Gujarat Earthquake: ফের দুলে উঠল 'এক্সট্রিমলি হাই রিস্ক সিসমিক জোন'! মাটির ১০ কিমি গভীরে তীব্র তরঙ্গের ঢেউ...তছনছ...

Gujarat Earthquake 4.4 Tremor in Kachchh: গুজরাতের কচ্ছে এই ৪.৪ মাত্রার ভূমিকম্পের এপিসেন্টার ছিল মাটির ১০ কিমি গভীরে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি এই তথ্য জানিয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 26, 2025, 03:29 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুজরাতের কচ্ছে (Kachchh district of Gujarat) অনুভূত হল ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে ৪.৪ মাত্রার (earthquake measuring 4.4 on Richter scale) ভূমিকম্পে ছড়াল আতঙ্ক। ২০০১ সালের ভয়ংকর মারণ ভূমিকম্পের দুঃসহ স্মৃতি এবং তার ঘা এখনও দগদগে সেখানে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (National Centre for Seismology) এই তথ্য জানিয়েছে।

'এক্সট্রিমলি হাই রিস্ক সিসমিক জোনে' 

গুজরাতের কচ্ছে এই ৪.৪ মাত্রার ভূমিকম্পের এপিসেন্টার ছিল মাটির ১০ কিমি গভীরে। কচ্ছ ভূমিকম্পের দিক থেকে এমনিতেই 'এক্সট্রিমলি হাই রিস্ক সিসমিক জোনে' পড়ে। ওই অঞ্চলে অতীতে বারবার মডারেট ইনটেনসিটি কোয়েক রেকর্ড হয়েছে। জেলা প্রশাসন এবং বিপর্যয় মোকাবিলা কেন্দ্র বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে। আজ, শুক্রবার ভোর সাড়ে চারটের সময় কেঁপে উঠেছিল কচ্ছ। 

আতঙ্কের ভুজ

গুজরাতের ভূমিকম্প বললেই লোকের মনে আতঙ্ক জাগে। ৭.৭ মাত্রার সেই ভয়ংকর কম্পনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল ভুজ। সময়টা ২০০১ সাল। ২৬ জানুয়ারি। গুজরাতের পাকসীমান্তের কাছের অঞ্চলটি তছনছ হয়ে গিয়েছিল। অন্তত ২০ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। দেড় লাখ মানুষ আহত হয়েছিলেন। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ ভয়ংকর শীতে খোলা আকাশের নীচে কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। 

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
Gujarat earthquakeKachchh districtKachchh extremely high-risk districtseismic zone
