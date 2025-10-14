India's Wealthist Village: রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় কোটি টাকার গাড়ি, ব্যাংকে জমা ১০০০ কোটি, এটাই দেশের সবচেয়ে ধনী গ্রাম

India's Wealthist Village: রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় কোটি টাকার গাড়ি, ব্যাংকে জমা ১০০০ কোটি, এটাই দেশের সবচেয়ে ধনী গ্রাম
India's Wealthist Village: ১৯৭২ সালে এই গ্রাম তৈরি হয় আন্ডার গ্রাউন্ড ড্রেনেজ
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুজরাটের এই গ্রামে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় কোটি টাকার গাড়ি, গ্রামে রয়েছে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ১১ ব্যাংকের শাখা, বছরে ওইসব ব্যাংকে জমা পড়ে রয়েছে হাজার কোটি টাকারও বেশি। আনন্দ জেলার ধরমাজই দেশের সবচেয়ে ধনী গ্রাম।
প্রায় ১৭ হেক্টর এলাকাজুড়ে থাকা এই গ্রামের ইতিহাস অনেক পুরনো। ১৮৯৫ সালে ধরমাজ গ্রামের ছেলে জোতারাম ও চতুরভাই প্যাটেল গ্রাম ছেড়ে চলে যান উগান্ডায়। এই গ্রামেরই প্রভুদাস প্যাটেল চলে যান ম্যাঞ্চেস্টারে। গ্রামের ছেলে গোবিন্দভাই এডেন-এ খুলে ফেলেন এক তামাক কোম্পানি। আর এখন ধরমাজের ১৭০০ পরিবার থাকে ব্রিটেনে, ৮০০ পরিবার থাকে আমেরিকায়, কানাডায় থাকে ৩০০ পরিবার, ১৫০ পরিবার থাকে অস্ট্রেলিয়ায়, বহু পরিবার থাকে দক্ষিণ অফ্রিকায়।
উল্লেখ করার মতো বিষয় হল ওইসব প্রবাসীরা গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেনি। বরং এরাই এখন ধরমাজের মূল অর্থনীতির ভিত্তি। ২০০৭ সালের এক সমীক্ষায় বেরিয়ে এসেছে এই গ্রামের একটি ছবি। গোটা গ্রামের রাস্তা বাঁধানো। পাশে বর্ডার দেওয়া। কোথাও কোনও জঞ্জাল নেই, জল জমে থাকার কোনও প্রশ্নই নেই। গ্রামে রয়েছে সাঁতার, বোটিং ও পার্ক। ১৯৭২ সালে এই গ্রাম তৈরি হয় আন্ডার গ্রাউন্ড ড্রেনেজ।
বিশাল এই গ্রামে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে রয়েছে ১১টি ব্যাংকের শাখা। সেখানে জমা পড়ে বছরে ১০০০ কোটি টাকা। ১৯৫৯ সালে এই গ্রামে তৈরি হয় দেনা ব্যাংকের শাখা। ১৯৬৯ গ্রামে এখানে খোলে সাহাকারি ব্য়াংক। গ্রামে যখন তখন ঘুরতে দেখা যায় মার্সিডিজ, অডি, পোরসে, বিএমডাবলিউ-এর মতো গাড়ি।
যে মডেলের উপরে ভিত্তি করে এই গ্রাম চলে তা দেশের যে কোনও পঞ্চায়েতের মডেল হতে পারে। যেভাবে গ্রামবাসী ও এনআরআইদের সাহায্যে গ্রাম চলে তাতে গোটা দেশের চোখ ছানবড়া হয়ে যেতে পারে। প্রতি বছর ১২ জানুয়ারি ধরমাজ গ্রামে পালিত হয় ধরমাজ দিবস। ওইসব শয়ে শয়ে এনআরআই ঘরে ফেরেন। গোটা গ্রামটাই সম্পদ, ঐতিহ্য ও ভালোবাসার উদাহরণ।
