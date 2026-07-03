'বাড়িতে কেউ নেই, একটু চা বানিয়ে দিক!', বিশ্বাস করে মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন মা, কিন্তু কামাসক্ত ইমতিয়াজ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আহমেদাবাদের ভাতভা এলাকায় প্রতিবেশীর ১৩ বছরের নাবালিকাকে ঘরে ডেকে ধর্ষণের অভিযোগে ৩৪ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃত ব্যক্তির নাম ইমতিয়াজ শেখ, যে বিবাহিত এবং চার সন্তানের বাবা।ঘটনাটি ঘটেছে ভাতভার চার মালিয়া এলাকায়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ১ জুলাই নাবালিকার মায়ের কাছে গিয়ে ইমতিয়াজ জানায় যে তার বাড়িতে কেউ নেই। এরপর সে চা বানিয়ে দেওয়ার নাম করে নাবালিকাকে নিজের ঘরে পাঠানোর অনুরোধ করে। প্রতিবেশী হওয়ার কারণে কোনও সন্দেহ না করেই মা, মেয়েকে ইমতিয়াজের বাড়িতে পাঠান।
অভিযোগ, মেয়েটি প্রথমে চা তৈরি করে দেওয়ার পর ইমতিয়াজ তাকে পাশের একটি দোকান থেকে স্ন্যাক্স কিনে আনতে পাঠায়। মেয়েটি দোকান থেকে ফিরে আসতেই ঘরের দরজা বন্ধ করে তাকে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণ করে ইমতিয়াজ। শুধু তাই নয়, এই কথা কাউকে জানালে মারাত্মক পরিণতি হবে বলে নাবালিকাকে হুমকিও দেওয়া হয়।
বেশ কিছুক্ষণ পরও মেয়ে বাড়ি না ফেরায় মা নিজেই ইমতিয়াজের বাড়িতে গিয়ে মেয়েকে ফিরিয়ে আনেন। প্রথমে ভয়ে মেয়েটি কিছু না বললেও, পরের দিন সাহস জুগিয়ে মায়ের কাছে পুরো ঘটনার বিবরণ দেয়। এর পরপরই পরিবারের পক্ষ থেকে ভাতভা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়েই তৎপরতার সঙ্গে পুলিস ইমতিয়াজ শেখকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পরবর্তী তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)