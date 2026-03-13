Harish Rana Euthanasia plea: মাত্র ৩৫০০ পেনশন,স্যান্ডুইচ বেচার টাকায় ১৩ বছর ধরে ছেলের জীবন-মৃত্যুর সঙ্গেই যাপন: হরিশ রানার মা বাবার লড়াই হার মানায় নিষ্কৃতি-মৃত্যুকেও

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 13, 2026, 05:51 PM IST
হরিশ রাণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বিচারবিভাগীয় ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মানবিকতা, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে বিতর্ক আবারও উসকে দিয়েছে হরিশ রানার মামলা। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ‘ভেজিটেটিভ স্টেট’ বা মরণাপন্ন অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকা হরিশ রানার জীবনের অবসান চেয়ে তাঁর মা বাবা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট হরিশকে স্বেচ্ছামৃত্যুর সম্মতি দিয়েছে। এই মামলা শুধু হরিশের পরিবারের লড়াই নয়, বরং ভারতের ‘রাইট টু ডাই উইথ ডিগনিটি’ বা মর্যাদার সঙ্গে মৃত্যুর অধিকারের আইনি সীমাবদ্ধতাকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

মেধাবী ছাত্রের মর্মান্তিক পরিণতি

হরিশ রানা ছিলেন চণ্ডীগড়ের এক মেধাবী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র। ২০১৩ সালের ২০ আগস্ট একটি পেয়িং গেস্ট হাউসের চারতলার ব্যালকনি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর জীবন চিরতরে বদলে যায়। মাথায় ও মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাতের ফলে তিনি ১০০ শতাংশ ‘কোয়াড্রিপ্লেজিক ডিসেবিলিটি’-র শিকার হন। সেই থেকে দীর্ঘ ১৩ বছর তিনি শয্যাশায়ী। চিকিৎসকদের ভাষায় তিনি ছিলেন ‘পারসিস্টেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট’-এ। অর্থাৎ তাঁর প্রাণবায়ু থাকলেও চেতনা ছিল মৃতপ্রায়। তিনি চোখে দেখতে পেতেন না, কানে শুনতে পেতেন না এবং কাউকে চিনতেও পারতেন না। নলের মাধ্যমে তরল খাবারই ছিল তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

বাবা-মায়ের লড়াই ও নিঃস্ব হওয়ার যন্ত্রণা

হরিশের বাবা অশোক রানা এবং মা নির্মলা রানা তাঁদের প্রবীণ বয়সেও গত এক দশকের বেশি সময় ধরে তিলে তিলে সন্তানের সেবা করেছেন। কিন্তু এই দীর্ঘ লড়াই তাঁদের কেবল শারীরিকভাবে নয়, আর্থিকভাবেও নিঃস্ব করে দিয়েছে। ছেলের চিকিৎসার খরচ জোগাতে গাজিয়াবাদ নিবাসী এই দম্পতিকে তাঁদের দিল্লির বাড়িটি পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হয়েছে।

বর্তমানে অশোক রানা মাসে মাত্র ৩,৫০০ টাকা পেনশন পান। এই সামান্য টাকায় ছেলের ব্যয়বহুল চিকিৎসা ও সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ায় প্রবীণ এই বাবা একটি খেলার মাঠের সামনে স্যান্ডউইচ বিক্রি করে দিন গুজরান করেন। আদালতে তাঁরা জানিয়েছিলেন, 'আমরা চলে যাওয়ার পর আমাদের এই সন্তানকে কে দেখবে? ওকে এভাবে তিলে তিলে মরতে দেখার চেয়ে মুক্তি দেওয়াই বেশি মানবিক।' মৃত্যু এখানে তাঁদের কাছে শোকের নয়, বরং এক পরম শান্তির প্রার্থনা।

সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক হস্তক্ষেপ

প্রথমে দিল্লি হাইকোর্ট হরিশের নিষ্কৃতি-মৃত্যুর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল। এরপর মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছলে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এটিকে অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে গ্রহণ করেন। আদালত এইমসের (AIIMS) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করেছিল। বোর্ড খতিয়ে দেখে যে, হরিশের সুস্থ হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

আদালত স্পষ্ট করে দেয় যে, ২০১৮ সালের ‘কমন কজ’ মামলার রায় অনুযায়ী প্যাসিভ ইউথানেশিয়া বা জীবনদায়ী ব্যবস্থা খুলে নেওয়ার অধিকার থাকলেও হরিশের বিষয়টি ছিল জটিল। কারণ তিনি ভেন্টিলেটরে ছিলেন না, বরং নলের মাধ্যমে খাবার পাচ্ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, যেখানে প্রাণের কোনো স্পন্দন বা ফেরার পথ নেই, সেখানে কৃত্রিমভাবে যন্ত্রণা দীর্ঘায়িত করা মর্যাদার পরিপন্থী।

প্যাসিভ বনাম অ্যাক্টিভ ইউথানেশিয়া

ভারতে ‘অ্যাক্টিভ ইউথানেশিয়া’ বা ইনজেকশনের মাধ্যমে সরাসরি মৃত্যু ঘটানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তবে ‘প্যাসিভ ইউথানেশিয়া’ অর্থাৎ চিকিৎসা বা জীবনদায়ী খাবার বন্ধ করে দিয়ে রোগীকে স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে যেতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। হরিশের মামলাটি ভারতের ‘লিভিং উইল’ (Living Will) বা চিকিৎসা সংক্রান্ত ইচ্ছাপত্রের প্রয়োজনীয়তাকে জোরালোভাবে সামনে নিয়ে এসেছে।

সামাজিক ও নৈতিক বিতর্ক

হরিশ রানার এই রায় দেশজুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। মানবাধিকার কর্মীদের একাংশ এই রায়কে মানবিকতার জয় হিসেবে দেখছেন। তাঁদের মতে, কোনো মানুষকে কৃত্রিমভাবে যন্ত্রণার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা নিষ্ঠুরতা। অন্যদিকে, কিছু ধর্মীয় ও নৈতিক গোষ্ঠী মনে করে যে জীবন কেড়ে নেওয়ার অধিকার মানুষের নেই। তবে হরিশের বাবা-মায়ের হাহাকার দেশবাসীকে এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, যেখানে করুণামৃত্যুই হয়ে উঠেছে একমাত্র পথ।

হরিশ রানার মামলা কি শুধুই আইনি লড়াই? নাকি এক প্রবীণ বাবা-মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও যন্ত্রণার দলিল? সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ভারতের চিকিৎসা আইন ও মানবিক অধিকারের ইতিহাসে এক নতুন দিশা দেখাল। বর্তমানে গাজিয়াবাদের আবাসনে সংবাদমাধ্যমের ভিড় থাকলেও অশোক ও নির্মলা রানা কথা বলার অবস্থায় নেই। তাঁদের অবর্তমানে ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে অন্ধকার তাঁদের তাড়া করে বেড়াত, সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ সম্ভবত সেই দীর্ঘশ্বাসে এক যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু প্রশান্তির পূর্ণচ্ছেদ টানল।

 

