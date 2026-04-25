English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
Gurugram Shocker: শরীরী সুখ নিতে শক্তিবর্ধক ওষুধ, বেঘোরে মারা গেল যুবক প্রেমিক

Gurugram Shocker: ওই যুবক ঘটনার কিছু সময় আগে তাঁর বাগদত্তাকে দেখা করার জন্য ডেকেছিলেন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 25, 2026, 10:42 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুরুগ্রামে একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের দেহ। বৃহস্পতিবার সকালে ওই ২৯ বছর বয়সী যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের পর এলাকায় হইচই পড়ে যায়। কিন্তু পুলিসের তদন্তে বেরিয়ে এল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিসের অনুমান, অতিরিক্ত মাত্রায় যৌনক্ষমতা বর্ধক ওষুধ খাওয়ার ফলেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস জানিয়েছে, মৃত যুবক মহারাষ্ট্রের নাগপুরের বাসিন্দা ছিলেন। কাজ করতেন দিল্লির 'কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'র অফিসে। থাকতেন গুরুগ্রামের সেক্টর ৫৩ এলাকার একটি ফ্ল্যাটে।

ঘটনাটি জানাজানি হয় যখন ওই যুবকের এক সহকর্মী জানান যে, বারবার ফোন করা সত্ত্বেও তিনি কোনো উত্তর দিচ্ছেন না। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। সেখানে যুবকটিকে তাঁর বিছানায় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

যুবকের ঘর তল্লাশির সময় পুলিস ঘর থেকে বিভিন্ন ওষুধ এবং হেলথ সাপ্লিমেন্টের খালি প্যাকেট উদ্ধার করেছে। এরপর মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় এবং প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন যে, ওই যুবক ঘটনার কিছু সময় আগে তাঁর বাগদত্তাকে দেখা করার জন্য ডেকেছিলেন। তবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁদের দেখা হওয়ার আগেই যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

গুরুগ্রাম সেক্টর ৫৩ থানার এসএইচও (SHO) সত্যেন্দ্র রাওয়াল পিটিআই-কে জানিয়েছেন, “আমরা ভিসেরা এবং উদ্ধার হওয়া ওষুধগুলো পরীক্ষার জন্য ফরেনসিক ল্যাবে (FSL) পাঠিয়েছি। মৃত্যুর সঠিক কারণ ভিসেরা রিপোর্ট আসার পরেই জানা যাবে। আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি।”

পুলিশের ধারণা, অতিরিক্ত মাত্রায় যৌনক্ষমতা বর্ধক ওষুধ সেবনের ফলে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকতে পারে। তবে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ফরেনসিক পরীক্ষার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিতভাবে জানা যাবে।

উল্লেখ্য, যৌনক্ষমতা বর্ধক ওষুধ, বিশেষ করে চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যবহৃত 'ফসফোডিয়েস্টারেজ-৫ ইনহিবিটর' যেমন—ভায়াগ্রা (সিলডেনাফিল), সিয়ালিস (টাডালাফিল) এবং লেভিট্রা (ভারডেনাফিল) অনেক সময় জীবনঘাতী হতে পারে। চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এগুলো সাধারণত নিরাপদ হলেও, সঠিক নিয়ম না মানলে, অন্য ওষুধের সাথে মিশিয়ে খেলে কিংবা আগে থেকেই শারীরিক সমস্যা থাকলে এই ওষুধগুলো খেলে বড় বিপদ হতে পারে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author
Tags:
GurugramGurugram Shockerman dies of aphrodisiac
পরবর্তী
খবর

Bangladesh Crosses India in GDP Race: ইরান যুদ্ধের জের? অব্যবস্থার শিরোনামে থাকা বাংলাদেশের GDP এখন ভারতের থেকে বেশি: বলছে IMF
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026 BJP Seats: প্রথম দফায় কত আসন পাচ্ছে বিজেপি, কত তৃণমূল?...