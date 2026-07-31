Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /VIRAL VIDEO: বর্ষার রাতে বাথরুম খুলতেই হাড়হিম, লুকিয়ে দৈত্যাকার মানুষখেকো! পাশের পুকুরে ঘাপটি মেরে আরও ১০০

VIRAL VIDEO: বর্ষার রাতে বাথরুম খুলতেই হাড়হিম, লুকিয়ে দৈত্যাকার মানুষখেকো! পাশের পুকুরে ঘাপটি মেরে আরও ১০০

গভীররাতে একটানা কুকুর ডেকেই যাচ্ছিল। সন্দেহ হতেই গৃহকর্তা শৌচাগারের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। দরজা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ! লুকিয়ে মানুষখেকো

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 31, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:55 PM IST
VIRAL VIDEO: বর্ষার রাতে বাথরুম খুলতেই হাড়হিম, লুকিয়ে দৈত্যাকার মানুষখেকো! পাশের পুকুরে ঘাপটি মেরে আরও ১০০
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'STF সাংবাদিক সম্মেলন করবে, ওরাই বলবে', জঙ্গি গ্রেফতারে সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী
2
3
4
5