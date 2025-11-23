Gujrat class 2 school girl got molested in school: লাগাতার ২ বার ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে স্কুলেই ক্লাস টু-র ছাত্রীকে ধর্ষণ! নৃশংসতায় স্তম্ভিত...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gujrat shocker: অভিযোগ, ওই দিন অভিযুক্ত যুবক খুদে ছাত্রীকে স্কুলের বাগানের পিছনে টেনে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করেন এবং এই কথা কাউকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেন। এরপর ২০ নভেম্বর অভিযুক্ত যুবক আবারও ছাত্রীকে বাগানে টেনে নিয়ে যান এবং তাকে অজ্ঞান করার ইঞ্জেকশন দেন, যার পর তাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 23, 2025, 06:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুলের ভেতরে দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগে গুজরাটে (Gujrat school girl rape) তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে, মেহসানার বিজাপুরে (Bijapur, Maharashtra) স্কুলের একটি বাগানে টেনে নিয়ে গিয়ে ৭ বছর বয়সী ওই খুদে ছাত্রীকে এক যুবক অজ্ঞান করার ইঞ্জেকশন দেন এবং তারপর দু'বার ধর্ষণ (Two times rape with injection) করেন।

১৯ নভেম্বর ঘটনাটি ঘটে। শিশুটি তার বাবা-মাকে জানায় যে, একজন লোক তাঁকে স্কুলের পিছনের বাগানে নিয়ে গিয়ে অশালীনভাবে স্পর্শ করে। অভিযোগ, ওই দিন অভিযুক্ত যুবক খুদে ছাত্রীকে স্কুলের বাগানের পিছনে টেনে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করেন এবং এই কথা কাউকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেন। এরপর ২০ নভেম্বর অভিযুক্ত যুবক আবারও ছাত্রীকে বাগানে টেনে নিয়ে যান এবং তাকে অজ্ঞান করার ইঞ্জেকশন দেন, যার পর তাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।

হুমকি: পেটে প্রবল যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি ফিরলেও ভয়ে কাউকে কিছু বলেনি ছাত্রীটি। পরে মা-বাবা জোরাজুরি শুরু করলে পুরো ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। মেয়েটি তাঁর বাবা-মাকে আরও জানায় যে, লোকটি তাকে হুমকি দিয়েছিল যে, সে যদি কাউকে কিছু জানায়, তবে তাকে মেরে ফেলা হবে।

শারীরিক অসুস্থতা ও অভিযোগ: পরে তাঁর পেটে ব্যথা শুরু হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পরই তার বাবা পুলিসের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। বর্তমানে ওই খুদে ছাত্রীটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তার চিকিৎসা চলছে। শিশুটিকে কীসের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে, তা জানতে মেডিক্যাল পরীক্ষা (Medical Examination) করা হবে বলে পুলিস জানিয়েছে।

পুলিসের পদক্ষেপ: বিজাপুর থানার পরিদর্শক জি.এ. সোলঙ্কি বলেছেন, 'আমরা পকসো (POCSO) আইনের অধীনে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করেছি।'

তদন্ত: পুলিস সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে এবং ইনজেকশনে কী ছিল তা জানতে মেডিকেল রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে। বিষয়টি নিয়ে আরও তদন্ত চলছে।

ঘটনার তদন্তে নেমে বিজাপুর থানার ইনস্পেক্টর জিএ সোলাঙ্কি জানিয়েছেন, 'অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে পকসো আইনে (POCSO Act) মামলা দায়ের হয়েছে।' পুলিস স্কুলের সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। যদিও এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার (Arrest) করা সম্ভব হয়নি এবং তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে।

আরেকটি ঘটনায় উত্তরপ্রদেশে ধর্ষণের শিকার মহিলাকে ফের নিগ্রহের অভিযোগ:

ঘটনা: উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে একটি পৃথক ঘটনায়, দুই সাব-ইনস্পেক্টরকে সাময়িক বরখাস্ত (suspended) করা হয়েছে।

অভিযোগ: ২৮ বছর বয়সী এক মহিলা, যিনি আগে চারজন পুরুষের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন, তিনি দাবি করেছেন যে ওই দুই কর্মকর্তা তাঁকে দু'দিন ধরে ধর্ষণ করেছেন এবং তাঁর উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে তাঁর কাছ থেকে ৫০,০০০ টাকা চাঁদা নিয়েছেন।

কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ: বুলন্দশহরের এসএসপি (SSP) দীনেশ কুমার 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-কে জানিয়েছেন যে নির্যাতিতার অভিযোগ ওই দুই কর্মকর্তার আচরণ নিয়ে "গুরুতর" উদ্বেগ সৃষ্টি করায় তাদের দুজনকেই সক্রিয় দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়েছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...



Tags:
gujarat incidentschoolgirl assaultPOCSO Casemehsana newsChild safetyschool security
