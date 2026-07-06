/ফের কেতন আগরওয়াল হত্যাকাণ্ডের ছায়া: বিয়ের ১ মাস পরেই প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে নৃশংস হত্যা স্ত্রীর, দেহ ছুঁড়ে ফেলল খালে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের মাত্র কয়েকটা দিন কেটেছিল। নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখার বদলে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ছক কষে ফেললেন নববিবাহিত এক তরুণী। হরিয়ানার গুরুগাঁওতে ঘটে যাওয়া চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই উত্তাল সারা দেশ। অভিযোগ, নিজের প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে নববিবাহিত স্বামীকে নৃশংসভাবে খুন করেছেন ওই তরুণী। শুধু তাই নয়, অপরাধ ঢাকতে খুনের পর স্বামীর মরদেহ একটি খালে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। পুলিস ইতোমধ্যেই এই ঘটনার মূল চক্রী স্ত্রী তন্নু এবং তার প্রেমিক সোনু ও তার বন্ধু হরিওমকে গ্রেফতার করেছে।
ঘটনার প্রেক্ষাপট
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিয়ানার গুরুগ্রামের বাসিন্দা ওই যুবকের সঙ্গে সম্প্রতি বেশ ধুমধাম করেই বিয়ে হয়েছিল অভিযুক্ত তরুণীর। বিয়ের পর প্রথম দিকে সবকিছু স্বাভাবিক মনে হলেও, আদতে ওই তরুণী বিয়ের আগে থেকেই অন্য এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন। বিয়ের পরেও তিনি সেই সম্পর্ক বজায় রাখেন, যা নিয়ে পরবর্তীতে পারিবারিক অশান্তি শুরু হয়।
দিন কয়েক আগেই হঠাত্ ওই যুবক বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের লোকজন চারদিকে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও সন্ধান পাননি। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি এবং সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় খোঁজ নেওয়ার পর, যুবকের পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি (Missing Diary) করা হয়।
সিসিটিভি ফুটেজ
ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিস প্রথমেই নিখোঁজ যুবকের মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড (CDR) এবং বাড়ির আশেপাশের সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করে। তদন্ত চলাকালীন পুলিস লক্ষ্য করে, যুবকের নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই তাঁর স্ত্রীর আচরণে এক ধরণের অস্বাভাবিকতা ও চরম উদাসীনতা রয়েছে। তিনি পুলিসকে বিভ্রান্ত করার জন্য বারবার বয়ান বদল করতে থাকেন।
এরই মধ্যে সিসিটিভি ফুটেজে এক সন্দেহভাজন যুবককে ওই এলাকার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। পুলিশি জেরার মুখে একপর্যায়ে আর নিজের নারকীয় অপরাধ চেপে রাখতে পারেননি ওই তরুণী। তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁর প্রেমিকের সহযোগিতায় তিনি নিজেই তাঁর স্বামীকে খুন করেছেন।
কী ভাবে চালানো হলো এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড?
পুলিসি জেরা ও ধৃতদের বয়ান থেকে এই খুনের যে রোমহর্ষক বিবরণ সামনে এসেছে...
পরিকল্পনা: বিয়ের পর প্রেমিককে সম্পূর্ণ নিজের করে পেতে এবং স্বামীকে জীবন থেকে সরিয়ে দিতেই এই খুনের নীলনকশা তৈরি করা হয়।
খুন: পরিকল্পনা অনুযায়ী, ঘটনার রাতে সুযোগ বুঝে ওই তরুণী তাঁর প্রেমিককে বাড়ির ভেতরে ডেকে নেন। এরপর ঘুমে অচেতন থাকা অবস্থায় অথবা আচমকা আক্রমণ করে ওই যুবককে শ্বাসরোধ বা ভারী কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত করে নৃশংসভাবে খুন করা হয়।
প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা: খুনের পর প্রমাণ লোপাট করতে দুজনে মিলে নিথর দেহটি একটি গাড়িতে তোলে। এরপর গুরুগ্রামের অদূরে একটি নির্জন খালের (Canal) জলে দেহটি ভাসিয়ে দিয়ে তারা স্বাভাবিকভাবে নিজেদের বাড়ি ফিরে আসে। খুনের পর ঘটনাটিকে 'দুর্ঘটনাজনিত ডুবে মৃত্যু' হিসেবে দেখানোর জন্য দেহ আসলওয়াস গ্রামের একটি খালে ফেলে দেওয়া হয় এবং খালের পাড়ে তাঁর স্কুটারটি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ১০ জুন পুলিশ খাল থেকে মোনুর মরদেহ উদ্ধার করে।
চ্যাট হিস্ট্রি থেকে রহস্যভেদ: প্রথমদিকে পুলিস এটিকে সাধারণ জলে ডুবে মৃত্যু মনে করলেও, মোনুর পরিবার তাঁর ফোন থেকে মুছে ফেলা (Deleted) চ্যাট ও কল রেকর্ড উদ্ধার করে পুলিশের কাছে জমা দেয়। সেই চ্যাট থেকেই স্ত্রী তন্নুর সাথে তাঁর প্রেমিক সোনুর খুনের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়।
বর্তমান পরিস্থিতি: পুলিস তন্নু এবং হরিওমকে গ্রেফতার করে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। মূল প্রেমিক সোনু এবং অপর সহযোগী আমন বর্তমানে পলাতক, পুলিস তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।
পুলিসি তদন্ত
অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিস অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছে। খালের জল থেকে নিহিত যুবকের পচনশীল দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। অপরাধে ব্যবহৃত গাড়ি এবং অন্যান্য সূত্র ইতোমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত স্ত্রী এবং তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর নির্দিষ্ট ধারায় খুন, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং তথ্যপ্রমাণ লোপাটের মামলা রুজু করা হয়েছে।
কেতন আগরওয়ালের ভয়ংকর মৃত্যুর পর সারা দেশ যখন স্তব্ধ, তখনই সামনে এল আরেকটি একই ধরনের রোমহর্ষক ঘটনা। প্রেমিক চেতনকে সঙ্গে নিয়ে হবু স্ত্রী সিয়া তার হবু বর কেতনকে পুণের লোহাগড় দুর্গ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে হত্যা করে। শুধুমাত্র বাড়িতে জানাতে পানেননি সিয়া যে সে এই বিয়েতে রাজি নয়, তাঁর প্রেমিক রয়েছে-- তাই সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকে বাঁচতে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দেয় হবু বরকে। হাই প্রোফাইল এই মামলা এখন বিচারাধীন।
আধুনিক সমাজের নৈতিক অবক্ষয় এবং হয় বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নয়ত, প্রেমজ সম্পর্কে থেকে অন্যত্র বিয়ে করে নেওয়া, এই জাতীয় ভয়ঙ্কর ঘটনার পরিণতির হাড়হিম রূপকে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। বিয়ের মতো একটি পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরেও কী ভাবে একজন মানুষ এতটা নৃশংস হয়ে উঠতে পারেন, তা ভেবেই শিউরে উঠছেন গুড়গাঁওয়ের বাসিন্দারা। পুলিস জানিয়েছে, ধৃতদের আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে, যাতে এই ঘটনার নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত ছিল কি না বা এর আগে অন্য কোনও অপরাধের পরিকল্পনা করা হয়েছিল কি না, তা বিস্তারিতভাবে জানা যায়। নিহতের পরিবার এখন দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক ফাঁসির শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)