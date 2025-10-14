English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

India's Wealthist Village: রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় কোটি টাকার গাড়ি, ব্যাংকে জমা ১০০০ কোটি, এটাই দেশের সবচেয়ে ধনী গ্রাম

India's Wealthist Village: ১৯৭২ সালে এই গ্রাম তৈরি হয় আন্ডার গ্রাউন্ড ড্রেনেজ

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 14, 2025, 08:37 PM IST
India's Wealthist Village: রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় কোটি টাকার গাড়ি, ব্যাংকে জমা ১০০০ কোটি, এটাই দেশের সবচেয়ে ধনী গ্রাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুজরাটের এই গ্রামে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় কোটি টাকার গাড়ি, গ্রামে রয়েছে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ১১ ব্যাংকের শাখা, বছরে ওইসব ব্যাংকে জমা পড়ে রয়েছে হাজার কোটি টাকারও বেশি। আনন্দ জেলার ধরমাজই দেশের সবচেয়ে ধনী গ্রাম।

Add Zee News as a Preferred Source

প্রায় ১৭ হেক্টর এলাকাজুড়ে থাকা এই গ্রামের ইতিহাস অনেক পুরনো। ১৮৯৫ সালে ধরমাজ গ্রামের ছেলে জোতারাম ও চতুরভাই প্যাটেল গ্রাম ছেড়ে চলে যান উগান্ডায়। এই গ্রামেরই প্রভুদাস প্যাটেল চলে যান ম্যাঞ্চেস্টারে। গ্রামের ছেলে গোবিন্দভাই এডেন-এ খুলে ফেলেন এক তামাক কোম্পানি। আর এখন ধরমাজের ১৭০০ পরিবার থাকে ব্রিটেনে, ৮০০ পরিবার থাকে আমেরিকায়, কানাডায় থাকে ৩০০ পরিবার, ১৫০ পরিবার থাকে অস্ট্রেলিয়ায়, বহু পরিবার থাকে দক্ষিণ অফ্রিকায়। 

উল্লেখ করার মতো বিষয় হল ওইসব প্রবাসীরা গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেনি। বরং এরাই এখন ধরমাজের মূল অর্থনীতির ভিত্তি। ২০০৭ সালের এক সমীক্ষায় বেরিয়ে এসেছে এই গ্রামের একটি ছবি। গোটা গ্রামের রাস্তা বাঁধানো। পাশে বর্ডার দেওয়া। কোথাও কোনও জঞ্জাল নেই, জল জমে থাকার কোনও প্রশ্নই নেই। গ্রামে রয়েছে সাঁতার, বোটিং ও পার্ক। ১৯৭২ সালে এই গ্রাম তৈরি হয় আন্ডার গ্রাউন্ড ড্রেনেজ।

আরও পড়ুন-'এয়ার ইন্ডিয়ার সব বোয়িং 787 ড্রিমলাইনার বসিয়ে দাও!' ভয়ংকর ত্রুটি ফাঁস করে পাইলট ফেডারেশনের বিস্ফোরক চিঠি...

আরও পড়ুন-PF এর টাকা তোলার নিয়মে বড় বদল, এবার তুলে নেওয়া যাবে পুরো টাকা

বিশাল এই গ্রামে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে রয়েছে ১১টি ব্যাংকের শাখা। সেখানে জমা পড়ে বছরে ১০০০ কোটি টাকা। ১৯৫৯ সালে এই গ্রামে তৈরি হয় দেনা ব্যাংকের শাখা। ১৯৬৯ গ্রামে এখানে খোলে সাহাকারি ব্য়াংক। গ্রামে যখন তখন ঘুরতে দেখা যায় মার্সিডিজ, অডি, পোরসে, বিএমডাবলিউ-এর মতো গাড়ি। 

যে মডেলের উপরে ভিত্তি করে এই গ্রাম চলে তা দেশের যে কোনও পঞ্চায়েতের মডেল হতে পারে। যেভাবে গ্রামবাসী ও এনআরআইদের সাহায্যে গ্রাম চলে তাতে গোটা দেশের চোখ ছানবড়া হয়ে যেতে পারে। প্রতি বছর ১২ জানুয়ারি ধরমাজ গ্রামে পালিত হয় ধরমাজ দিবস। ওইসব শয়ে শয়ে এনআরআই ঘরে ফেরেন। গোটা গ্রামটাই সম্পদ, ঐতিহ্য ও ভালোবাসার উদাহরণ।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author
Tags:
India wealthiest VillageGujarat VillageNRI Village in GujaratDharmaj Village
পরবর্তী
খবর

Air India Boeing 787: 'এয়ার ইন্ডিয়ার সব বোয়িং 787 ড্রিমলাইনার বসিয়ে দাও!' ভয়ংকর ত্রুটি ফাঁস করে পাইলট ফেডারেশনের বিস্ফোরক চিঠি...
.

পরবর্তী খবর

Delhi Malls May Shut Down: উৎসবের মরসুমে বিরাট ধাক্কা, একসঙ্গে বন্ধ হচ্ছে ৩ বিখ্যাত মল!...