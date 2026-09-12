/পিএ-র ঘরে টাকার পাহাড়! ভোটের মুখে বড় ধাক্কা খেয়ে পদত্যাগ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পিএ-র বাড়িতে ইডি তল্লাশি হতেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হরিশ রাওয়াত গত শুক্রবার দলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। ২০১৬ সালের উত্তরাখণ্ড সাবঅর্ডিনেট সার্ভিস সিলেকশন কমিশন (UKSSC) নিয়োগ কেলেঙ্কারির আর্থিক তছরুপ মামলায় তাঁর পিএ চন্দন সিং জিনার দেরাদুনের বাড়িতে ইডি তল্লাশি চালায়। সেই তল্লাশিতে বিপুল নগদ ও সোনা উদ্ধার হয়। এরপরই দলের ভাবমূর্তি বাঁচাতে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই অক্ষুণ্ণ রাখতে হরিশ এই সিদ্ধান্ত নেন।
হরিশ রাওয়াত কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারক কমিটি 'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি'র (সিডব্লিউসি) স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য পদ ছেড়েছেন। একই সঙ্গে তিনি উত্তরাখণ্ড প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর মতে, কোনও ঘনিষ্ঠ সহযোগীর বিতর্কের কারণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের লড়াই যেন দুর্বল না হয়।
দেরাদুনে গত বৃহস্পতিবার জিনার বাড়ি-সহ একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালায় ইডি। এই তালিকায় ইউকেএসএসএসসি-র প্রাক্তন আধিকারিক, ওএমআর শিট প্রক্রিয়াকরণকারী বেসরকারি সংস্থার মালিক এবং মিডলম্যানরা ছিলেন। তল্লাশিতে জিনার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩২ লাখ নগদ টাকা। এ ছাড়া মিলেছে ২০০.৫ গ্রাম সোনা (১৩টি সোনার কয়েন ও ৭টি সোনার চেন) এবং রোলেক্স, রাডো, পিয়াজে, মোভাডো, তিসো ও ক্যাসিও এডিফিস ব্যান্ডের ১২টি বিলাসবহুল ঘড়ি। জিনা ও তাঁর পরিবারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা ৫২.১৬ লাখ টাকা ফ্রিজ করেছে ইডি। তদন্তের স্বার্থে বাজেয়াপ্ত হয়েছে তাঁর মোবাইল ফোনও।
উত্তরাখণ্ড পুলিস ও ভিজিল্যান্স ব্যুরোর দায়ের করা চারটি এফআইআরের ভিত্তিতে এই আর্থিক তছরুপের তদন্ত শুরু করে ইডি। ২০১৬ সালের গ্রাম পঞ্চায়েত বিকাশ অধিকারী পরীক্ষায় বড়সড় কারচুপির অভিযোগ রয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, সুরক্ষিত হেফাজত থেকে ওএমআর শিট সরিয়ে কমিশনের তৎকালীন সচিবের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানে ফাঁকা থাকা ওএমআর শিটের রোল নম্বর লিখে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হত। এরপর দালালদের মাধ্যমে অবৈধ লেনদেন করে সেই শিটে গোল দাগ দিয়ে উত্তর পূরণ করা হত এবং পুনরায় সিল করা হত।
জিনার বিরুদ্ধে বিপুল আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ খরচের অভিযোগ তুলেছে ইডি। ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত রাওয়াত যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন জিনা তাঁর ওএসডি ছিলেন। বর্তমানে তিনি রাওয়াতের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করছিলেন। আরও কয়েকজন প্রাক্তন আধিকারিকের কাছ থেকেও নগদ ও গয়না বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
এক্স হ্যান্ডেলে দীর্ঘ বার্তা দিয়ে রাওয়াত জানিয়েছেন, জিনার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে কঠিন। তিনি জিনাকে ভদ্র, নম্র ও পরিশ্রমী মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন, ওএমআর শিট জালিয়াতির তথ্যপ্রমাণ থাকলে তিনি সেই কাজের জন্য লজ্জিত। রাওয়াত অভিযোগ করেন, রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্তিকর পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে। রাহুল গান্ধী যখন শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, তখন নিজের কারণে দলের সেই লড়াই যেন কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তাই তিনি পদত্যাগের পথ বেছে নিয়েছেন।
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