Gurugram Shocker: শরীরী সুখ নিতে শক্তিবর্ধক ওষুধ, বেঘোরে মারা গেল যুবক প্রেমিক

Gurugram Shocker: শরীরী সুখ নিতে শক্তিবর্ধক ওষুধ, বেঘোরে মারা গেল যুবক প্রেমিক
Gurugram Shocker: ওই যুবক ঘটনার কিছু সময় আগে তাঁর বাগদত্তাকে দেখা করার জন্য ডেকেছিলেন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুরুগ্রামে একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের দেহ। বৃহস্পতিবার সকালে ওই ২৯ বছর বয়সী যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের পর এলাকায় হইচই পড়ে যায়। কিন্তু পুলিসের তদন্তে বেরিয়ে এল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিসের অনুমান, অতিরিক্ত মাত্রায় যৌনক্ষমতা বর্ধক ওষুধ খাওয়ার ফলেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
পুলিস জানিয়েছে, মৃত যুবক মহারাষ্ট্রের নাগপুরের বাসিন্দা ছিলেন। কাজ করতেন দিল্লির 'কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'র অফিসে। থাকতেন গুরুগ্রামের সেক্টর ৫৩ এলাকার একটি ফ্ল্যাটে।
ঘটনাটি জানাজানি হয় যখন ওই যুবকের এক সহকর্মী জানান যে, বারবার ফোন করা সত্ত্বেও তিনি কোনো উত্তর দিচ্ছেন না। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। সেখানে যুবকটিকে তাঁর বিছানায় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।
যুবকের ঘর তল্লাশির সময় পুলিস ঘর থেকে বিভিন্ন ওষুধ এবং হেলথ সাপ্লিমেন্টের খালি প্যাকেট উদ্ধার করেছে। এরপর মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় এবং প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন যে, ওই যুবক ঘটনার কিছু সময় আগে তাঁর বাগদত্তাকে দেখা করার জন্য ডেকেছিলেন। তবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁদের দেখা হওয়ার আগেই যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
আরও পড়ুন-অকালে থামল হাসির ঝড়, মাত্র ৫০ বছর বয়সে প্রয়াত প্রখ্যাত কমেডিয়ান রাজ: চোখে জল বীর দাসের
আরও পড়ুন-চাড্ডা থেকে 'চাড্ডি': আপ ছাড়তেই রাঘবে ক্ষিপ্ত Gen Z, রাতারাতি হারালেন ১০ লক্ষ ফলোয়ার
গুরুগ্রাম সেক্টর ৫৩ থানার এসএইচও (SHO) সত্যেন্দ্র রাওয়াল পিটিআই-কে জানিয়েছেন, “আমরা ভিসেরা এবং উদ্ধার হওয়া ওষুধগুলো পরীক্ষার জন্য ফরেনসিক ল্যাবে (FSL) পাঠিয়েছি। মৃত্যুর সঠিক কারণ ভিসেরা রিপোর্ট আসার পরেই জানা যাবে। আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি।”
পুলিশের ধারণা, অতিরিক্ত মাত্রায় যৌনক্ষমতা বর্ধক ওষুধ সেবনের ফলে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকতে পারে। তবে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ফরেনসিক পরীক্ষার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিতভাবে জানা যাবে।
উল্লেখ্য, যৌনক্ষমতা বর্ধক ওষুধ, বিশেষ করে চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যবহৃত 'ফসফোডিয়েস্টারেজ-৫ ইনহিবিটর' যেমন—ভায়াগ্রা (সিলডেনাফিল), সিয়ালিস (টাডালাফিল) এবং লেভিট্রা (ভারডেনাফিল) অনেক সময় জীবনঘাতী হতে পারে। চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এগুলো সাধারণত নিরাপদ হলেও, সঠিক নিয়ম না মানলে, অন্য ওষুধের সাথে মিশিয়ে খেলে কিংবা আগে থেকেই শারীরিক সমস্যা থাকলে এই ওষুধগুলো খেলে বড় বিপদ হতে পারে।
