Gyanesh Kumar Impeachment: দিল্লির বিগ ব্রেকিং: বাংলার নির্বাচনের মধ্যেই কি এবার সরে যেতে হবে ৯ গুরুতর অভিযোগে বিদ্ধ জ্ঞানেশ কুমারকে? বিরোধী ৭৩ সাংসদের বড় স্টেপ
রাজীব চক্রবর্তী: ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের মাঝপথেই এই সাংবিধানিক সংঘাত এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। রাজ্যসভার ৭৩ জন বিরোধী সাংসদ তাঁর বিরুদ্ধে ‘প্রমাণিত অসদাচরণ’-এর অভিযোগ তুলে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।
ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে এক নজিরবিহীন অধ্যায়ের সূচনা। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ‘প্রমাণিত অসদাচরণ’ (Proven Misbehaviour)-এর অভিযোগ তুলে তাঁকে পদ থেকে সরানোর জন্য রাজ্যসভার সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে একটি প্রস্তাব বা ‘Notice of Motion’ জমা দিয়েছে বিরোধী শিবির।
কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের নেতৃত্বে ৭৩ জন বিরোধী সাংসদ এই আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন। বিরোধীদের দাবি, জ্ঞানেশ কুমারের পদে থাকা বর্তমান সংবিধানের ওপর এক বড় আঘাত।
নোটিশের প্রেক্ষাপট
আইন অনুযায়ী, রাজ্যসভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অপসারণের প্রস্তাব পেশ করতে গেলে অন্তত ৫০ জন সাংসদের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। বিরোধীরা সেই সীমা অতিক্রম করে ৭৩ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত নোটিশ জমা দিয়েছে। মূলত ২০২৬ সালের ১৫ মার্চের পর থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং তাঁর ভূমিকা ঘিরেই এই অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। বিরোধীরা রাষ্ট্রপতির কাছে এই মর্মে আবেদন করার প্রস্তাব রেখেছেন যাতে তাঁকে অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।
কাঠগড়ায় নির্বাচন কমিশন
সাংসদদের জমা দেওয়া নোটিশে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে মোট ৯টি গুরুতর এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, এই অভিযোগগুলো এতই বিস্তারিত তথ্যপ্রমাণসহ পেশ করা হয়েছে যে তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। অভিযোগগুলোর মধ্যে অন্যতম:
১. ক্ষমতার চরম অপব্যবহার: স্বশাসিত সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও কমিশনের ক্ষমতাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার অভিযোগ।
২. দূরদর্শনের অপব্যবহার: সরকারি প্রচারমাধ্যম দূরদর্শনকে নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার না করে একটি নির্দিষ্ট দলের স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া।
৩. সাংসদদের অবমাননা: অভিযোগ উঠেছে, বিরোধী সাংসদদের সাথে আলাপকালে তিনি অত্যন্ত কুরুচিকর ও উদ্ধত আচরণ করেছেন, এমনকি তাঁদের ‘গেট লস্ট’ বা বেরিয়ে যেতে বলেছেন।
৪. ভোটার তালিকা থেকে নাম ছাঁটাই: সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগটি হলো পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুতে হাজার হাজার বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া। বিরোধীদের মতে, এটি সুপরিকল্পিতভাবে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য করা হয়েছে।
৫. পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ: অভিযোগ করা হয়েছে যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে কাজ করছেন এবং নিরপেক্ষ রেফারির ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।
অপসারণের প্রক্রিয়া কতটা জটিল?
প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পদ থেকে সরানো কোনও সাধারণ প্রক্রিয়া নয়। ভারতের সংবিধানের ধারা ৩২৪(৫) অনুযায়ী, প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে সরাতে গেলে ঠিক সেই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়, যা সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারককে সরানোর জন্য প্রয়োজন। একে সংক্ষেপে ‘ইমপিচমেন্ট’-এর মতো প্রক্রিয়া বলা যায়।
ধারা ১২৪(৪): এই ধারায় বিচারকদের অপসারণের যে কঠিন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, তা জ্ঞানেশ কুমারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এর জন্য সংসদের দুই কক্ষেই উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন।
Judges (Inquiry) Act, 1968: এই আইনের আওতায় এখন রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশটি যাওয়ার পর তিনি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে পারেন। সেই কমিটি যদি অভিযোগের সত্যতা পায়, তবেই সংসদে ভোটাভুটি হবে।
২০২৩ সালের নতুন আইন: বিরোধীরা ‘The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023’-এর ধারা ১১(২) উল্লেখ করেছেন, যা কমিশনারদের অপসারণের আইনি ভিত্তি আরও মজবুত করে।
রাজনৈতিক তর্জা
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ তাঁর এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'জ্ঞানেশ কুমারের পদে থাকাটা সংবিধানের অবমাননা। তিনি নিরপেক্ষতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন।' বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কমিশন একপেশে নীতি গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে ভোটার তালিকা থেকে বৈধ নাম বাদ দেওয়ার বিষয়টি বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করেছে।
অন্যদিকে, এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন বা কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শাসক দল এই নোটিশকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিতে পারে এবং রাজ্যসভায় সংখ্যার লড়াইয়ে এটি ধোপে না-ও টিকতে পারে। কিন্তু নির্বাচনের মাঝপথে দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে এতগুলো সাংসদের অনাস্থা প্রকাশ করাটা কমিশনের নৈতিক ভিতকে দুর্বল করে দিল।
পরবর্তী ধাপ কী?
এখন বল রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কোর্টে। তিনি যদি এই নোটিশ গ্রহণ করেন, তবে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটিতে একজন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, একজন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ থাকবেন। তদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত এই টানাপড়েন চলবে।
গণতন্ত্রের উৎসবে সবচেয়ে বড় স্তম্ভ হল নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা। কিন্তু জ্ঞানেশ কুমারকে কেন্দ্র করে যেভাবে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তাতে এই নিরপেক্ষতা আজ বড়সড় প্রশ্নের মুখে।
পশ্চিমবঙ্গের ১৫২টি আসনে প্রথম দফার রেকর্ড ৯২ শতাংশ ভোট যখন একদিকে ইতিবাচক ছবি দেখাচ্ছে, অন্যদিকে দিল্লির সংসদ ভবনে নির্বাচন কমিশনারকে সরানোর এই লড়াই ভারতীয় রাজনীতির এক অন্ধকার ও জটিল দিক উন্মোচিত করল।
নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোর ইতিহাসে এই দিনটি এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।
