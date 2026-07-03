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'বাড়িতে কেউ নেই, একটু চা বানিয়ে দিক!', বিশ্বাস করে মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন মা, কিন্তু কামাসক্ত ইমতিয়াজ...

Gujarat Horror: ঘটনার দিন ইমতিয়াজ তার বাড়িতে কেউ নেই জানিয়ে নাবালিকার মায়ের কাছে তাকে চা তৈরি করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। বাহানায় বাড়িতে ডেকে ১৩ বছরের এক প্রতিবেশী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল ৩৪ বছর বয়সী ইমতিয়াজ শেখের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ব্যক্তি বিবাহিত এবং চার সন্তানের বাবা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 03, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:30 AM IST
'বাড়িতে কেউ নেই, একটু চা বানিয়ে দিক!', বিশ্বাস করে মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন মা, কিন্তু কামাসক্ত ইমতিয়াজ...
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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