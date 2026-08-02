/ছটফট করছে ফ্যানে ঝুলন্ত বাবা, সাতের ছেলে তুলছে ভিডিয়ো! স্ত্রীর ডিভোর্সের দাবির পরই..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্ত্রী ডিভোর্স চাইতেই আত্মঘাতী স্বামী! বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন ৩৬ বছরের সঞ্জীব যাদব। তিনি মূলত পঞ্জাবের অমৃতসরের বাসিন্দা। কিন্তু কর্মসূত্রে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে গুরুগ্রামের সুরত নগরের থাকতেন। সঞ্জীব পেশায় একজন অ্যাসোসিয়েট অপারেটর ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার এই ঘটনাটি ঘটেছে এবং শনিবার পুলিস বিষয়টি বিস্তারিতভাবে সামনে নিয়ে আসে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিস তাঁর স্ত্রীকে আটক করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় বাড়িতে কেবল নিহতের স্ত্রী মনপ্রীত কৌর এবং তাঁদের সাত বছরের ছেলে উপস্থিত ছিল। অভিযোগ যে, বাবার গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলন্ত অবস্থার দৃশ্য ভিডিয়ো রেকর্ডিং করে তাঁদের সাত বছরের ছেলে। সেই সময়ে তাঁর স্ত্রী চিৎকার করে কাউকে ডাকার চেষ্টা করছিলেন এবং স্বামীকে নামিয়ে আনার আর্জি জানাচ্ছিলেন। এর পরপরই মনপ্রীত বিষয়টি নিজের বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে ফোন করে জানান।
ঘটনায় নিহতের পরিবার খুনের অভিযোগ তুলেছেন। সঞ্জীবের বোন কিরণ দাবি করেছেন, দাদা-বউদির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল। বউদি ডিভোর্স চেয়েছিল। কিন্তু দাদা সঞ্জীব আত্মহত্যার মতো পদক্ষেপ নিতে পারেন না। তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, তাঁর দাদার ওজন ছিল ১০০ কেজির বেশি। ফলে সিলিং ফ্যান থেকে তাঁর ঝুলে পড়ার ঘটনা এবং সেই ভিডিয়োটি অত্যন্ত সন্দেহজনক। সঞ্জীবের বাবা রামসেবক যাদব সরাসরি অভিযোগ করেন, তাঁর পুত্রবধূ অন্য সহযোগীদের সঙ্গে চক্রান্ত করে তাঁর ছেলেকে খুন করেছেন।
পুলিস জানিয়েছে, সঞ্জীব ও আম্বালার বাসিন্দা মনপ্রীত কৌর গুরুগ্রামের 'ডেনসো' কোম্পানিতে একসঙ্গে কাজ করতেন। সেখান থেকেই প্রায় আট বছর আগে তাঁদের পরিচয় হয়। বন্ধুত্ব থেকে সম্পর্ক প্রেমের দিকে গড়ায়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের ২৯ এপ্রিল তাঁরা বিয়ে করে। বিয়ের পর থেকে সঞ্জীব-মনপ্রীত গুরুগ্রামেই থাকছিলেন। ২০১৯ সালে তাঁদের পুত্রসন্তানের জন্ম হলে মনপ্রীত নিজের চাকরি ছেড়ে দেন।
তদন্তকারী কর্মকর্তা সাব-ইনস্পেক্টর মহেন্দর সিং জানিয়েছেন, ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। পুলিস ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখছে এবং আইনানুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, গত মাসে স্ত্রীকে জীবন্ত অবস্থায় সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দেয় স্বামী। তারপর স্ত্রী ছটফট করার দৃশ্য নিজের ফোনে রেকর্ড করে। শুধু তাই নয়, স্ত্রীর বাবা-মাকে ভিডিয়ো কল করে তাঁদের মেয়ের এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে বাধ্য করে। পরে সেই গা শিউড়ে ওঠার মত ভিডিয়োটি বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকেও পাঠায়। ঘটনাটি কর্ণাটকের বাগলকোট জেলার। পুলিস অভিযুক্ত স্বামী প্রবীণকে গ্রেফতার করে।
পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, প্রবীণ তার স্ত্রীকে ভাগ্যশ্রীকে সন্দেহ করত। মনে করত যে, ভাগ্যশ্রী পরকীয়ায় জড়িত। সেই রাগে সে প্রথমে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ভাগ্যশ্রীকে মারধর করে। এরপর সে একটি সবুজ ওড়না দিয়ে ভাগ্যশ্রীকে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দেয়। ফাঁসে আটকে ভাগ্যশ্রী যখন খাটের ওপর পা ছোঁয়ানোর চেষ্টা করছিলেন এবং ছটফট করছিলেন, তখন প্রবীণ তা দেখে ভিডিয়ো করতে থাকে। সেই ভিডিয়োতে তাদের বেডরুমের দেওয়ালে বিয়ের সময় লেখা দুজনের নাম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এই অবস্থাতেই প্রবীণ ভাগ্যশ্রীর বাবা-মাকে সরাসরি ভিডিয়ো কল করে দৃশ্যটি দেখায়। পরবর্তীতে ভিডিয়োটি একাধিক মানুষের কাছে শেয়ার করে।
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