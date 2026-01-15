English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Seema Bansal success story: সিলিং ফ্যান বেচে বাবাকে দাহ করে মা... আজ ১৫৭ কোটির সাম্রাজ্যের মালকিন সেই স্মল-টাউন গার্ল...বাস্তব হার মানায় রূপকথাকে...

Seema Bansal success story: 'সিলিং ফ্যান বেচে বাবাকে দাহ করে মা...' আজ ১৫৭ কোটির সাম্রাজ্যের মালকিন সেই স্মল-টাউন গার্ল...বাস্তব হার মানায় রূপকথাকে...

Seema Bansal incredible success story: "বাবা যখন মারা যান, তখন আমার মাত্র দেড় বছর বয়স। আমাদের অবস্থা এত খারাপ ছিল যে মায়ের কাছে বাবার শেষকৃত্য করার টাকাও ছিল না...." বাড়ির একটি ছোট টেবিল থেকেই শুরু করেন ব্যবসা...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 15, 2026, 07:18 PM IST
Seema Bansal success story: 'সিলিং ফ্যান বেচে বাবাকে দাহ করে মা...' আজ ১৫৭ কোটির সাম্রাজ্যের মালকিন সেই স্মল-টাউন গার্ল...বাস্তব হার মানায় রূপকথাকে...
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নুন আনতে পান্তা ফুরতো একসময়। বাবার মৃত্য়ুর পর শেষকাজ করার টাকাটুকুও ছিল না। বাবাকে দাহ করার টাকা জোগাড় করতে সিলিং ফ্যান বেচে দেয় মা। সিলিং ফ্যান বেচেই হয় বাবার সৎকার! আজ সেই মেয়ে ১৫৭ কোটির সাম্রাজ্যের মালকিন। মনের জোর আর অদম্য ইচ্ছেয় অসাধ্যসাধনের যেন রূপকথা লিখেছেন 'স্মল-টাউন গার্ল' সীমা বনসল। 

Add Zee News as a Preferred Source

সীমা বনসল যখন প্রথম প্যাকেজিং ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবেন, তখন তিনি বেকার ছিলেন। কোনও আর্থিক সাহায্য না থাকায়, বাড়ির একটি ছোট টেবিল থেকেই শুরু করেন কাজ। নিজেই ড্রাইভার, সেলসম্যান, হিসাবরক্ষক ও ম্যানেজারের কাজ করতেন একা হাতে। ব্যবসা চালাতে যা যা দরকার, সবই একা হাতে সামলাতেন। কঠোর পরিশ্রম আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরে সেই ছোট থেকে শুরু আজ ব্যবসার ১৫৭ কোটি টাকার টার্নওভার। গড়েছেন নিজের কোম্পানি।

আজ সীমা বনসলের কোম্পানি DCG Tech Limited ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে কাজ করছে। ৫০,০০০-এর বেশি তাঁর কাস্টমার। পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক প্যাকেজিংয়ে তাক লাগাচ্ছে সীমার কোম্পানি। আর এইসবই সম্ভব হয়েছে সীমার হার না মানা মনোভাব, ধৈর্য, শেখার আগ্রহে। সেইসঙ্গে বেশি মুনাফা লাভের আশায় গুণমানের সঙ্গে আপোষ না করার জেদেই। তাঁকে অসম্ভবকে সম্ভব করতে সাহায্য করেছে।

সীমা বলেন, “আমার বাবা যখন মারা যান, তখন আমার মাত্র দেড় বছর বয়স। আমাদের অবস্থা এত খারাপ ছিল যে মায়ের কাছে বাবার শেষকৃত্য করার টাকাও ছিল না। ঘরের একমাত্র সিলিং ফ্যানটা ১৭০ টাকায় বিক্রি করে মা। সেই টাকা দিয়ে বাবাকে দাহ করা হয়।” মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে জন্ম ও বেড়ে ওঠা সীমার। চার ভাইবোন সীমারা। বাবার মৃত্যুর পর মা একাই সংসার চালান। গান শিখিয়ে কষ্ট করে সবাইকে ইংরেজি স্কুলে পড়়িয়েছেন। পরে খরচ বেড়ে গেলে সীমাকে সরকারি স্কুলে ভর্তি করেন। কিন্তু ভাষা বদলে যাওয়ায় ৬ মাস স্কুলে যেতে পারেননি সীমা। পরে ফিরে গিয়েই ক্লাসে প্রথম হন। শেখার জেদ ও জয়ের গল্প লেখার সেই শুরু। 

সীমা বলেন, “মায়ের লড়াই আমাকে শিখিয়েছে, জীবনের সব কষ্ট সাহস আর পরিশ্রম দিয়ে মোকাবিলা করা যায়। ক্লাস এইট থেকে আমি টিউশন পড়াতে শুরু করি। তখন বুঝি, জ্ঞান যত ভাগ করা যায়, ততই বাড়ে।” পড়াশোনা শেষে তিনি নানারকম পরীক্ষা দেন। এয়ারহোস্টেস হওয়ার সুযোগ মিললেও ৩ লাখ টাকা দিতে বলা হয়েছিল, যা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এরপর কাজের খোঁজে ভাইয়ের সঙ্গে মুম্বই যান। সেখানে অনেক কষ্টের মধ্যে দিন কাটে। পরে একটি আইটি কোম্পানিতে চাকরি পান এবং লন্ডনে কাজ করার সুযোগও আসে। সেখানেই তাঁর বিয়ে হয়। স্বামী আমেরিকায় ব্যবসা শুরু করেন, ভালোই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ বড় ক্ষতি হয়ে যায় ব্যবসায়। সব হারিয়ে ভারতে ফিরে আসেন সীমা। আবার শূন্য থেকে শুরু...

তখনই লন্ডনে দেখা প্যাকেজিং ক্যাটালগের কথা মনে পড়ে সীমার। সেখান থেকেই প্যাকেজিং ব্যবসার স্বপ্ন বাস্তব করার সিদ্ধান্ত নেন। ব্যবসায় পূর্বের কোনও অভিজ্ঞতা না থাকায় সীমা DCG Packs শুরু করেন বাড়ি থেকেই। নিজেই সব কাজ করতেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডেলিভারির প্রতিশ্রুতি দিতেন তিনি। প্রথম অর্ডারই আসে একটি বড় ব্র্যান্ড থেকে। ধীরে ধীরে কাজ বাড়ে। গুদাম খোলেন। কর্মী নিয়োগ করেন। সীমার অন্যতম বড় কাস্টমার ব্লিংকিট। করোনার সময়েও ব্যবসা বন্ধ করেননি তিনি। বরং তখন হাসপাতাল ও জরুরি পরিষেবায় প্যাকেজিং সরবরাহ করতেন। কাউকে চাকরি থেকে বেরও করেননি।

দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু ও দুবাইয়ে অফিস আছে সীমার কোম্পানির। সীমার কোম্পানির কর্মীদের ৪০ শতাংশ নারী। সীমার কথায়, “সাফল্য একদিনে আসে না। এটা মানসিকতার ব্যাপার। নতুন ভাবনা, নতুন চেষ্টা আর মানুষের প্রতি যত্নই সাফল্যের আসল চাবিকাঠি।” সাফল্যের জন্য যে দরকার শুধু দৃঢ় ইচ্ছা, পরিশ্রম আর হাল না ছাড়ার মানসিকতা, তার জ্বলন্ত উদাহরণ সীমা বনসল। 

আরও পড়ুন, Ahmedabad Plane Crash Big Update: ভয়াবহ আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে বিগ আপডেট! নিহত ক্যাপ্টেনের পাইলট ভাইপো-ই...

আরও পড়ুন, Bengal Budget 2026: ভোটমুখী বাংলায় মমতার বাজেটে রাজ্যবাসীর জন্য বড় চমক? বাড়ছে লক্ষ্মী ভান্ডার, ডিএ, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী সবের টাকা?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Seema BansalSuccess storyGwalior Business Woman
পরবর্তী
খবর

Ahmedabad Plane Crash Big Update: ভয়াবহ আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে বিগ আপডেট! নিহত ক্যাপ্টেনের পাইলট ভাইপো-ই...
.

পরবর্তী খবর

Zubeen Garg Was Very Drunk: মদ খেয়ে পুরো চুর, 100 ml রক্তে 333 mg অ্যালকোহল! জুবিনের মৃত্যু...