/মধ্যরাতে নাইটক্লাবে তাণ্ডব! তরুণীকে বিবস্ত্র করিয়ে বেধড়ক মার বাউন্সাদের, ভাইরাল ভিডিয়ো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নাইটক্লাবে ভয়াবহ দৃশ্য। গভীর রাতে তরুণীকে বিবস্ত্র করে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ বাউন্সারদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি অসমের গুয়াহাটির খানাপাড়া এলাকার একটি নাইট ক্লাবে। গত বৃহস্পতিবারের এই ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দেখা যায়, তরুণীকে নৃশংস মারধর করছে মহিলা ও পুরুষ বাউন্সাররা। ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই গুয়াহাটি পুলিস মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।
ঘটনাটি ঘটেছে খানাপাড়ার 'দ্য লোকালস ক্যাফে অ্যান্ড লাউঞ্জ'-এ। অভিযোগ, ক্লাবের ভেতরেই প্রথমে তরুণীকে মাটিতে ফেলে বিবস্ত্র করা হয়। শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। এরপর তাঁকে চারতলা থেকে নামিয়ে পার্কিং এলাকার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও তাঁর ওপর নির্যাতন চলতে থাকে। তবে কী কারণে এই বিরোধের সূত্রপাত, তার সঠিক কারণ ও ঘটনাক্রম এখনও স্পষ্ট নয়।
ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, মেঝেতে বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ওই তরুণী। দুই মহিলা তাঁকে এলোপাথারি লাথি মারছেন এবং পাশে বেশ কয়েকজন পুরুষ দাঁড়িয়ে দেখছেন। অন্য একটি ভিডিয়োতে অন্য এক মহিলা নির্যাতিতার সাহায্যে এগিয়ে আসতে দেখা গেলেও, একটি গাড়ির আড়ালে দৃশ্যটি ঢাকা পড়ে যায়। পুলিস সূত্রে খবর, ঘটনার আগে নাইটক্লাবের এক মহিলা বাউন্সারের সঙ্গে নির্যাতিতার চরম বচসা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। পুলিস এখন সেই দাবির সত্যতা খতিয়ে দেখছে।
আক্রান্ত তরুণীর পরিচয় এখনও জানা যায়নি। ঘটনার পর সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে দেখা যায় নাইটক্লাবটি বন্ধ এবং সমস্ত আলো নিভিয়ে রাখা হয়েছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিনিধি এই অভিযোগ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ বা গ্রেফতার করা হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিয়ো ফুটেজ ও অন্যান্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের শনাক্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের কাজ চালাচ্ছে পুলিস।
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