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ছটফট করছে ফ্যানে ঝুলন্ত বাবা, সাতের ছেলে তুলছে ভিডিয়ো! স্ত্রীর ডিভোর্সের দাবির পরই..

Gurugram Shocker: সঞ্জীবের বোন কিরণ বলেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলছিল। স্ত্রী ডিভোর্স চেয়েছিল বলেই এই ঘটনা ঘটেছে। তিনি আরও জানান, সঞ্জীবের ওজন ছিল ১০০ কেজির বেশি। তাই ফ্যানে ঝুলে পড়ার ভিডিওটি সন্দেহজনক।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 02, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:42 PM IST
ছটফট করছে ফ্যানে ঝুলন্ত বাবা, সাতের ছেলে তুলছে ভিডিয়ো! স্ত্রীর ডিভোর্সের দাবির পরই..

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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