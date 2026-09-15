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মেয়ে বলেই পিষে দেওয়ার চেষ্টা! তরুণী বাইকার-কাণ্ডে রাজস্থান থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত

Gurugram Hit-and-Run: অভিযুক্ত কল্যাণ বৈঁসলাকে রাজস্থানের দৌসা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ভাইরাল ভিডিয়োর ভিত্তিতে পুলিস অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার ধারায় মামলা রুজু করেছে। অভিযুক্তের দাবি এটি নিছক দুর্ঘটনা হলেও, তরুণী বাইকার এটিকে পরিকল্পিত হামলা বলেই অভিযোগ করেছেন।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 15, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:06 PM IST
মেয়ে বলেই পিষে দেওয়ার চেষ্টা! তরুণী বাইকার-কাণ্ডে রাজস্থান থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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