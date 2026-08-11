/VIRAL CCTV FOOTAGE: চুলের মুঠি টেনে রান্নাঘরেই লাগাতার...শহরের নামী আবাসনে এ কী চলছে! ৯০ সেকেন্ডের ভাইরাল ফুটেজ ঘুরছে মোবাইলে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুরুগ্রামের সেক্টর ৪২-র ডিএলএফ গলফ কোর্স রোডের উপর রয়েছে সেই শহরের এক নামী বহুতল আবাসন কমপ্লেক্স। সবাই চেনে ডিএলএফ ক্যামেলিয়াস। আর সেখানকার এক বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে এমন এক শিউরে ওঠা ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে নেটপাড়ায়, যা দেখে চমকে গিয়েছে সকলে। ৯০ সেকেন্ডের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গিয়েছে অনেকেরই। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে যে, এক মধ্য়বয়সী মহিলা তাঁর তরুণী গৃহকর্মীরকে ভয়ংকর নির্যাতন করছেন। অন্য এক অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিবেশীই সেই ভিডিয়ো রেকর্ড করে ভাইরাল করেছেন বলেই মনে করা হচ্ছে। ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ওই গৃহকর্মী রান্নাঘরের একটি তাকের কাছে ছিলেন এবং সেখান থেকে সরে আসার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময়ে গৃহকর্তী ও নারী নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত রুচিরা সচদেবা তাঁর পিছু নেন। এরপর তিনি ওই গৃহকর্মী চুল ধরে টেনে রান্নাঘরের ভিতরে ফিরিয়ে আনেন। এরপর কোনও একটি বিষয় নিয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করতেও দেখা যায়। ভিডিওতে আরও দেখা যাচ্ছে যে, রুচিরা তাঁর হাতে থাকা স্মার্টফোন দিয়ে ওই তরুণীকে বারবার মারছেন এবং হুমকি দিতেও দেখা যায়। গৃহকর্মীর চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাঁকে ক্ষমা চাইতেও দেখা যায়, তাঁর শরীরী ভাষা বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে, তিনি কোনও ভাবে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে যেতে চান!
পুলিস কী জানাচ্ছে
৫২ বছরের রুচিরাকে গুরুগ্রামের পুলিস গ্রেফতার করে সুশান্ত লোক পুলিস স্টেশনে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১১৫ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। পরে তদন্তে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁকে পুলিস জামিনে ছেড়ে দেয়। অনলাইনে ভিডিও ফুটেজ ছড়িয়ে পড়ার পরই পুলিস স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তে জানা যাচ্ছে যে, গত ২৪ জুলাই এই ঘটনা ঘটেছে। এরপর রুচিরার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। নির্যাতিতা গৃহকর্মী নেপালের বাসিন্দা। তিনি ওই নারীর বাড়িতে প্রায় দু'বছর ধরে কাজ করছেন বলেই জানা গিয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, কাজ নিয়ে ওই নারী ও গৃহকর্মীর মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়েছিল এবং এই ঘটনার জেরে গত ২৭ জুলাই ওই তরুণী কাজ ছেড়ে দেন। পুলিস এখন মারধরের ঘটনার পিছনের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে এবং মামলার অংশ হিসেবে ভিডিয়ো ও অন্যান্য প্রাপ্ত প্রমাণাদি যাচাই-বাছাই করছে। গুরুগ্রাম পুলিসের এক মুখপাত্র এমনটাই জানিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, ওই গৃহকর্মী ইতোমধ্যেই নেপালে নিজের বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। এর আগে তাঁর এক আত্মীয় পুলিসকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেননি এবং বিষয়টি আর এগিয়ে নিয়ে যেতে চান না। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে ভিডিয়ো সরিয়ে ফেলার জন্য ওই গৃহকর্মী লিখিত অনুরোধও জানিয়েছেন বলেই খবর। তবে পুলিশ জানিয়েছে, অনলাইনে ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পরই তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে (সুয়োমোটো) তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর অর্থ হল যখন কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগের অপেক্ষা না করেই পুলিস নিজে থেকে কোনও মামলার কার্যক্রম শুরু করে। পুলিস এখন ঘটনার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন এবং ভিডিয়োটির প্রেক্ষাপট ও সত্যতা যাচাই করছে।
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