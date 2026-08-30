/কোনও হিন্দু যদি ভাবেন ভারতে কোনও মুসলিমের জায়গা নেই তাহলে তিনি হিন্দুই নন, নিউ ইয়র্কে বোমা ফাটালেন ভাগবত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিউ ইয়র্কে আরএসএসের অনুষ্ঠানে বোমা ফাটালেন সংগঠনের প্রধান মোহন ভাগবত। ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে 'ওয়ান ওয়ার্লড, ওয়ান হিউম্য়ানিটি' অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত বলেন, যারা মনে করেন ভারতে মুসলিমদের জায়গা নেই তারা হিন্দুত্বকে বুঝতেই পারেননি। হিন্দুরাষ্ট্রের অর্থের অর্থ এই নয় যে সেখানে মুসলিমদের কোনও জায়গা নেই।
নিউ ইয়র্কে মোহন ভাগবতের অনুষ্ঠান নিয়ে সুর চড়িয়েছিলেন শহরের মেয়র জোহরান মামদানি। আগাগোড়া তিনি ভাগবতের অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেই আসছিলেন।তার পরেও ভাগবতের অনুষ্ঠান হচ্ছে ম্যাডিসন স্কোয়ারে। অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত ২০১৮ সালে তাঁকে করা একটি প্রশ্নে কথা টেনে আনেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আরএসএসের হিন্দুরাষ্ট্রে কি মুসলিমদের জায়গা নেই? ভাগবত ওই প্রশ্নের উত্তরে ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের অনুষ্ঠানে বলেন, মুসলিমদের বাদ দিয়ে দেওয়া হিন্দুত্ব নয়। কোনও হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ যদি মনে করেন ভারতে মুসলিমদের কোনও জায়গা নেই তাহলে তিনি হিন্দু নাও হতে পারেন। আপনি যদি নিজের হিন্দু বলতে চান তাহলে আপনাকে মানতে হবে সব রাস্তা একই ঈশ্বরের দিকে গিয়েছে।
ইউরোপ ও আমেরিকার তিনটি দেশে অনুষ্ঠান করার উদ্দেশে এসপ্তাহে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছেন মোহন ভাগবত। আমেরিকা, কানাডা ও ব্রিটেনবে তাঁর অনুষ্ঠান রয়েছে। নিউ ইয়র্কের অনুষ্ঠানে ৭৫ বছর বয়সী মোহন ভাগবত জোর দিয়ে একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেন, সত্য একটাই, তবে মানুষ তা নানাভাবে প্রকাশ করতে পারে। আমি আপনাদের মতো কোনও ধর্ম পণ্ডিত বা ধর্মগুরু নই। তবে আমি এমন এক সমাজে কাজ করি, যেখানে বিশ্বাস করা হয়—ধর্ম আলাদা হতে পারে, কিন্তু মানবতা একটাই। সত্য একটাই, আর মানবতা সেই সত্য থেকেই এসেছে। তাই মানবতাও একটিই। সেই সত্য কিন্তু যে প্রকাশ করছে, তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়।
ভাগবত বলেন, বৈচিত্র্য হল ভারতের মধ্যে ঐক্যের একটি অলংকার। একে আমাদের গ্রহণ করতে হবে, সম্মান জানাতে হবে এবং টিকিয়ে রাখতে হবে। আমি যেমন নিজের পরিচয় রক্ষা করি, ঠিক তেমনি অন্যদের পরিচয়ও রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। বৈচিত্র্য হল প্রকৃতির নিয়ম। তবে এর মূল ভিত্তি হলো ঐক্য। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত এক শতাব্দীতে সংঘ আমাদের সমাজে একটি আস্থা ও সম্মানের জায়গা তৈরি করে নিয়েছে।
ভারতের ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভাগবত বলেন, ভারত নানা ধর্ম ও মতের মানুষকে আপন করে নিয়েছে। বিদেশি আক্রমণের কারণে দেশ অনেক কিছু হারালেও ভারত আজও বিশ্বকে এক পরিবার মনে করে। সেই বিশ্বাস আজও অটুট। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অতীতের কিছু পুরনো তিক্ততা এখনও রয়ে গেছে। তার পরও ভারতে যুগের পর যুগ ধরে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে আসছে।
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