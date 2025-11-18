Gujarat Shocker: ভিনজাতের যুবকের সঙ্গে লিভ ইনে, ৫০টি ঘুমের পিল খাইয়ে মেয়েকে...! ১৭০০ পাতার চার্জশিটে হাড়হিম কাহিনি...

Gujarat Shocker: ভিনজাতের যুবকের সঙ্গে লিভ ইনে, ৫০টি ঘুমের পিল খাইয়ে মেয়েকে...! ১৭০০ পাতার চার্জশিটে হাড়হিম কাহিনি...
Gujarat Shocker: চন্দিকা সবচেয়ে বিশ্বাস করতেন তাঁর কাকা শিবম চৌধুরীকে। তিনিই দুধের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডাক্তরিতে ভর্তি হবেন বলে তৈরি হচ্ছিলেন। কিন্তু প্রাণ গেল পরিবারের পরিবারের সম্মান রক্ষায়। দুধের সঙ্গে ৫০টি ঘুমের বড়ি খাইয়ে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলল পরিবারের লোকজন। পুলিসের চার্জশিটে উঠে এসেছে খুনের ভয়ংকর বর্ণনা। গা শিউরে ওঠার মতো ওই ঘটনা ঘটেছে গুজরাটে।
পুলিসের চার্জশিট অনুযায়ী, পরিবারের রেওয়াজের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন ১৯ বছরের চন্দ্রিকা চৌধুরী। তার শাস্তিস্বরূপ যে কাকাকে তিনি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন সেই কাকাই তার দুধের গ্লাসে ৫০টি ঘুমের বড়ি মিশিয়ে দেন। তারপর তাকে খুন করেন চন্দ্রিকার বাবা-মা, কাকা-কাকিমা। কারণ চন্দ্রিকা পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে এক যুবকের সঙ্গে লিভ ইনে ছিলেন।
চন্দ্রিকার জীবনযাপনে প্রবল খেপে ওঠেন তার বাবা-মা। তার পরেই তাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা ছকে ফলেন। এনিয়ে পাড়ার এক ওষুধের দোকানের কর্মীর সঙ্গে তারা ছক কষেন খুনে। তার যুক্তিতেই তারা ঘুমের ওষুধ কিনে আনেন। তারপর ওই ৫০টি ঘুমের ট্যাবলেট মিশিয়ে দেন চন্দ্রিকাকে দেওয়া দুধের সঙ্গে।
চন্দিকা সবচেয়ে বিশ্বাস করতেন তাঁর কাকা শিবম চৌধুরীকে। তিনিই দুধের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেন। যতক্ষণপর্যন্ত না চন্দ্রিকা তার দুধ খাওয়া শেষ করেন ততক্ষণ তিনি তারা পাশেই বসেছিলেন। ওই দুধ খাওয়ার পর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন চন্দ্রিকা। এরপর তারা বাবা,মা,কাকা, কাকি মিলে দুপাট্টা দিয়ে খুন করে চন্দ্রিকাকে ঝুলিয়ে দেন। উদ্দেশ্য ছিল আত্মহত্যা দেখানো।
কী দোষ করেছিলেন চন্দ্রিকা? সম্প্রতি তিনি হারেশ চৌধুরী নামে এক তরুণের সঙ্গে লিভ ইন রিলেশনে ছিলেন চন্দ্রিকা। কিন্তু হারেশ চন্দ্রিকাদের জাতের ছিলেন না। এবছর মে মাসে চন্দ্রিকা হারেশের সঙ্গে ঘর ছাড়ানে। চলে যান রাজস্থানে। পুলিসকে কাজে লাগিয়ে চন্দ্রিকাকে ঘরে ফিরিয়ে আনেন বাড়ির লোকজন। গত ১৭ জুন হারেশকে ইনস্টাগ্রামে লেখেন, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও নইলে এরা আমাকে মেরে ফেলবে।
এদিকে, চন্দ্রিকার মৃত্যুর তারা শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে যায়। এরপরই গুজরাট হাইকোর্টে একটি হেবিয়াস কর্পাস মামলা করেন হারেশ। এনিয়ে চন্দ্রিকার পরিবারের আদালতে হাজিরার দিন পড়ে ২৭ জুন। কিন্তু তার পরিবারে আদালতে হাজির হয়ে জানায় ২৫ জুন আত্মহত্যা করেছে চন্দ্রিকা। এর পরই আদালতের নির্দেশে তদন্ত নেমে চন্দ্রিকার মৃত্যুরহস্য উদ্ধার করে। বিশাল ১৭০০ পাতার চার্জশিটে পুলিস জানিয়েছে পরিবারের সম্মান রক্ষার্থেই খুন করা হয়েছে চন্দ্রিকাকে।
