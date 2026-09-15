/মেয়ে বলেই পিষে দেওয়ার চেষ্টা! তরুণী বাইকার-কাণ্ডে রাজস্থান থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তরুণী বাইকারকে গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। তরুণীর অ্যাকশন ক্যামেরায় ধরা পড়ে গোটা ঘটনাটি। আক্রান্ত তরুণী রোমহর্ষক সেই ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেই ওঠে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। পুলিস স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করে। অভিযুক্তের খোঁজে জোরদার তল্লাশি চালানো হয়। ইতোমধ্যেই রাজস্থানের দৌসা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত কল্যাণ বৈঁসলাকে। গত রবিবার সকালে শিবানী চৌহান ওরফে সিয়া নামের ওই তরুণী বাইকারের স্পোর্টস বাইকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ধাক্কা মারার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এখন ভারতীয় আইন অনুযায়ী খুনের চেষ্টার ধারায় মামলা রুজু হয়েছে, যার সর্বোচ্চ সাজা ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড।
গত রবিবার সকালে সিয়া তাঁর দলের সঙ্গে গল্ফ কোর্স রোড ধরে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সিয়ার দাবি, আচমকা একটি সাদা সেডান গাড়ি তাঁদের পিছু নেয় এবং গাড়ির আরোহীরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তিনি তাঁদের কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ি চালাতে বললে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এর পরেই গাড়িটি সিয়ার এপ্রিলিয়া RS ৪৫৭ বাইকের দিকে তীব্র গতিতে এগিয়ে আসে এবং পাশ থেকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাতে তরুণী বাইকার সিয়া ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান এবং বাইকটি স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে বেশ কয়েক মিটার ঘষটাতে ঘষটাতে এগিয়ে যায়। হেলমেট ও সুরক্ষামূলক পোশাক থাকায় অল্পের জন্য রক্ষা পান তিনি, তবে শরীরে চোট লাগে।
ঘটনার একাধিক ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই নেটপাড়ায় ভাইরাল হয়েছে। সিয়ার বাইকে লাগানো ক্যামেরায় ধরা পড়ে, কীভাবে গাড়িটি তাঁকে ধাক্কা মারে। পেছনে থাকা অপর এক বাইকারের ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, অভিযুক্ত চালক সিয়াকে থামার ইশারা করছে এবং তার পরেই গাড়িটি সোজা বাইকের দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। পুলিস সিসিটিভি ফুটেজ ও ভাইরাল ভিডিয়ো খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হয় যে গাড়িটি ইচ্ছে করেই ধাক্কা মেরেছিল। সিনিয়র পুলিস আধিকারিক সন্দীপ মালিক জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু বেপরোয়া গাড়ি চালানো ও আঘাতের মামলা হলেও পরিবারের দাবি এবং প্রমাণের ভিত্তিতে পরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ যোগ করে পুলিস।
পালিয়ে থাকা অবস্থায় এক গোপন ডেরা থেকে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলেছিলেন কল্যাণ বৈঁসলা। নিজেকে জিম মালিক এবং আন্তর্জাতিক কবাডি খেলোয়াড় বলে দাবি করা বৈঁসলার দাবি, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা মারেননি। একটি ইউ-টার্নের কাছে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন তিনি। অভিযুক্তের আরও দাবি, তিনি বুঝতে পারেননি বাইক আরোহী একজন তরুণী বাইকার ছিলেন। বাইকারদের দল তাঁর গাড়িকে বারবার ওভারটেক করে গতি কমাচ্ছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। ভয় পেয়ে এবং বাইকারদের সম্ভাব্য হামলার হাত থেকে পরিবারকে বাঁচাতে তিনি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। ঘটনার পর বৈঁসলা নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটিও নিষ্ক্রিয় করে দেন।
সিয়া এবং তাঁর পরিবার অভিযুক্তের এই সাফাই সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছেন। সিয়ার বাবা রোশন চৌহান স্পষ্ট জানিয়েছেন, অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা থামবেন না। সিয়া প্রশ্ন তোলেন, অভিযুক্তের যদি সমবেদনা থেকেই থাকত, তবে আঘাত করার পর গাড়ি থামিয়ে তিনি দেখতে এলেন না কেন যে আরোহী বেঁচে আছেন নাকি মারা গিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট বলেন, একজন তরুণী বাইকার বলেই তাঁকে নিশানা করা হয়েছিল এবং এই অপরাধের চরম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।
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