English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengaluru lecturer tragic incident: হিম যৌনতায় নৃশংস স্বামী! চাহিদা, আরও টাকা আনো... অতিষ্ঠ যুবতী অধ্য়াপিকার ভিডিয়োয় আকুতি লিখেই ঝাঁপালেন নদীতে...

 যৌতুকের (Dowry) জন্য স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনের দিনের পর দিন হেনস্থার শিকার হয়ে বেঙ্গালুরুর উপকণ্ঠে  এম বিশ্বেশ্বরাইয়া বাঁধ, যা ঘাটি বাঁধ (Ghati Dam) নামেও পরিচিত, সেখানে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক ২৬ বছর বয়সী এক কলেজের অধ্যাপিকা। মৃতার নাম পুষ্পবতী (Pushpavathi)।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 21, 2025, 08:22 PM IST
Bengaluru lecturer tragic incident: হিম যৌনতায় নৃশংস স্বামী! চাহিদা, আরও টাকা আনো... অতিষ্ঠ যুবতী অধ্য়াপিকার ভিডিয়োয় আকুতি লিখেই ঝাঁপালেন নদীতে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যৌতুকের (Dowry) জন্য স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনের দিনের পর দিন হেনস্থার শিকার হয়ে বেঙ্গালুরুর উপকণ্ঠে  এম বিশ্বেশ্বরাইয়া বাঁধ, যা ঘাটি বাঁধ (Ghati Dam) নামেও পরিচিত, সেখানে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক ২৬ বছর বয়সী এক কলেজের অধ্যাপিকা। মৃতার নাম পুষ্পবতী (Pushpavathi)

Add Zee News as a Preferred Source

আত্মহত্যার আগে তিনি একটি আট মিনিটের ভিডিয়ো রেকর্ড করেন, যেখানে তিনি তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে গুরুতর হয়রানির অভিযোগ এনেছেন।

ঘটনার বিবরণ: 

গত দু'দিন ধরে পুষ্পবতী নিখোঁজ ছিলেন। সোমবার সকালে তাঁর মৃতদেহ দোদাবল্লাপুর মহিলা থানার এলাকার বাঁধ থেকে উদ্ধার হয়। পুষ্পবতী প্রায় ১১ মাস আগে তপসিহল্লির বাসিন্দা ভেনু (Venu)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তিনি একটি বেসরকারি কলেজে লেকচারার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ভিডিয়োতে পুষ্পবতী জানিয়েছেন, তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। তাঁর স্বামী তাঁকে এড়িয়ে চলতেন এবং একসঙ্গে থাকতে অস্বীকার করতেন। বারবার চেষ্টা করেও তিনি সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে পারেননি। প্রশ্ন করলে তাঁর স্বামী তাঁকে মৌখিকভাবে গালিগালাজ করতেন।

পুলিসের পদক্ষেপ

পুষ্পবতীর ভাই রবিবার থানায় নিখোঁজ ডায়েরি (Missing person case) করেছিলেন এবং সোমবার তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। পুলিস স্বামী ভেনু, শ্বশুর গোবিন্দাপ্পা (Govindappa), শাশুড়ি ভারতী (Bharathi), ভাসুর নারায়ণস্বামী এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এর ধারা ৮০ (যৌতুকজনিত মৃত্যু) এর অধীনে মামলা নথিভুক্ত করেছে। পুলিস ভেনু ও গোবিন্দাপ্পাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

এর আগে অন্য একটি ঘটনায় তিরুপুরে যৌতুকের কারণে সদ্য বিবাহিত নারী এ. রিতান্যা (২৭) এর আত্মহত্যার ঘটনায় পুলিশের তদন্তে দেখা গেছে যে, তার স্বামী ই. কবিনকুমার (২৮) এবং তার পরিবারের সদস্যরা তাকে মানসিক করেছিলেন।

তিরুপুর জেলা (গ্রামীণ) পুলিসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ডেপুটি পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট, অবিনাশীর তদন্তে কবিনকুমার এবং তার পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি সামনে আনে। 

পুলিস জানিয়েছে যে, তিরুপুরের কৈকাট্টিপুদুরের রিয়েল এস্টেট ডিলার আরজি আন্নাদুরাই (৫৩) এর মেয়ে এ. রিতান্যা এবং অবিনাশির কাছে পাঝাঙ্গারাইয়ের কবিনকুমারের বিয়ে ১১ এপ্রিল হয়েছিল। বিয়ের দুই সপ্তাহ পরে দম্পতির মধ্যে মতপার্থক্যের কারণে রিতান্যাকে তার বাবা-মা বাড়িতে নিয়ে যান। দম্পতিকে শান্ত করার পর, তার বাবা-মা কয়েকদিন পরে তাকে তার স্বামীর বাড়িতে ফেরত পাঠান। তবে, রিতান্যা ২২ জুন বাড়ি ফিরে তার বাবা-মাকে বলে যে সে কিছু দিন থাকার পর তার স্বামীর বাড়িতে ফিরে যাবে, পুলিস জানিয়েছে।

আরও পড়ুন: Punjab minister's son mysterious death: 'বউ তো আমার বাবার সঙ্গে শোয়! আমার মেয়েও আমার কিনা কে জানে!' ভিডিয়ো করে জীবনে ইতি টানলেন মন্ত্রীপুত্র...

আরও পড়ুন: RG Kar Sanjay Roy's family incident: সঞ্জয় রাইয়ের নাবালিকা ভাগ্নির হাড়হিম পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট! হ্যাঙারে ঝুলছিল বেচারি...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
BENGALURUGhati DamlecturerDowry harrasmentLast minute VDOTORTURE
পরবর্তী
খবর

Anti-Corruption Watchdog Wants BMW: দুর্নীতি দমনের আগে বিলাসিতা? ৭০ লাখি BMW-তে চড়বেন লোকপাল! ৭টি গাড়ির জন্য হাঁকালেন টেন্ডার...
.

পরবর্তী খবর

Bangladesh: বাংলার নীল ছবির হিট নায়িকা গ্রেফতার, জালে স্বামীও! নেটপাড়ায় বিরাট টান...