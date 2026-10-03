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মধ্যরাতে নাইটক্লাবে তাণ্ডব! তরুণীকে বিবস্ত্র করিয়ে বেধড়ক মার বাউন্সাদের, ভাইরাল ভিডিয়ো

Assam Nightclub Horror: নাইটক্লাবে এক তরুণীকে বিবস্ত্র করে মারধরের অভিযোগ বাউন্সারদের বিরুদ্ধে। নির্যাতনের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর পুলিস মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ক্লাবের ভেতরে বচসা থেকে এই ঘটনার সূত্রপাত।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 03, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 11:28 AM IST
মধ্যরাতে নাইটক্লাবে তাণ্ডব! তরুণীকে বিবস্ত্র করিয়ে বেধড়ক মার বাউন্সাদের, ভাইরাল ভিডিয়ো
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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