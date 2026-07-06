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ফের কেতন আগরওয়াল হত্যাকাণ্ডের ছায়া: বিয়ের ১ মাস পরেই প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে নৃশংস হত্যা স্ত্রীর, দেহ ছুঁড়ে ফেলল খালে

Gurgaon Newlywed wife killed husband: ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিস প্রথমেই নিখোঁজ যুবকের মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড (CDR) এবং বাড়ির আশেপাশের সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করে। তদন্ত চলাকালীন পুলিস লক্ষ্য করে, যুবকের নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই তাঁর স্ত্রীর আচরণে এক ধরণের অস্বাভাবিকতা ও চরম উদাসীনতা রয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 06, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:34 PM IST
ফের কেতন আগরওয়াল হত্যাকাণ্ডের ছায়া: বিয়ের ১ মাস পরেই প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে নৃশংস হত্যা স্ত্রীর, দেহ ছুঁড়ে ফেলল খালে
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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