Harish Rana: ছেলে বেঁচে থাকুক অন্যের শরীরে: হরিশের স্বেচ্ছামৃত্যুর পর এবার বাবা-মা কাতর আর্জি নিয়ে ঘুরছেন ডাক্তারদের দুয়ারে

Harish Rana: ছেলে বেঁচে থাকুক অন্যের শরীরে: হরিশের স্বেচ্ছামৃত্যুর পর এবার বাবা-মা কাতর আর্জি নিয়ে ঘুরছেন ডাক্তারদের দুয়ারে
Harish Rana Euthanasia Case: সুপ্রিম কোর্টের সবুজ সংকেত পাওয়ার পর হরিশ রাণাকে গাজিয়াবাদ থেকে দিল্লির এইমস-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁর শরীরের প্রতিটি অঙ্গের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করছেন। যেহেতু তিনি দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে শয্যাশায়ী এবং ভেন্টিলেটর সাপোর্টে ছিলেন, তাই তাঁর অঙ্গগুলো কতটা সুস্থ বা প্রতিস্থাপনের যোগ্য, তা নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ ১৩ বছর যমে-মানুষে টানাটানি। অবশেষে এক যন্ত্রণাময় অধ্যায়ের অবসান হতে চলেছে। গাজিয়াবাদের রাজনগর এক্সটেনশনের বাসিন্দা হরিশ রাণার পরিবার এখন এক কঠিন কিন্তু মহান সিদ্ধান্তের সামনে দাঁড়িয়ে। সুপ্রিম কোর্ট হরিশের ক্ষেত্রে 'প্যাসিভ ইউথানেশিয়া' বা সদিচ্ছায় মৃত্যুর অনুমতি দেওয়ার পর, তাঁর অঙ্গদানের মাধ্যমে অন্যকে নতুন জীবন দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে পরিবারটি।
হরিশের সুস্থ হওয়ার আশা যখন ক্ষীণ হয়ে আসে, তখনই তাঁর বাবা অশোক রাণা ছেলের অঙ্গদানের কথা ভাবতে শুরু করেন। বছর দুয়েক আগে তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে অঙ্গদানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, হরিশ নিজে না বাঁচলেও যেন তাঁর মাধ্যমে অন্য কেউ জীবন ফিরে পায়। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট হরিশের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে তাঁকে 'নিষ্ক্রিয় মৃত্যু' বা প্যাসিভ ইউথানেশিয়ার অনুমতি দেয়। এরপরই তাঁকে দিল্লির এইমস (AIIMS) হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
হরিশ রাণার ক্ষেত্রে এখন কোন অঙ্গগুলো প্রতিস্থাপনের জন্য উপযুক্ত তা নির্ধারণ করা হবে এইমস-এর মেডিক্যাল টিমের পরীক্ষার ওপর। তবে এইমস সূত্র অনুযায়ী, হরিশ রাণার কিডনি, লিভার, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, অগ্ন্যাশয় এবং অন্ত্র কার্যকর বলে প্রমাণিত হলে সেগুলো দানের জন্য বিবেচনা করা হচ্ছে।
এছাড়াও, কর্নিয়া এবং হার্ট ভালভের অবস্থা নির্ণয়ের জন্য সেগুলোও পরীক্ষা করা হচ্ছে। কোন অঙ্গগুলো প্রতিস্থাপনের জন্য নিরাপদ, তা নির্ধারণ করতে ডাক্তাররা প্রথমে বিস্তারিত ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা করবেন। এরপর পরিবারের সম্মতি সাপেক্ষে, সেগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী রোগীদের দেহে প্রতিস্থাপন করা যাবে।
হরিশের শেষ ভিডিয়ো
হরিশকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে তাঁর বাড়িতে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আধ্যাত্মিক সংস্থা 'ব্রহ্মকুমারী'-র সদস্যরা তাঁর কপালে চন্দন এঁকে শেষ প্রার্থনা করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি অনেকেই। মাত্র ২২ সেকেন্ডের সেই ভিডিয়োতে ধরা পড়েছে এক অন্তহীন বেদনার ছবি। পাশে বসা মায়ের মুখে গভীর শোকের ছাপ। ব্রহ্মকুমারীর এক সদস্য হরিশের কপালে তিলক পরিয়ে দিচ্ছেন এবং তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলছেন, 'সবাইকে ক্ষমা করে দাও, সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। এবার যাওয়ার সময় হয়েছে, ঠিক আছে?'
