্তরীয় কর কাঠামো (৫%, ১২%, ১৮% এবং ২৮% ) প্রায়শই শ্রেণিবিভাগ নিয়ে বিভ্রান্তি এবং বিরোধের সৃষ্টি করে। নতুন জিএসটি সংস্কারের (GST 2.0 Rollout Tomorrow Sept 22) ফলে বেশিরভাগ পণ্য ও পরিষেবা এখন মাত্র দুটি হারের আওতায় পড়বে। এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিনি আগামীকাল থেকে কী সস্তা আর কী দামি? রইল সম্পূর্ণ তালিকা...
আগামীকাল থেকে কী কী সস্তা হচ্ছে...
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র
ইউএইচটি (আলট্রা হাই টেম্পারেচর) দুধ, আগে থেকে প্যাকেটজাত পনির এবং ছানা ও সকল ভারতীয় রুটি (চাপাটি, রুটি, পরোটা, খাখরা, পিৎজা ব্রেড)
জীবনদায়ী ওষুধ
ক্যান্সার এবং বিরল রোগের জন্য ৩৩টি ওষুধ এবং থেরাপি (অ্যাগালসিডেস বিটা, ইমিগ্লুসেরেজ, এপটাকগ আলফা, ডারাটুমুমাব, ওনাসেমনোজিন অ্যাবেপারভোভেক, রিসডিপ্লাম, অন্যান্য) পূর্বে ১২ শতাংশ করযোগ্য ছিল। এখন অনেক ওষুধের উপর কোনও জিএসটি লাগু হবে না।
স্কুল/অফিসের জন্য স্টেশনারি
ইরেজার, পেন্সিল, শার্পনার, ক্রেয়ন, চক, কাঠকয়লা, নোটবুক, গ্রাফ বই, মানচিত্র, অ্যাটলাস, গ্লোব
অন্যান্য ভোগ্যপণ্য
মাখন, বিস্কুট, নিমকি, জ্যাম, কেচাপ, জুস, শুকনো ফল, ঘি, আইসক্রিম, পেস্ট্রি এবং সসেজ। টয়লেটারির ভিতর রয়েছে-সাবান, শ্যাম্পু, চুলের তেল, ফেস ক্রিম ও শেভিং ক্রিম। রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি এবং ইলেকট্রনিক্স যেমন এসি, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিশওয়াশার (২৮ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশে সরানো হয়েছে)। ডায়াগনস্টিক কিট এবং গ্লুকোমিটারের মতো চিকিৎসা সরঞ্জাম (৫ শতাংশে কমানো হয়েছে)। বাসস্থানের জন্য সিমেন্ট (২৮ শতাংশ থেকে কমানো হয়েছে ১৮ শতাংশে)
পরিষেবা
চুল কাটা, সেলুন পরিষেবা, যোগাসন কেন্দ্র, জিম এবং স্বাস্থ্য ক্লাবগুলিতে এখন কম জিএসটি হার প্রযোজ্য।
আগামীকাল থেকে কী কী দামি হচ্ছে...
'পাপ' কর ৪০ শতাংশ লাগু হবে-সিগারেট, বিড়ি, পান মশলা, গুটখা, চিবোনো তামাক, পুনর্গঠিত তামাকজাত দ্রব্য, অনলাইন গেমিং এবং বেটিং
বিলাসবহুল যান
১,২০০ সিসি (পেট্রোল) বা ১,৫০০ সিসি (ডিজেল) এবং ৪ মিটারের বেশি লম্বা এসইউভি/এমপিভি-তে এখন ৪০ শতাংশ কর দিতে হবে (আগে ২৮ শতাংশ + ২২ শতাংশ সেস)। নেট প্রভাব: সামান্য কম, কিন্তু এখনও শীর্ষ বন্ধনীতে। ৩৫০ সিসি-র বেশি মোটরসাইকেল, ৪০ শতাংশ জিএসটি (২৮ শতাংশ + ৩ শতাংশ সেস থেকে বৃদ্ধি)
সফট ড্রিংকস এবং বেভারেজ
কোকা-কোলা, পেপসি, মাউন্টেন ডিউ, ফ্যান্টা এবং অন্যান্য কার্বনেটেড পানীয়তে এখন ৪০ শতাংশ (আগে ২৮ শতাংশ) জিএসটি লাগু হবে
১৮ শতাংশ স্ল্যাব আইটেম
এসি/প্রিমিয়াম আউটলেটে রেস্তোরাঁর খাবার, প্রিমিয়াম স্মার্টফোন এবং আমদানি করা গ্যাজেট ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, এয়ার-কন্ডিশনারের মতো ভোগ্যপণ্য (২৮ শতাংশ থেকে কমানো হয়েছে, তবে এখনও মৌলিক পণ্যের চেয়ে বেশি), প্রিমিয়াম সেলুন এবং স্পাগুলিতে সৌন্দর্য এবং সাজসজ্জা পরিষেবা
