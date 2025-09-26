English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
H1B visa: এই মন্দির দর্শনে গেলেই মেলে H1B ভিসা! তাই টেকিদের ভিড়, দিতে হয় না পুজো বা দান...

Visa Temple: এই মন্দির ৫০০ বছরেরও বেশি পুরানো বলে বিশ্বাস করা হয় এবং হায়দরাবাদ থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে, ওসমান সাগর লেকের কাছে অবস্থিত। মন্দিরটি এখনও ভিসা প্রত্যাশীদের বিশ্বাসের জায়গা, যারা তাদের আমেরিকায় স্বপ্নের যাত্রায় আশায় উড়ান পান এখান থেকেই। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 26, 2025, 07:16 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত ১,০০,০০০ মার্কিন ডলারের এইচ-১বি ভিসা ফি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দেওয়ায়, আবারও আলোচনায় এসেছে তেলেঙ্গানার চিলকুর বালাজি মন্দির — যা ‘ভিসা বালাজি মন্দির’ নামে জনপ্রিয়। হাজার হাজার ভারতীয়, বিশেষ করে আমেরিকায় কাজ করতে আগ্রহী আইটি পেশাজীবীদের কাছে হায়দরাবাদের উপকণ্ঠে অবস্থিত এই মন্দিরটি এক আত্মিক আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত।

গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে, ভক্তরা এই বিশ্বাস নিয়ে চিলকুর বালাজি মন্দিরে ভিড় করে আসছেন যে, এখানকার আন্তরিক প্রার্থনা বিদেশি ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ প্রযুক্তিকর্মী পর্যন্ত— অসংখ্য দর্শনার্থী এমন অভিজ্ঞতার কথা বলেন, যেখানে তাদের ভিসা আবেদন চিলকুরে প্রার্থনার সঙ্গে মিলিয়ে গেছে।

"আমি আমার এইচ-১বি পেয়েছি ১৯ সেপ্টেম্বর, আর আমার ইন্টারভিউ ছিল ১৮ সেপ্টেম্বর। একটা স্বাভাবিক ইন্টারভিউ। তারা আমাকে একটি মাত্র প্রশ্ন করেছিল এবং বলেছিল, আমার ভিসা অনুমোদিত হয়েছে। এটি ছিল আমার এইচ-১বি নবীকরণ। আমি ১০ তারিখে চিলকুর বালাজি মন্দিরে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, এটা সবসময়ই আমার জন্য সৌভাগ্যের প্রতীক ছিল," পিটিআই-কে বলেন গেম ডেভেলপার সাই রৌতিক।

শুধু ভিসা প্রত্যাশীরাই নয়, যাদের সন্তান ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন— এমন অভিভাবকরাও মন্দিরে আসেন, এই প্রার্থনা নিয়ে যে, তাঁদের সন্তান যেন প্রভুর আশীর্বাদ পেতে থাকেন। "আমরা এর আগেও বালাজি মন্দিরে এসেছিলাম, যখন আমাদের মেয়ে ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিল, তারপর যুক্তরাষ্ট্র থেকে কানাডা, আবার কানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে। মোট ছয়বার আমরা এই মন্দিরে এসেছি," বললেন ভক্ত সুগুণা।

আরেকটি ভিসা প্রত্যাশী, বিনয়, যিনি এই বছরের ভিসা লটারিতে সফল হননি, বালাজির কাছে দিকনির্দেশনার জন্য গিয়েছিলেন। "ফি কাঠামো স্পষ্ট নয়, এবং লটারিও পুরোপুরি এক ধরনের সুযোগের ব্যাপার। ফল যা-ই হোক, আমি বালাজির আশীর্বাদে বিশ্বাস করি," তিনি বলেছেন। 

ভিসা মন্দির সম্পর্কে যা কিছু তথ্য 

চিলকুর বালাজি মন্দিরে প্রথা হল ১১টি প্রাদক্ষিণা (পরিক্রমা) করা, প্রতিটি প্রার্থনার সময় একটি ইচ্ছা তৈরি করা, এবং ইচ্ছা পূর্ণ হলে ১০৮টি প্রাদক্ষিণা পূর্ণ করা। প্রধান পুরোহিত সি.এস. রঙ্গরাজন অনুযায়ী, মন্দিরের খ্যাতি ১৯৯০-এর দশকে শুরু হয়েছিল যখন আশেপাশের কলেজগুলির ছাত্ররা ভিসা সাক্ষাৎকারের আগে মন্দিরে আসতে শুরু করেছিল। তাদের সফলতার কাহিনীগুলি শেষ পর্যন্ত মন্দিরটিকে তার চিরস্থায়ী উপাধি অর্জন করতে সহায়ক হয়।

প্রতিবেদনের মতে, চিলকুর বালাজি মন্দিরে কোনও হুন্ডি (দানে টাকা রাখার বাক্স), পেইড রিচুয়াল, বা ভিআইপি সুবিধা নেই, যা অধিকাংশ মন্দিরে থাকে। এখানে দেবতার পূজা করার সময় মানুষ নারকেল, টাকা বা ফুল প্রদান করে না। এখানে একমাত্র যে জিনিসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, তা হল ভক্তি এবং প্রার্থনা, এবং কোনও অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা জড়িত নয়।

H1B VISAAmericaChilkur Balaji TempleVisa Balaji temple
