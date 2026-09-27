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মা, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে! মাঝরাতে মায়ের ফোনে নিমিষার শেষ আর্তনাদ, হোমস্টেতে রহস্যমৃত্যু

Guwahati Homestay Horror: গুয়াহাটির এক হোমস্টে থেকে উদ্ধার ২২ বছর বয়সী ছাত্রীর দেহ। পরিবারের অভিযোগ, খুনের আগে তাঁকে গণধর্ষণ ও নারকীয় নির্যাতন করা হয়েছে। পুলিস এই ঘটনায় ছাত্রীর প্রেমিক আসিফ আলিকে গ্রেফতার করেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 27, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 03:15 PM IST
মা, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে! মাঝরাতে মায়ের ফোনে নিমিষার শেষ আর্তনাদ, হোমস্টেতে রহস্যমৃত্যু

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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