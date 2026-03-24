Harish Rana Passes Away: শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে: অবশেষে ফুরিয়ে এল আলো, পৃথিবীকে চিরবিদায় হরিশ রানার

India's First Passive Euthanasia Grantee Dies at AIIMS: চিরবিদায় নিলেন ভারতের বিচারবিভাগীয় ইতিহাসে এক অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং ঐতিহাসিক মামলার কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিশ রানা । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভারতে প্যাসিভ ইউথানেশিয়া বা 'সম্মতিমূলক নিষ্কৃতি মৃত্যু'র অনুমতি পাওয়া প্রথম ব্যক্তি তিনি। দীর্ঘ ১৩ বছর কোমায় থাকার পর মঙ্গলবার দিল্লির এইমস (AIIMS)-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 24, 2026, 06:45 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে লড়াই চলছিল যমে-মানুষে। বিছানায় পড়ে থাকা নিথর শরীরটা কেবল কৃত্রিম যন্ত্রপাতির সাহায্যে শ্বাস নিচ্ছিল। অবশেষে মঙ্গলবার দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (AIIMS)-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন হরিশ রানা। ভারতের আইনি ইতিহাসে হরিশ রানা এমন এক নাম, যিনি ‘সম্মানের সাথে মৃত্যুর অধিকার’ (Right to die with dignity) নিয়ে বিতর্কে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছেন।

গত ১৩ বছর ধরে কোমায় ছিলেন হরিশ রানা। মস্তিষ্কে ভয়ংকর আঘাত পেয়ে কোমায় চলে যান তিনি । চিকিৎসকদের মতে, তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার কোনো আশাই ছিল না। লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা হরিশের জীবন কেবল যন্ত্রণার দীর্ঘসূত্রিতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অবস্থাতেই তাঁর পরিবার আদালতের দ্বারস্থ হয়।

হরিশ রানার মামলাটি ভারতের আইনি প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে ‘প্যাসিভ ইউথানেশিয়া’ বা পরোক্ষ নিষ্কৃতি মৃত্যুর অনুমতি দেয়। ভারতে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই আইনি অধিকার লাভ করেন। শীর্ষ আদালতের এই রায়টি সেইসব রোগীদের জন্য আশার আলো হয়ে দেখা দিয়েছিল, যাঁরা বছরের পর বছর ধরে নিরাময়হীন অসুস্থতায় ধুঁকছেন এবং সম্মানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে চান।

হরিশের প্রয়াণের সঙ্গে একটি দীর্ঘ আইনি ও মানবিক লড়াইয়ের অবসান ঘটল। যদিও তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মামলাটি ভারতের বিচারব্যবস্থায় ‘প্যাসিভ ইউথানেশিয়া’ সংক্রান্ত নিয়মাবলী তৈরিতে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। মঙ্গলবার এইমসের সূত্র মারফত তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। ১৩ বছর ধরে যে শান্তি তিনি খুঁজেছিলেন, অবশেষে সেই চিরশান্তির পথে পা বাড়ালেন হরিশ।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

