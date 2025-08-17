English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
False Dowry Case by Wife: 'যখন একজন ব্যক্তি নিজের জীবন থেকে সম্মান, চাকরি এবং শান্তি হারায়, তখন তার ক্ষতিপূরণের অধিকার রয়েছে।' আদালত আরও উল্লেখ করে যে, একটি সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলে, এক পক্ষকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো এবং তার সম্মান নষ্ট করার প্রবণতা বাড়ছে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 17, 2025, 07:04 PM IST
Gurugram: স্বামীকে ভোগাতে ভুয়ো 498A কেস! 'জাঁহাবাজ' স্ত্রীর বিরুদ্ধে ১ কোটি ৮০ লাখের ক্ষতিপূরণের মামলায় সম্মতি হাইকোর্টের ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  সম্প্রতি গুরুগ্রাম আদালত এক যুগান্তকারী রায়ে স্ত্রীয়ের মিথ্যা পণপ্রথার মামলায় স্বামীকে ফাঁসানোর অভিযোগে ১.৮০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ মামলার অনুমতি দিয়েছে। এই রায়টি শুধু আইনি মহলেই নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও আলোড়ন ফেলেছে। পণপ্রথা আইনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য রায় এটি। 

মামলার বিবরণ অনুসারে, অভিযোগকারী স্বামী আদালতের কাছে দাবি করেছেন যে, তাঁর স্ত্রী তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারার (পণপ্রথার জন্য নির্যাতন), ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় যা সেকশন ৮৫- অধীনে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিলেন। স্বামীর অভিযোগ, এই মিথ্যা মামলার কারণে তাঁকে এবং তার পরিবারকে চরম মানসিক যন্ত্রণা, সামাজিক অসম্মান এবং আর্থিক ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে। তিনি তার চাকরি হারিয়েছেন এবং তার সম্মানহানি হয়েছে।

স্বামী আদালতে আরও জানান যে, তাদের দাম্পত্য জীবনে যখন সমস্যা শুরু হয়, তখন স্ত্রী তাঁর এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা শুরু করেন। আদালতের সামনে পেশ করা প্রমাণে দেখা যায়, স্ত্রীর অভিযোগের কোনও ভিত্তি ছিল না এবং এটি শুধুমাত্র স্বামীকে ব্ল্যাকমেইল ও হয়রানি করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর আদালত ওই অভিযোগগুলো খারিজ করে দেয় এবং স্বামীকে নির্দোষ ঘোষণা করে।

বিচারক এই মামলার শুনানিতে বলেন, 'যখন একজন ব্যক্তি নিজের জীবন থেকে সম্মান, চাকরি এবং শান্তি হারায়, তখন তার ক্ষতিপূরণের অধিকার রয়েছে।' আদালত আরও উল্লেখ করে যে, একটি সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলে, এক পক্ষকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো এবং তার সম্মান নষ্ট করার প্রবণতা বাড়ছে। এই ধরনের মামলার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রায়টি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন নারী সুরক্ষার জন্য তৈরি আইনের অপব্যবহারের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা প্রমাণ করে যে, আইনকে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, যা আইনের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে।

এই রায়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ নজির স্থাপন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এটি ভবিষ্যতে এমন ব্যক্তিদের জন্য একটি পথ খুলে দেবে, যারা মিথ্যা মামলায় হয়রানির শিকার হন। একই সাথে, এটি পণপ্রথা আইনের অপব্যবহারকারীদের জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে। এটি প্রমাণ করে যে আদালত এমন মিথ্যা অভিযোগগুলোকে গুরুত্ব সহকারে দেখবে এবং নির্দোষদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

আইনি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই রায় সমাজে একটি সুস্থ আলোচনার সূচনা করবে। এটি নারী ও পুরুষ উভয়কেই তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

 এই রায় শুধু একটি নির্দিষ্ট মামলার সমাধান নয়, বরং এটি আমাদের বিচারব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছে, যা আইনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে প্রস্তুত।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

GurugramGurugram High Courtfalse caseFalse dowry casecompensation2crore compensation498ASection 85BNS
