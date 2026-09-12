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পিএ-র ঘরে টাকার পাহাড়! ভোটের মুখে বড় ধাক্কা খেয়ে পদত্যাগ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

Former CM quits: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পিএ চন্দন সিং জিনার বাড়িতে ইডি তল্লাশি চালিয়েছে। জিনার বাড়ি থেকে ৩২ লাখ নগদ টাকা, সোনা ও দামি ঘড়ি উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনার পর কংগ্রেসের দুটি দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হরিশ রাওয়াত। তিনি জানিয়েছেন, ভোটের আগে তাঁর কারণে যেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে দলের লড়াই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 12, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:56 AM IST
পিএ-র ঘরে টাকার পাহাড়! ভোটের মুখে বড় ধাক্কা খেয়ে পদত্যাগ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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