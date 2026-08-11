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  • /VIRAL CCTV FOOTAGE: চুলের মুঠি টেনে রান্নাঘরেই লাগাতার...শহরের নামী আবাসনে এ কী চলছে! ৯০ সেকেন্ডের ভাইরাল ফুটেজ ঘুরছে মোবাইলে

VIRAL CCTV FOOTAGE: চুলের মুঠি টেনে রান্নাঘরেই লাগাতার...শহরের নামী আবাসনে এ কী চলছে! ৯০ সেকেন্ডের ভাইরাল ফুটেজ ঘুরছে মোবাইলে

তদন্তে জানা গিয়েছে যে, ওই নারকীয় ঘটনা গত ২৪ জুলাইয়ের। এরপর ওই মহিলার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 11, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:02 PM IST
VIRAL CCTV FOOTAGE: চুলের মুঠি টেনে রান্নাঘরেই লাগাতার...শহরের নামী আবাসনে এ কী চলছে! ৯০ সেকেন্ডের ভাইরাল ফুটেজ ঘুরছে মোবাইলে
Image Credit: ভাইরাল ভিডিয়োর ফুটেজ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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