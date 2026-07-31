/VIRAL VIDEO: বর্ষার রাতে বাথরুম খুলতেই হাড়হিম, লুকিয়ে দৈত্যাকার মানুষখেকো! পাশের পুকুরে ঘাপটি মেরে আরও ১০০

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুজরাতের আনন্দ জেলায় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গিয়েছিল সেখানকার এক পরিবারের। বর্ষার রাতে শৌচাগারে খুলতেই এক পরিবার দেখে ভিতরে বসে রয়েছে ৭ ফুটের দৈত্যাকার মানুষখেকো কুমির! এরপর বনদফতরের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা রায় এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় অবশেষে কুমিরটিকে উদ্ধার করে। পরে তা একটি নিকটবর্তী পুকুরে নিরাপদে ছেড়ে দেওয়া হয়। বনদফতর জানিয়েছে, বর্ষাকালে এ ধরনের ঘটনা বেশিই ঘটে। কারণ তখন জলের স্তর বেড়ে যাওয়ায় সরীসৃপ প্রাণিগুলি তাদের স্বাভাবিক আবাসস্থল ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য হয়।
বাথরুমে ঢুকেছে কুমির!
ঘটনাটি ঘটেছে চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে আনন্দ জেলার বালাভাই চৌহানের বাড়িতে। বনদফতর জানিয়েছে গভীর রাতে বাড়ির বাইরে কুকুরের একটানা ঘেউ-ঘেউ শব্দ শুনেই তাঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এরপর শৌচাগারে ঢুকেই তিনি সেই বিশাল কুমিরটিকে দেখতে পান। পুরো পরিবারটি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বন বিভাগকে খবর দেওয়া হয়।
চলে ঘণ্টাব্যাপী অভিযান
কুমিরটিকে নিরাপদে ধরার জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদ্ধারকারী দল। দলে ছিলেন বনরক্ষী নীলেশ ভরওয়াদ ও মণীশ প্রজাপতি। দয়া ফাউন্ডেশনের সভাপতি নীতেশ চৌহান এবং স্বেচ্ছাসেবক তুষার রানা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সতর্কতার সঙ্গে অভিযানের পর, সেই দল কোনও ক্ষতি না করেই কুমিরটিকে নিরাপদে ধরে ফেলে। নীতেশ চৌহান জানান, বন বিভাগের কাছ থেকে খবর পেয়েই তাঁর দল ঘটনাস্থলে যায় এবং ৭ ফুট লম্বা কুমিরটিকে সফলভাবে উদ্ধার করে নিকটবর্তী পুকুরে ছেড়েছে।
আবাসিক এলাকায় কুমির
বন বিভাগের মতে, বর্ষাকালে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। এই সময়ে পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ে জলের স্তর বেড়ে যাওয়ায় কুমিরগুলো লোকালয়ের দিকে চলে আসে। খাবারের সন্ধানে কিংবা শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখার মতো উপযুক্ত জায়গার খোঁজে কুমিরগুলো মানুষের বসতির কাছাকাছি চলে আসতে পারে। তাঁরা আরও জানান, নিকটবর্তী মালাতাজ গ্রামের পুকুরে শতাধিক কুমির রয়েছে। ফলে বন্যার সময় এগুলির রাস্তা বা আবাসিক এলাকায় চলে আসার সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছে। বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে রাতে অপ্রয়োজনে বাইরে না বের হওয়ারই সতর্কতা জারি হয়েছে। রাস্তায় সাবধানে গাড়ি চালানো এবং কুমির দেখলে সেটির কাছে যাওয়া বা তাকে বিরক্ত করার চেষ্টা না করে অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)