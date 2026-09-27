/মা, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে! মাঝরাতে মায়ের ফোনে নিমিষার শেষ আর্তনাদ, হোমস্টেতে রহস্যমৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অসমের গুয়াহাটির একটি হোমস্টে থেকে উদ্ধার গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ বছর বয়সী এক ছাত্রীর নিথর দেহ। গত শনিবার ভোররাতে আজারা এলাকার গড়ল-ধারাপুরে 'রুদ্রস কিচেন' নামের একটি হোমস্টেতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় পুলিস ইতোমধ্যেই আসিফ আলি (২৬) নামের ওই ছাত্রীর প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে। অন্যদিকে, মৃত ছাত্রীর বাবার বিস্ফোরক অভিযোগ। মেয়ের মৃত্যুকে তিনি নৃশংস গণধর্ষণ ও পরিকল্পিত খুন বলে দাবি করেছেন। তবে অন্যদিকে, গ্রেফতার হওয়া যুবকের দাবি ওই ছাত্রী আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য।
মৃত ছাত্রীর নাম নিমিষা ঠাকুরিয়া। তিনি ধারাপুরের বাসিন্দা এবং গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশিওলজির ছাত্রী ছিলেন। নিমিষার বাবার স্পষ্ট অভিযোগ, তাঁর মেয়েকে খুনের আগে গণধর্ষণ করা হয়েছে। শরীরে আঘাতের দাগ দেখে এটি স্পষ্ট গণধর্ষণ ও নারকীয় অত্যাচারের ঘটনা বলে তিনি দাবি করেন।
পরিবারের দাবি, শুক্রবার বিকেল ৫টা নাগাদ বন্ধুদের সঙ্গে খেতে যাওয়ার কথা বলে নিমিষা বাড়ি থেকে বের হন। রাত ১০টার দিকে তিনি মাকে ফোন করে জানান যে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তাই তিনি এক বান্ধবীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে রাত কাটাবেন।
কিন্তু এর পরেই পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়। নিমিষার বাবা জানান, রাত ২টো নাগাদ তিনি ফের মাকে ফোন করেন। ফোনে নিমিষা জানান, তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হচ্ছে। তিনি কেঁদে বলেন, 'ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।' এর পরেই হঠাৎ ফোন কেটে যায়। পরিবারের অনুমান, তখনই তাঁর ফোনটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বাবার আরও অভিযোগ, মেয়েকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল অভিযুক্তরা। তাঁর শরীরের গভীর ক্ষতচিহ্নই প্রমাণ করে যে মৃত্যুর আগে চরম নির্যাতন চালানো হয়েছে।
আহত ও অচৈতন্য অবস্থায় নিমিষাকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। এরপর তাঁকে দ্রুত গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (জিএমসিএইচ) স্থানান্তর করা হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ধৃত আসিফ আলির দাবি, নিমিষা সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তবে পুলিসের পক্ষ থেকে এই দাবি মানতে নারাজ। গুয়াহাটি পশ্চিমের ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিস (ডিসিপি) বলিন দেওরি জানিয়েছেন, পুলিস আসিফের বয়ান বিশ্বাস করছে না। ঘটনাটিকে প্রাথমিকভাবে খুনের ঘটনাই বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে পুরো বিষয়টি। মৃতদেহ বা মেঝের কোথাও রক্ত পাওয়া যায়নি।
হোমস্টে কর্মীদের সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, নিমিষা ও আসিফ মাঝে মধ্যেই ওই হোমস্টেতে আসতেন। সূত্রের খবর, নিমিষা ২০ সেপ্টেম্বর থেকেই সেখানে ছিলেন। যদিও পুলিস এখনও এই তথ্যের আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা দেয়নি। ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে হোমস্টের মালিক, কেয়ারটেকার এবং অন্যান্য কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিস। ঠিক কী কারণে এবং কীভাবে এই মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল, তার সঠিক রহস্য উদ্ঘাটনে তদন্ত জারি রয়েছে।
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