NEET passed girl killed: মেয়ের ডাক্তার হওয়ায় ঘোর আপত্তি! ৪৭৮ পেয়ে NEET পাস কিশোরীকে কলেজে ভর্তির আগেই নি*র্মম হ*ত্যা বাবা-কাকার...

NEET passed girl killed: মেয়ের ডাক্তার হওয়ায় ঘোর আপত্তি! ৪৭৮ পেয়ে NEET পাস কিশোরীকে কলেজে ভর্তির আগেই নি*র্মম হ*ত্যা বাবা-কাকার...
NEET passed girl killed before MBBS admission honour killing: কাকা শিবরাম কিছু কলেজে যান। সেখানে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়াশোনা করতে দেখে, ফিরে এসে শিবরাম তাঁর দাদাকে বলেন, মেয়েকে সেখানে পাঠানো উচিত নয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডাক্তার হতে চেয়েছিল মেয়ে। ১৮ বছরের কিশোরীর স্বপ্ন ছিল চিকিৎসক হওয়া। NEET-ও পাস করেছিল ১৮ বছরের ওই কিশোরী। কিন্তু তার পরিবার কোনওমতেই চায়নি যে বাড়ির মেয়ে ডাক্তার হোক। তাই এমবিবিএস-এ ভর্তি হওয়ার আগেই বাবা-কাকা মিলে খুন করল NEET পাস ওই কিশোরীকে (NEET passed girl killed)।
চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাটের আমদাবাদের বনসকাঁথায়। জানা গিয়েছে, বাড়ির আপত্তির জন্য ডাক্তারি পড়তে ওই কিশোরী বাড়ি ছেড়ে এসে তার প্রেমিকের সঙ্গে থাকতে শুরু করেছিল। পরিবার যখন তার এই লিভ-ইনের কথা জানতে পারে, তখন পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে (honour killing) ওই কিশোরীকে খুন করে তার বাবা-কাকা মিলে। মৃতের নাম চন্দ্রিকা চৌধুরী। চন্দ্রিকা চৌধুরী নামে ওই কিশোরী NEET পরীক্ষায় ৪৭৮ নম্বর পেয়ে সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করে। সে তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে ও ডাক্তার হতে চায়। কিন্তু কৃষক পরিবার এতে অসম্মতি জানায়।
অভিযোগ, চন্দ্রিকা চৌধুরীর বাবা তাকে দুধে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ান। FIR-এ উল্লেখ, চন্দ্রিকার বাবা তাকে বলেন, "দুধ খাও আর ভালো করে ঘুমাও। ভালো করে ঘুমাও।" তারপর চন্দ্রিকা ঘুমিয়ে পড়লে তিনি এবং তার ভাই শিবরাম মিলে তাকে দোপাট্টা দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন। এরপর তাড়াহুড়ো করে দেহ দাহও করে দেন। ওদিকে গ্রামবাসীদের কাছে গল্প ফাঁদেন যে, চন্দ্রিকার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই খুনের ঘটনায় কাকা শিবরামকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। শিবরাম এখন জেল হেফাজতে আছেন। যদিও বাবা সেন্ধার এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।
ওদিকে এই ঘটনায় গুজরাট হাইকোর্টে আবেদন দায়ের করেছেন নিহত চন্দ্রিকার সঙ্গী ২৩ বছর বয়সী হরেশ চৌধুরী। এই বছর ফেব্রুয়ারিতেই হরেশের সঙ্গে চন্দ্রিকার প্রথম দেখা হয়। খুন হওয়ার মাত্র ২ সপ্তাহ আগে তাঁরা লিভ-ইন করতে শুরু করেন। তিনি জানিয়েছেন, "শিবরাম কিছু কলেজে যান। সেখানে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়াশোনা করতে দেখেন। ফিরে এসে শিবরাম তাঁর দাদাকে বলেন যে মেয়েকে সেখানে পাঠানো উচিত নয়। কারণ সে কোনও ছেলের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করতে পারে। তাঁরা তার ফোন কেড়ে নেয়। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়া থেকেও তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাকে কেবল ঘরের কাজ করতে বাধ্য করে।"
