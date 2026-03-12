LPG Crisis: গোটা দেশে রান্নার গ্যাস ও তেলের তীব্র সংকট: কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বড় দাবি, দিল্লি থেকে বিগব্রেক

LPG Crisis: গোটা দেশে রান্নার গ্যাস ও তেলের তীব্র সংকট: কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বড় দাবি, দিল্লি থেকে বিগব্রেক
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারতের বাজারেও—বিশেষ করে রান্নার গ্যাস (LPG) নিয়ে দেশজুড়ে হাহাকার ও দীর্ঘ লাইনের ছবি সামনে আসছে। এই পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে ময়দানে নেমেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সংসদের ভেতরে ও বাইরে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী দাবি করেছেন, দেশে জ্বালানির কোনও ঘাটতি নেই এবং সরবরাহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে।
সরকারের আশ্বাস: ‘ভয় নেই জ্বালানিতে’
বৃহস্পতিবার সংসদে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী স্পষ্ট জানান যে, ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন বা এলপিজি—কোনো কিছুরই মজুত নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই। তাঁর মতে, দেশের রিফাইনারিগুলো বর্তমানে ১০০ শতাংশেরও বেশি সক্ষমতায় কাজ করছে। মন্ত্রী বলেন, 'বিশ্ববাজারে অস্থিরতা থাকলেও ভারতে তার আঁচ পড়তে দেওয়া হয়নি। গত পাঁচ দিনে এলপিজির উৎপাদন আরও বাড়ানো হয়েছে এবং বুকিং করার আড়াই দিনের মধ্যেই গ্রাহকের বাড়িতে সিলিন্ডার পৌঁছে যাচ্ছে।'
সরকারের দাবি অনুযায়ী, বর্তমানে পেট্রোল পাম্পগুলোতে পর্যাপ্ত তেল মজুত আছে এবং এলএনজি (LNG) কার্গো নিয়মিত বিকল্প রুটে দেশে পৌঁছাচ্ছে। সিএনজি (CNG) এবং পাইপলাইনের প্রাকৃতিক গ্যাস (PNG) সরবরাহও ১০০ শতাংশ নিশ্চিত করা হয়েছে।
আমদানিতে বৈচিত্র্য: হরমুজ প্রণালীর ওপর নির্ভরতা হ্রাস
ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভৌগোলিক অবস্থান। আগে ভারতের প্রায় ৬০ শতাংশ এলপিজি আমদানি হতো উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে, যার বড় অংশ আসত বিতর্কিত হরমুজ প্রণালী দিয়ে। বর্তমান সংঘাতের আবহে ভারত তার রণকৌশল বদলেছে। ২০০৬-০৭ সালে ভারত যেখানে মাত্র ২৭টি দেশ থেকে তেল আমদানি করত, এখন সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০-এ।
বর্তমানে মোট আমদানির প্রায় ৭০ শতাংশই আসছে হরমুজ প্রণালীর বাইরে থেকে। আমেরিকা, রাশিয়া, নরওয়ে, কানাডা এবং আলজেরিয়ার মতো দেশগুলো থেকে জ্বালানি সংগ্রহ বাড়িয়ে আমদানির উৎসে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত চললেও ভারতের শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হবে না বলে সরকার মনে করছে।
অত্যাবশ্যক পণ্য আইন ও রেশনিং
সরবরাহ ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন (Essential Commodities Act) জারি করেছে। প্রাকৃতিক গ্যাস বণ্টনের ক্ষেত্রে একটি অগ্রাধিকার তালিকা (Priority List) তৈরি করা হয়েছে:
গৃহস্থালি ও পরিবহন: বাড়ির রান্নার গ্যাস (PNG) এবং গাড়ির জ্বালানির (CNG) জন্য ১০০ শতাংশ সরবরাহ বজায় রাখা হয়েছে।
শিল্প খাত: চা শিল্প ও অন্যান্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলো তাদের গত ৬ মাসের গড় ব্যবহারের ৮০ শতাংশ গ্যাস পাবে।
সার ও পেট্রোকেমিক্যাল: সার কারখানাগুলোকে ৭০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং শোধনাগারগুলোতে সরবরাহ ৩৫ শতাংশ কমিয়ে সেই গ্যাস সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এক নজরে বর্তমান পরিস্থিতি:
জ্বালানির ধরন | সরবরাহের স্থিতি | সরকারি পদক্ষেপ |
পেট্রোল/ডিজেল | স্বাভাবিক | ৪০টি দেশ থেকে আমদানি |
এলপিজি (রান্নার গ্যাস) | উৎপাদন বৃদ্ধি | কালোবাজারি রোখার চেষ্টা |
সিএনজি/পিএনজি | ১০০% সুরক্ষিত | অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বণ্টন |
শিল্প গ্যাস | ৭০-৮০% সরবরাহ | অত্যাবশ্যক পণ্য আইন জারি |
বিরোধীদের প্রতিবাদ ও বাস্তব পরিস্থিতি
সরকারি আশ্বাস সত্ত্বেও বাস্তব চিত্রটি বেশ জটিল। পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রান্নার গ্যাসের জন্য ডিলারদের অফিসের সামনে লম্বা লাইন দেখা যাচ্ছে। অনেক জায়গায় বুকিং করার অনেক দিন পরেও গ্যাস মিলছে না বলে অভিযোগ গ্রাহকদের। এই সংকটের জেরে ইতিমধ্যেই অনেক ছোট রেস্তরাঁ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।
সংসদে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলো থালা বাজিয়ে এবং প্রতীকী গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কেন্দ্রের কাছে এই সংকটের বিষয়ে শ্বেতপত্র দাবি করেছেন। বিরোধীদের অভিযোগের জবাবে মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেন, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আতঙ্ক ছড়িয়ে কালোবাজারি ও মজুতদারি করছে, যার ফলে কৃত্রিম সংকট তৈরি হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি।
আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লেও এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে সরবরাহ রুট নিয়ে সংশয় থাকলেও, ভারত সরকার তার বহুমুখী আমদানি নীতি এবং অভ্যন্তরীণ বণ্টনের কড়াকড়ির মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতে এবং কালোবাজারি রুখতে মাঠ পর্যায়ের নজরদারি আরও বাড়ানো প্রয়োজন। সরকারের দাবি ও বাস্তব সরবরাহের এই ফারাক কতদিনে মেটে, এখন সেটাই দেখার।
