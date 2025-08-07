Gurugram Shocker: ছিঃ! ছিঃ! যুবতীকে দেখে প্রকাশ্য রাস্তাতেই হ*স্তমৈ*থুন যুবকের! ভিডিয়ো শেয়ার তরুণীর...

Gurugram Shocker: ছিঃ! ছিঃ! যুবতীকে দেখে প্রকাশ্য রাস্তাতেই হ*স্তমৈ*থুন যুবকের! ভিডিয়ো শেয়ার তরুণীর...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছিঃ! ছিঃ! প্রকাশ্য রাস্তায় একি কাণ্ড। এক যুবতীকে দেখে প্রকাশ্য রাস্তাতেই হস্তমৈথুন যুবকের! এই অস্বস্তিকর দৃশ্য রেকর্ড করেছেন সেই যুবতী-ই। সামনে এনেছেন ওই যুবকের এই ন্যক্কারজনক কুকর্মের ভিডিয়ো। ইতিমধ্যেই ওই ভিডিয়ো ভাইরাল।
ওই যুবতী পেশায় একজন মডেল ও ডিজিটাল কন্টেন্ট নির্মাতা। গুরুগ্রামের রাজীব চকে ওই যুবতী ক্যাবের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ঠিক সেই সময়ই তিনি লক্ষ্য করেন যে এক যুবতী তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে এবং হস্তমৈথুন করছে। সোনি সিং নামে ওই যুবতী পুরো ঘটনাটি তাঁর ফোনে রেকর্ড করেন। তারপর পুলিসে অভিযোগ দায়ের করেন।
২ অগাস্ট ঘটনাটি ঘটে। সোনি সিং নামে ওই যুবতী লিখেছেন, "ওই যুবক এদিক ওদিক ঘুরছিল আর ক্রমাগত আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। প্রথমে আমি উপেক্ষা করে যাই। কিন্তু তারপর লক্ষ্য করলাম যে তাঁর প্যান্টের জিপার খোলা। তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে, আমার সামনে হস্তমৈথুন করতে শুরু করল।" সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো পোস্টও করেছেন সোনি সিং।
তিনি আরও লিখেছেন, "ওই যুবক জেনে বুঝে খুব সচেতনভাবেই একাজ করছিল। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি বিরক্ত বোধ করছিলাম। সে সেটা বুঝতেও পারছিল।" শেষে অন্য একটি ক্যাব নিয়ে বাড়িতে পৌঁছান সোনি সিং। তারপর পুরো ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন। সঙ্গে ওই যুবকের হস্তমৈথুনের ছবিও।
পুলিস জানিয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অপরাধীর খোঁজ চলছে। তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য সিসিটিভি ফুটেজ স্ক্যান করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, সোনি সিং একজন মডেল ও ডিজিটাল কন্টেন্ট নির্মাতা। সৌন্দর্য, ত্বকের যত্ন ও ফ্যাশন বিশেষজ্ঞ। ইনস্টাগ্রামে তাঁর প্রায় ৪০,০০০ ফলোয়ার রয়েছে।
