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কোনও হিন্দু যদি ভাবেন ভারতে কোনও মুসলিমের জায়গা নেই তাহলে তিনি হিন্দুই নন, নিউ ইয়র্কে বোমা ফাটালেন ভাগবত

Mohan Bhagwat in New York: ইউরোপ ও আমেরিকার তিনটি দেশে অনুষ্ঠান করার উদ্দেশে এসপ্তাহে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছেন মোহন ভাগবত। আমেরিকা, কানাডা ও ব্রিটেনবে তাঁর অনুষ্ঠান রয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 30, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:49 PM IST
কোনও হিন্দু যদি ভাবেন ভারতে কোনও মুসলিমের জায়গা নেই তাহলে তিনি হিন্দুই নন, নিউ ইয়র্কে বোমা ফাটালেন ভাগবত

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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