Gyanesh Kumar Impeachment: দিল্লির বিগ ব্রেকিং: SIR সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বেরনোর দিনই জ্ঞানেশের অপসারণ নিশ্চিত? তৃণমূলের বড় পদক্ষেপ লোকসভায়

Gyanesh Kumar Impeachment: দিল্লির বিগ ব্রেকিং: SIR সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বেরনোর দিনই জ্ঞানেশের অপসারণ নিশ্চিত? তৃণমূলের বড় পদক্ষেপ লোকসভায়
অর্ণবাংশু নিয়োগী: বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার অনেক আগে থেকেই নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজ্যের বেনজির সংঘাতের সাক্ষী থাকল দেশের রাজনীতি। একদিকে যখন সোমবার, ২৩ মার্চ, বহুল চর্চিত সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা (Supplementary Voter List) প্রকাশ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন, ঠিক সেই দিনই দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে অপসারণের নোটিস পেশ করতে চলেছে বিরোধী ‘ইন্ডিয়া’ (INDIA) জোট। ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে এমন নজিরবিহীন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যা রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে।
তৃণমূলের নেতৃত্বে মেগা জোট: লক্ষ্য জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ
তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধীরা একজোট হয়ে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে 'স্বৈরাচারী' ও 'অসাংবিধানিক' আচরণের অভিযোগ এনেছে। তৃণমূল সূত্রে দাবি, অপসারণ প্রস্তাবের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি সাংসদের স্বাক্ষর ইতিমিধ্যেই সংগৃহীত হয়েছে।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের আগে কমিশনের 'মাস্টারস্ট্রোক': প্রার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে প্রচার-- বেনজির কড়া নির্দেশিকা
লোকসভায়: ১০০ জন সদস্যের সই প্রয়োজন থাকলেও ১৩০ জন সাংসদ ইতিমধ্যে স্বাক্ষর করেছেন।
রাজ্যসভায়: ৫০ জনের বদলে ৬৩ জন সাংসদ এই নোটিসে সই করেছেন।
মোট সমর্থন: বর্তমানে ১৯৩ জন সাংসদ এই অপসারণ প্রস্তাবের পক্ষে সওয়াল করছেন।
তৃণমূলের রাজ্যসভা প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়ায় তোপ দেগে জানিয়েছেন, সিইসি জ্ঞানেশ কুমার নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক দলের স্বার্থে এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া পরিচালনা করছেন, যা ইভিএম-এর মর্যাদা ও গণতান্ত্রিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে লঙ্ঘন করে।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভয়ংকর খেলা হবে: যাঁরা বেইমানি করবেন, ১০ দিনের মধ্যে জ্বলে পুড়ে মরবেন-- হাড়হিম হুমকি তৃণমূলপ্রার্থীর
কেন এই চরম সিদ্ধান্ত?
বিরোধীদের আনা অপসারণ নোটিসে মূলত পাঁচটি গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে:
SIR প্রক্রিয়ায় জালিয়াতি: ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে ব্যাপক কারচুপি।
ভোটাধিকার হরণ: রাজ্যের প্রায় ৬৩.৬৬ লক্ষ নাম (মোট ভোটারের ৮.৩ শতাংশ) তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
পদের অপব্যবহার: নিরপেক্ষতা বজায় না রেখে পদের অপব্যবহার।
জনপ্রতিনিধিদের অসম্মান: সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ।
অভিযোগ গ্রহণে অনীহা: বিরোধীদের কোনো অভিযোগের নিষ্পত্তি না করা।
নবান্ন বনাম নির্বাচন কমিশন: তুঙ্গে প্রশাসনিক সংঘাত
আরও পড়ুন: Burdwan Deadly Accident: ঈদের আগেই সব শেষ: উল্টোদিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে ভয়ংকর ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে ছিটকে গেল শাকিলের দেহ
তৃণমূলের পদক্ষেপ
৩. এই রাজ্যের আমলাদের অন্য রাজ্যে বদলি আটকাতে জ্ঞানেশ কুমার ভূমিকা তুলে ধরতে চলেছে।
ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই যেভাবে রাজ্যের শীর্ষ আমলাদের ভিনরাজ্যে বদলি করা হয়েছে, তা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সরাসরি জ্ঞানেশ কুমারকে তিন পাতার দীর্ঘ চিঠি লিখে জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তে তিনি ‘স্তম্ভিত’। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং ডিজিপি-র মতো গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের সরিয়ে দেওয়ায় রাজ্যের প্রশাসনিক কাজ থমকে গিয়েছে। বিশেষ করে মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের (ঘূর্ণিঝড়) আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে এই রদবদলকে ‘বিপজ্জনক’ বলে অভিহিত করেছেন তিনি।
পাশাপাশি, তৃণমূলের প্রবীণ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর যুক্তি, নির্বাচন পরিচালনার ক্ষমতা থাকলেও রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকদের অন্য রাজ্যে বদলি করার একতরফা ক্ষমতা কমিশনের নেই। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার শুনানির অনুমতি দিয়েছে, যার শুনানিও সোমবার হওয়ার কথা।
আরও পড়ুন: BJP 2nd Candidates List: রূপা গাঙ্গুলী থেকে হিরণ চট্টোপাধ্যায়- বিধানসভা ভোটে বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থীতালিকায় কে কোথায় জায়গা পেলেন?
সোমবার কি ভাগ্য নির্ধারণ?
আজ অর্থাৎ সোমবার দিনটি বাংলার রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে নবান্ন সমস্ত জেলাকে সতর্ক করেছে বুথে বুথে আঁটসাঁট নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, কারণ সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পর অশান্তির আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে, প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের আবেদন ‘বিবেচনাধীন’ থাকা অবস্থায় কমিশন কীভাবে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।
'ভোটারদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে এভাবে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘনের সামিল।' — মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখে তৃণমূলে বিরাট ভাঙন: প্রার্থী ঘোষণার পরই দল ছেড়ে বিস্ফোরক তৃণমূল কর্মী
এখন প্রশ্ন হল, অপসারণ প্রস্তাব সংসদে গৃহীত হলে তা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হবে কি না। যদি আজ লোকসভায় এই নোটিস কার্যকর হয়, তবে ভোট ঘোষণার ঠিক আগে দিল্লির নির্বাচন সদনে এক বিশাল শূন্যতা তৈরি হতে পারে।
বাংলার ভোটের আগে নির্বাচন কমিশন বনাম রাজ্য সরকারের এই লড়াই এখন আর কেবল ব্যালট বক্সে সীমাবদ্ধ নেই, তা পৌঁছে গিয়েছে সংসদ থেকে আদালতের অলিন্দে। সোমবার বিকেলের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের পথে শিলমোহর পড়ে কি না, নাকি কমিশন তার নির্ধারিত পথেই ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচনের পথে এগিয়ে যায়।
আরও পড়ুন: R G kar case: ভোটের সবচেয়ে বড় ব্রেকিং: পানিহাটিতে বিজেপির চমক, এবার সরাসরি রাজনীতিতে আরজি কর নির্যাতিতার মা
