/Gujarat Shocker: ভাড়া দিতে পারছি না, ভোগ করো স্ত্রী-মেয়েকে: ২০০০ টাকার বদলে বাড়িওয়ালা দিনের পর দিন ছিঁড়েখুঁড়ে

Gujarat Shocker: বাড়ি ভাড়ার বদলের নিজের স্ত্রী ও নাবালিকা মেয়েকে বাড়িওয়ালার হাতে তুলে দিল শ্রমিক। নির্যাতনের সুযোগ করে দেওয়ার অভিযোগে এক পাষণ্ড শ্রমিক ও তার বাড়িওয়ালাকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাজ খুঁজতে এসেছিল। তাই স্ত্রী এবং ১৩ বছরের মেয়েকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে উঠেছিল। আর সেই বাড়ির ভাড়া মাসে ২০০০ টাকা। কিন্তু সেই টাকা দিতে পারছিল না ওই শ্রমিক। ভাড়ার বদলে নিজের স্ত্রী ও মেয়েকে বাড়িওয়ালার হাতে সঁপে দিল সে। স্ত্রী ও নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি গুজরাতের। ইতোমধ্যেই পুলিস অভিযুক্ত বাড়িওয়ালা এবং বাবাকে গ্রেফতার করেছে।
জানা গিয়েছে, জীবিকার খোঁজে প্রায় ছয় মাস আগে ওই পরিবারটি মোরবিতে এসেছিল। সেখানে তারা প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা ভাড়ায় একটি বাড়ি নেয়। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই তাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে এবং তারা নিয়মিত বাড়ি ভাড়া দিতে পারছিল না।
অভিযোগ উঠেছে যে, পরিবারের এই চরম অভাব আর অসহায়তার সুযোগ নেয় বাড়িওয়ালা। সে বকেয়া ভাড়া মকুব করার বদলে শ্রমিকের স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের দাবি জানায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ওই শ্রমিক এতে আপত্তি না জানিয়ে বাড়িওয়ালার কুপ্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। এর পর থেকে বাড়িওয়ালা দিনের পর দিন ওই মহিলাকে ধর্ষণ করতে থাকে।
পৈশাচিকতার এখানেই শেষ হয়নি। কিছুদিন পর বাড়িওয়ালার নজর পড়ে শ্রমিকের নাবালিকা মেয়ের ওপর। অভিযোগ, এবারও ওই পাষণ্ড বাবা নিজের মেয়েকে বাড়িওয়ালার হাতে তুলে দিতে সম্মতি দেয়। এরপর ওই নাবালিকাকে টাঙ্কারার একটি বাড়ি-সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং বাড়িওয়ালা ও তার এক সঙ্গী মিলে মেয়েটির ওপর লাগাতার পাশবিক নির্যাতন চালায়।
দীর্ঘদিন ধরে চলা এই চরম অত্যাচার ও শোষণের বিষয়টি শেষ পর্যন্ত ঢাকা থাকেনি। নাবালিকার দাদু (মায়ের বাবা) কোনওভাবে পুরো ঘটনাটি জানতে পারেন। নিজের জামাইয়ের এমন নির্মম বিশ্বাসঘাতকতা এবং নাতনির ওপর হওয়া নির্যাতন দেখে স্তম্ভিত হয়ে তিনি সরাসরি স্থানীয় থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
অভিযোগ পাওয়ার পরপরই নড়েচড়ে বসে মোরবি পুলিস। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-র একাধিক কঠোর ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। পুলিস দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে অভিযুক্ত শ্রমিক ও বাড়িওয়ালা- দুজনকেই গ্রেফতার করেছে। আদালত অভিযুক্ত শ্রমিককে জেল হেফাজতে পাঠালেও, মূল অপরাধী বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একদিনের পুলিসি রিমান্ডে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।
পুলিস জানিয়েছে, এই ঘৃণ্য অপরাধে জড়িত তৃতীয় আরও এক অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক রয়েছে। তাকে খুঁজে বের করতে পুলিসের বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে এবং চারদিকে জোরকদমে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
