CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Gujarat UCC Code Bill: বিয়ে-উত্তরাধিকার-লিভ ইনের ক্ষেত্রে সবার জন্য এক আইন, গুজরাতে পাস হল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

Gujarat UCC Code Bill: বিয়ে-উত্তরাধিকার-লিভ ইনের ক্ষেত্রে সবার জন্য এক আইন, গুজরাতে পাস হল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

Gujarat UCC Code Bill: রাজ্য সরকারের গড়া একটি কমিটি তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ পরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হল

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 25, 2026, 12:52 PM IST
-ভূপেন্দ্র প্যাটেল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা ৭ ঘণ্টা বিতর্কের পর গুজরাত বিধানসভা পাস হয়ে গেল ইউনিফর্ম সিভিল কোড(UCC) বিল। কংগ্রেস এই বিলকে মুসলিম বিরোধী বললেও বিজেপির তরফে বলা হয়েছে এতদিনে রাজ্যে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে। দেশের মধ্যে প্রথম এই ধরনের অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করেছে উত্তরাখণ্ড সরকার।

দেশের সংবিধান অনুযায়ী সংখ্য়ালঘুদের বেশকিছু ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় আচার আচরণ, বিয়ে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ছাড়া দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিজেপির দাবি, এক দেশে ভিন্ন নিয়ম কেন। তাদের বক্তব্য, এক দেশ এক কানুন হবে। সেই লক্ষ্য়েই এবার গুজরাট বিধানসভায় পাস হয়ে গেল গুজরাট অভিন্ন দেওয়ানি বিধি।  গুজরাট বিধানসভায় ওই বিলের বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি। তাদের বক্তব্য বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক।

মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল দিনের শুরুতেই গুজরাট বিধানসভায় এই বিলটি পেশ করেন। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (UCC) কার্যকরের বিষয়ে রাজ্য সরকারের গড়া একটি কমিটি তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ পরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হল। এই বিলটি পাস হওয়ার মাধ্যমে বিজেপি শাসিত গুজরাট দেশের দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে 'UCC' পাস করল। এর আগে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে উত্তরাখণ্ড দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে এই বিলটি পাস করেছিল।

গুজরাট অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, ২০২৬ নাম প্রস্তাবিত আইনটি সমগ্র রাজ্যে কার্যকর হবে। এমনকি গুজরাটের যেসব স্থায়ী বাসিন্দা রাজ্যের বাইরে বসবাস করছেন, তাদের ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য হবে।

তবে বিলটিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তফসিলি উপজাতি (ST) এবং সংবিধানে বিশেষ সুরক্ষা পাওয়া নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর প্রথাগত অধিকারের ওপর এই আইন কার্যকর হবে না।

বিলের 'উদ্দেশ্য ও কারণ' অংশে বলা হয়েছে যে, এর লক্ষ্য হল সবার জন্য একটি অভিন্ন আইনি কাঠামো তৈরি করা।

এই আইনের উল্লেখযোগ্য কিছু দিক হল

লিভ-ইন রিলেশনশিপ: লিভ-ইন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখন থেকে নথিভূক্ত করা বাধ্যতামূলক এবং সম্পর্ক শেষ করতে হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিতে হবে।

বহুবিবাহ নিষিদ্ধ: কোনো ব্যক্তি তার স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবেন না।

বিয়ের বৈধতা: বিয়ের সময় যদি কোনো পক্ষেরই আগের স্বামী বা স্ত্রী জীবিত না থাকে, তবেই সেই বিয়েকে এই আইনের অধীনে বৈধ বলে গণ্য করা হবে।

বিলটি পেশ করার সময় মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের বক্তব্য এবং বিরোধীদের প্রতিক্রিয়া সহজ বাংলায় নিচে দেওয়া হলো:

মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল বলেন, একটি অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ জাতির জন্য অভিন্ন আইনি কাঠামো থাকা প্রয়োজন, যা আমাদের বৈদিক জ্ঞানের প্রতিফলন। আমাদের প্রাচীন শ্লোকেও বলা হয়েছে—সত্য এক, যদিও তা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হতে পারে। তাই ধর্ম আলাদা হলেও ন্যায়বিচার সবার জন্য একই হওয়া উচিত। সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ (আইনের চোখে সবাই সমান) এবং ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে বলেন, রাষ্ট্রের উচিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির দিকে এগিয়ে যাওয়া।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন যে, এই আইন কার্যকর হলে ধর্ম বা জাতপাতের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোনো বিভেদ বা বৈষম্য থাকবে না। এটি গুজরাটের মানুষের সমান বিচার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।

কংগ্রেস এই বিলের বিরোধিতা করে বলেছে, ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই তড়িঘড়ি করে এই বিল আনা হয়েছে। তিনি বিলটিকে বিধানসভার 'সিলেক্ট কমিটি'তে পাঠানো উচিত। অন্য এক বিধায়ক অমিত চাভদা অভিযোগ করেন যে, এই বিলটি সংবিধানে দেওয়া নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বা গ্যারান্টিকে লঙ্ঘন করছে।

