Haryana IPS Officer Shoots Himself: নিজের রিভলভার দিয়েই নিজেকে শেষ করা IPS অফিসার লিখে গেলেন ৮ পাতার নোট, 'আমি ঘুষ নিইনি, ওরা আমায়...'!

Haryana IPS Officer Shoots Himself: নিজের রিভলভার দিয়েই নিজেকে শেষ করা IPS অফিসার লিখে গেলেন ৮ পাতার নোট, 'আমি ঘুষ নিইনি, ওরা আমায়...'!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলবার চণ্ডীগড়ের সেক্টর-১১–এর বাড়ি থেকে হরিয়ানা ক্যাডারের আইপিএস অফিসার ওয়াই পূরণ কুমারের দেহ (IPS Puran Kumar death) উদ্ধার করা হয়। জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।
২০০১ ব্যাচের এই অফিসার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর স্পষ্ট অবস্থানের জন্য পরিচিত ছিলেন। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা (administrative discrimination IPS), সিনিয়রিটি, এবং পুলিস বাহিনীতে তফসিলি জাতির (এসসি) প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত (caste bias in police) বিষয়ে সোচ্চার হতেন।
অন্ধ্রপ্রদেশের পূরণ কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ছিলেন। কর্মজীবনে হরিয়ানার একাধিক জেলার দায়িত্ব পালন করেছেন - এর মধ্যে অম্বালা ও কুরুক্ষেত্র জেলার পুলিশ প্রধান, পরে অম্বালা ও রোহতক রেঞ্জের আইজিপি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া হোম গার্ডস, টেলিকমিউনিকেশনস এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির নেতৃত্বে ছিলেন। ৫২ বছর বয়সি আইপিএস অফিসার ওয়াই পূরণ কুমারের অবসর নেওয়ার কথা ছিল ২০৩৩ সালে।
হরিয়ানার ওই আইপিএস অফিসার আত্মহত্যা করার আগে ৮ পৃষ্ঠার সুইসাইড নোট লিখে গেছেন।
পুলিস জানিয়েছে, ওই কর্মকর্তা তার সার্ভিস রিভলভার দিয়ে নিজেকে গুলি করেছেন এবং তাঁর লাশ তার মেয়ে বেসমেন্টে খুঁজে পান। জানা যাচ্ছে, একজন মদের ঠিকাদারের অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়াই ঘুষের মামলায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করায় ওই IPS খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন।
সোমবার রোহতক পুলিস ওই মদের ঠিকাদারের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (FIR) নথিভুক্ত করেছে, যিনি অভিযোগ করেছিলেন যে কুমার-এর সহযোগী সুশীল কুমার ওই অফিসারের নামে ২.৫ লক্ষ টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন।
যদিও পুলিস সুশীলকে গ্রেপ্তার করেছিল, এফআইআর-এ ওয়াই পুরান কুমারের নাম ছিল। তবে এফআইআর অনলাইনে আপলোড করা হয়নি।
২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০০১-ব্যাচের এই অফিসারকে রোহতকের সুনারিয়ায় পুলিস ট্রেনিং কলেজে বদলি করা হয়। এর আগে, তিনি ইন্সপেক্টর জেনারেল (রোহতক রেঞ্জ) পদে নিযুক্ত ছিলেন।
গত বছরই তিনি ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৭ ও ২০০৫ ব্যাচের আইপিএস কর্মকর্তাদের 'অবৈধ পদোন্নতি' নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। মুখ্যমন্ত্রী নায়ব সিং সাইনিকে লেখা চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেন, এই পদোন্নতিগুলো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা উপেক্ষা করে কেবল অর্থ দফতরের অনুমোদনে হয়েছে।
তিনি সেই চিঠিতে আরও লেখেন, “২০০১ ব্যাচের অফিসারদের ডিআইজি পদে (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নিয়ম অনুসারে) পদোন্নতির জন্য আমি ২০২২ সালের অক্টোবরে আবেদন করেছিলাম, কিন্তু সেই আবেদন আজও ঝুলে আছে।” তিনি আরও দাবি জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের বেতন নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা হোক এবং যথার্থ এরিয়ার দেওয়া হোক।
জাতিগত বৈষম্যের অভিযোগ:
চিঠিতে আইপিএস পূরণ দাবি করেন, তাঁর আবেদনটি উপেক্ষা করা হয়েছে কারণ, তিনি এবং তাঁর ব্যাচমেটরা এসসি সম্প্রদায়ভুক্ত। তার অভিযোগ, রাজ্য পুলিশ প্রশাসনে এমন অনেক ফাইল যেগুলির আইনি মতামত প্রয়োজন হয় না, সেগুলিও অযথা দেরি করানোর জন্য আইন কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়।
শুধু তাই নয়, ১৯৯৭ ব্যাচের আইপিএস অফিসারদের বেতন আগাম নির্ধারণ ও বাড়তি ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁর নিজের পদোন্নতি ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বিত করা হয় - এই কথাও জানিয়েছিলেন তাঁর চিঠিতে।
হয়রানি ও হেনস্থার অভিযোগ:
২০২৩ সালে মাত্র দু'মাসের মধ্যে তিনি একজন সিনিয়র আইএএস অফিসারের বিরুদ্ধে পাঁচটি হয়রানি ও অপমানের অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি তিন সদস্যের প্রাক্তন আইএএস কমিটির গঠন নিয়েও আপত্তি তোলেন, যাঁরা তার অভিযোগ তদন্ত করছিলেন।
২০২৩-এর মার্চে পূরণকে আইজিপি (হোম গার্ডস) হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু অক্টোবরে তিনি মুখ্যসচিব সঞ্জীব কৌশলকে জানান, “এই পদটি হরিয়ানায় কোনও ক্যাডার পোস্ট নয়।'' তাঁর দাবি ছিল, সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে এরকম কোনও পদে বসিয়ে অপমান করতে চেয়েছিল, যদিও তখন রাজ্যে আইজিপি পর্যায়ের একাধিক পদ শূন্য ছিল।
প্রশাসনিক অনিয়ম নিয়ে সরব ছিলেন
২০২২ সালে তিনি সিরসা পুলিস লাইনে অনুমোদনহীন একটি মন্দির নির্মাণের ঘটনায় ব্যবস্থা নেন, যার পর প্রশাসনিক গাফিলতির বিষয়টি সামনে আসে এবং তদন্ত শুরু হয়।
পুরণ কুমারের স্ত্রী অমনীত পি কুমার একজন সিনিয়র আইএএস অফিসার। ঘটনার সময় তিনি হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়ব সিং সাইনির নেতৃত্বাধীন সরকারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে জাপানে ছিলেন।
চণ্ডীগড় পুলিস এই অস্বাভাবিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। হরিয়ানা ক্যাডারের আইপিএস অফিসার ওয়াই পূরণ কুমারের আত্মহত্যা নাকি তার পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে, তা নিশ্চিত করতে জোরকদমে তদন্ত চলছে।
