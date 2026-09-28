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সম্পর্ক ভেঙে দিতে বলেছিলাম ছেলেকে! হোমস্টেতে তরুণীর রহস্যমৃত্যুতে বিস্ফোরক আসিফের পরিবার

বাবা জানান, রাত ২টো নাগাদ তিনি ফের মাকে ফোন করেন। ফোনে তরুণী জানান, তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হচ্ছে। তিনি কেঁদে বলেন, 'ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।' এর পরেই হঠাৎ ফোন কেটে যায়। পরিবারের অনুমান, তখনই তাঁর ফোনটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বাবার আরও অভিযোগ, মেয়েকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল অভিযুক্তরা। তাঁর শরীরের গভীর ক্ষতচিহ্নই প্রমাণ করে যে মৃত্যুর আগে চরম নির্যাতন চালানো হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 28, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 03:24 PM IST
সম্পর্ক ভেঙে দিতে বলেছিলাম ছেলেকে! হোমস্টেতে তরুণীর রহস্যমৃত্যুতে বিস্ফোরক আসিফের পরিবার

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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সম্পর্ক ভেঙে দিতে বলেছিলাম ছেলেকে! হোমস্টেতে তরুণীর রহস্যমৃত্যুতে বিস্ফোরক অভিযুক্তে
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